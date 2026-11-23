Az idei fűtési szezon legerősebb 'dunkelflaute' epizódja november első hetében alakult ki és 9-10. körül tetőzött Európában, amikor egy újabb, lassan mozgó anticiklon és frontrendszer szinte teljesen lenullázta a széltermelést és sűrű felhőtakarót hozott Németországban, az Egyesült Királyságban, a Benelux államokban és Közép-Európában.
Nagyrészt a szélenergia-termelés összeomlása és a négyéves csúcs közelében tartózkodó földgázárak nem egy országban, így Magyarországon is 2022 óta nem látott piaci áramárakat eredményeztek.
A HUPX másnapi piacán november 10-ére 400 euró/megawattóra (MWh) feletti átlagár alakult ki, amely ezt megelőzően legutóbb 2022. december 16-án volt hasonló szinten. Ez az árszint Európában a magasabbak közé tartozott, de több más kelet-európai piacon ennél is drágább volt a villamos energia.
Fontos megjegyezni ugyanakkor azt is, hogy a spot piacokkal szemben a hosszú távú, például a következő évre vonatkozó irányadó kontraktusok ára jóval a 2022-es válságszint alatt maradt, így a hirtelen megugrás nem jelentett tartós ársokkot.
A helyzet nemcsak a nagyrészt (és egyre inkább) időjárásfüggő megújuló forrásokra támaszkodó villamosenergia-ellátás kockázataira mutat rá. A hajtóerők között a nap- és szélenergia-termelés csökkenése, illetve a gáz szerepének növekedése mellett a megszokottnál gyengébb vízenergia-termelés, a Paksi Atomerőművet is érintő karbantartások, illetve a fűtési igénn fokozódása is megemlítendő.
A villamosenergia-rendszer terhelése Magyarországon is megemelkedett november 9-től; ezt a fűtési igény mellett a hivatalosan a rendszer részét nem képező háztartási méretű (HMKE) naperőművek termelésének borús idő miatti visszaesése is magyarázza, ami megdobhatta a napelemes háztartások hálózati felhasználását.
A november 9-10-i árampiaci árcsúcsokat jelentős esés követte, mégpedig elsősorban az európai szélenergia-termelés visszatérésének köszönhetően.
Ez olyan jelentős mértékű volt, hogy a legtöbb piacon a tőzsdei árak annak ellenére estek, hogy a földgáz ára ugyanebben az időszakban emelkedett. Emellett egyes régiókban a fogyasztási igények enyhe csökkenése is segítette az árak normalizálódását.
Az európai szélenergia-termelés megugrása közvetve, az importon keresztül Magyarországon is árcsökkenéshez vezetett.
Bár a magyar szélerőművi kapacitás a technológia alkalmazásának a legutóbbi időkig tartó hazai blokkolása miatt szerény méretű (~0,33 GW), az itthoni rendszer és piac szorosan kapcsolódik az európai hálózatokhoz, így amikor a német, az osztrák és a nyugat-európai rendszerekben újra megjelent a szélenergia, a régiós áramkínálat is bővült, és a HUPX-en is visszatértek az árak a korábbi, nagyjából 170–245 euró/MWh sávba. Noha az európai gázárak cikkünk írása idején (november 19.) továbbra is 85 euró/MWh körül alakulnak, ami történelmileg továbbra is magas szint, ugyanakkor az európai szélenergia-termelés is erős maradt, ami továbbra is moderált szinten tartja a hazai árampiaci árakat is.
Pedig, ahogy a rendszerirányító MAVIR grafikonján is látszik, a magyar napenergia-termelés november 9-óta egy rövid időszak kivételével folyamatosan rendkívül visszafogott a felhős idő miatt, és karbantartás miatt a Paksi Atomerőmű 2. blokkja továbbra sem termel.
A hazai gázerőművi termelés növelésében ugyan lennének tartalékok, de ez is elmarad a lehetségestől - sőt, az elmúlt héten még csökkent is -, feltételezhetően azért, mert a hazai gázalapú áramtermelés a magas gázárak miatt drágább, mint az import. (Az import energiaforrás szerinti összetétele iránytól és időszaktól függően változó, de a mixben a szélerőművek mellett szerepet kaphatnak a régiós atom-, szén- és vízerőművek is.)
A fenti okok - különösen a napenergia-termelés zuhanása - miatt a november közepi időszakban lényegében eltűntek a napközbeni áramexportos periódusok, és nőtt az import aránya a hazai ellátásban, amely időnként az 50%-ot is meghaladja.
Az időjárásfüggő megújuló források termelését napon belül ma már a hazai akkumulátoros energiatároló állomány is látható mértékben képes simítani, jellemzően a nap közben betárolt napenergiát a délutáni/esti csúcs idején piacra juttatva - a tárolók energiaforgalmazása november 18-án a rövid napos időszaknak köszönhetően rekordot is döntött mintegy 600 MW-tal -, de a hosszabb, több napos vagy hetes dunkelflaute időszakok nem hidalhatók át velük.
Ez, illetve a jelenlegi helyzet ismét aláhúzza, hogy a növekvő arányban a nap- és szélenergiára támaszkodó európai villamosenergia-rendszerben nagy szükség lenne a hosszú távú, akár szezonokon átívelő energiatárolásra, ezek a technológiák (mint például a zöldhidrogén) azonban egyelőre nem érhetőek el a piac számára nagy léptekben.
Ezek hiányában az időjárástól (nagyjából) függetlenül folyamatos (zsinóráram-) termelésre képes hagyományos alaperőművek is megoldást jelenthetnek,
de ezek állománya Európában trendszerűen zsugorodik, mivel telepítésük és üzemeltetésük magas költségei és egyéb nehézségei miatt egyre kevésbé versenyképesek a megújulókkal, nem függetlenül az energia- és klímapolitikai keretektől sem.
Ami a kilátásokat illeti, Európa villamosenergia-ellátásbiztonsági helyzete összességében kedvező, és a közelgő télen is kontroll alatt tartható, de több országban jelentkezhetnek ellátási kockázatok - állítja az európai átviteli rendszerirányítók szervezetének (ENTSO-E) jelentése az erőművi karbantartásokkal, a megszokottnál alacsonyabb víztározói szintekkel, illetve azzal együtt is, hogy az európai gáztárolók töltöttsége évtizedes mélyponton áll.
Magyarország nincs ezen országok között, noha a jelentés a téli rendszerterhelési csúcs megdőlését valószínűsíti, miközben várakozásai szerint az országnak a vizsgált időszakban szinte folyamatosan importra lesz szüksége. A jelentés a napenergia-termelés rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatokra is utal, e szerint a hazai villamosenergia-rendszerben folyamatosan növekvő fotovoltaikus energiatermelés mind az üzemviteli tervezési időszakokban, mind a rendszer valós idejű üzemeltetése során nagyobb bizonytalanságot idézhet elő, ami még a téli időszakban is magasabb szintű tartalékigényt tesz szükségessé.
Összességében a magyar villamosenergia-rendszer várhatóan biztonságosan működik majd a téli időszakban, fontos azonban megjegyezni, hogy az olajembargó, egy esetleges földgázválság, valamint az esetleges szélsőséges időjárási körülmények magas villamosenergia-igénnyel párosulva előre nem látható hatásokkal járhatnak
– szögezik le.
Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images
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