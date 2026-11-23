Magyar Péter miniszterelnök a pozsonyi V4-csúcson kijelentette, hogy Magyarország továbbra is szolidáris Ukrajnával, ám elfogadhatatlannak tartja az ország pénzügyi támogatásának összekötését a hétéves uniós költségvetéssel - írta meg az MTI a négy ország vezetőinek sajtótájékoztatója alapján.

A kormányfő a kibővített visegrádi találkozót követő hétfői sajtótájékoztatón erősítette meg a magyar álláspontot. Hangsúlyozta, hogy hazánk – Szlovákiához, Lengyelországhoz, Csehországhoz és Ausztriához hasonlóan – minden lehetséges módon igyekszik segíteni Ukrajnát, ahogyan azt a múltban is tette.

Ugyanakkor határozottan visszautasította, hogy Ukrajna támogatását kötelező feltételként szabják meg az Európai Unióban.

A miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogyha az amúgy is túlterhelt uniós költségvetésen keresztül próbálják ezt ráerőltetni a tagállamokra, és ezzel fenyegetik őket.

Szeretném aláhúzni, hogy nem fogadjuk el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel

- mondta el Magyar Péter a sajtótájékoztatón majd hozzátette, hogy ettől függetlenül Magyarország szolidaritást vállal Ukrajnával, mint egy háborúban álló országgal.

"Azt nem fogadjuk el, hogy egy egyébként is kifeszített költségvetésben kötelező módon ezt ránk oktrojálják, ezzel fenyegessenek, vagy ezt egy feltételként szabják meg" - mondta.

Magyar Péter ma délelőtt a parlamenti felszólalásában is kitért a hétéves költségvetés kérdésére, ahol ugyancsak hangsúlyozta, hogy a magyar kormány nem kívánja összekapcsolni az Európai Unió következő hétéves költségvetésének elfogadását Ukrajna finanszírozásának kérdésével.

Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is biztosítja Ukrajnának azt a humanitárius segítséget, amelyet egy háborúban álló szomszédos ország joggal várhat el, majd bejelentette, hogy hamarosan Kárpátaljára látogat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images