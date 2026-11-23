Iráni bíróságok 290 milliárd dollárt értékű jóvátétel megfizetésére kötelezték az Egyesült Államokat, az indoklás szerint az iszlám köztársaságnak több évtizedek alatt okozott károkért - közölte hétfőn a France24 hírtelevízió egy iráni igazságügyi tisztségviselőre hivatkozva.

Hasszan Abdolianpur elmondta, hogy több per indult a Perzsa-öböl államai ellen is, amiért engedték az amerikai erőknek, hogy a területükről támadásokat indítsanak Irán ellen.

Az iráni állami televízió közölte:

a megállapított összeg fedezi az évtizedek alatt okozott károkat.

A France24 cikkében arról is írt, hogy a Washington és Teherán között idén júniusban aláírt egyetértési megállapodás tartalmaz egy olyan, legkevesebb 300 milliárdos, Irán újjáépítését és gazdasági fejlesztését elősegítő tervet, amelyet az Egyesült Államok, illetve régiós partnerei valósítanának meg. A megállapodás aláírása után azonban a szemben álló felek között ismét kiújultak a harcok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images