Az árrésstop kivezetését kezdeményezte a kormány, mivel a meglévő piacszabályozás a megváltozott gazdasági környezetben már káros mellékhatásokkal jár – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon közzétett videójában.

A miniszter kifejtette, hogy az eredetileg a családok védelmében és az élelmiszerárak megfékezésére bevezetett korlátozás mára több nem kívánt folyamatot indított el. Az egyik legfőbb probléma a keresztárazás jelensége, amelynek során a kereskedők a szabályozott termékeken kieső bevételt más áruk drágításával próbálják ellensúlyozni. Emellett az árrésstop visszafogja az üzletek akciózási lehetőségeit, lassítja az új termékek piacra lépését, és a kereskedőket az olcsóbb importáruk felé tereli. Ez utóbbi komoly hátrányba hozza a magyar termelőket, csökkentve a beruházásokra és fejlesztésekre fordítható forrásaikat. A szabályozás emellett felgyorsította a boltbezárásokat is, ami a kisebb településeken élők számára megnehezíti a mindennapi bevásárlást.

A kezdeményezést a kereskedelmi szövetségek is támogatják, mivel az intézkedés kivezetése javíthatja a piaci versenyt és pozícióba hozhatja a hazai beszállítókat. A lépést az alapvetően megváltozott makrogazdasági mutatók is indokolják: októberben az infláció 2 százalékra mérséklődött, miközben az élelmiszerárak egy év alatt átlagosan 4,7 százalékkal csökkentek. Az év eleje óta tapasztalható forinterősödés szintén mérsékli az importtermékek beszerzési költségeit és az áremelési nyomást.

A szabályozás kivezetésével nem az állami árszabályozás fenntartása a célunk, hanem egy olyan piaci verseny megteremtése, amelyből a fogyasztók és a teljes hazai gazdaság is profitálhat

– mondta Kapitány István.

A megkötések megszűnésével a kereskedők újra szabadon alakíthatják a kínálatot és a promóciókat. A kötelező készlettartási előírások törlése közvetlenül csökkenti a kiskereskedelmi szereplők raktározási és logisztikai költségeit, ami a növekvő árversennyel együtt hosszabb távon alacsonyabb árakat és szélesebb választékot eredményezhet.

Az intézkedések megszüntetése után a kereskedők szabadabban akciózhatnak, a csökkenő logisztikai terhek pedig teret adnak a választék bővítésének és a kedvezőbb árképzésnek

– emelte ki a miniszter.

A hirtelen áremelkedések elkerülése érdekében a kereskedők vállalásokat tettek a fokozatos átállásra. A kormány a kivezetést követően is folyamatosan figyelemmel kíséri a fogyasztói árak alakulását, és indokolt esetben fellép a vásárlók védelmében.

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