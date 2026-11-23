Oroszország az agresszor, Ukrajna és az ukrán nép pedig az áldozat – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben, a kárpátaljai Munkácsot és Ungvárt ért orosz dróntámadásokra emlékeztetve. A kormányfő szerint a Fidesz tudatosan uszított Ukrajna ellen, és magára hagyta a kárpátaljai magyarokat, akiknek jogaiért a kormány Kijevben is kiáll. Bejelentette, hogy Magyarország nem fogadja el az uniós költségvetés jelenlegi tervezetét, mert az kevesebb forrást kínál és nagyobb befizetést várna el, ezért hétfőn Pozsonyban egyeztet a visegrádi országok vezetőivel. Kedden az Országgyűlés dönthet a családi pótlék megduplázásáról, a legalacsonyabb nyugdíjak 120 ezer forintra emeléséről, a minimálbér adójának csökkentéséről és a milliárdosok vagyonadójáról. Az aszály- és fagykárt szenvedett gazdák pedig már decemberben kárenyhítési előleget kaphatnak.

Oroszország az agresszor, Ukrajna és az ukrán nép pedig az áldozat

– jelentette ki Magyar Péter az Országgyűlésben elmondott beszédében.

Magyar Péter beszéde elején felidézte, hogy múlt kedden három hullámban orosz drónok támadták Kárpátalját, Munkács és Ungvár környékét. Elmondása szerint Munkácson az egyik drón egy gyártelep udvarában csapódott be, mindössze 300 méterre a vasútállomástól. A város magyar és ukrán lakói óvóhelyekre menekültek, miközben a Magyarországon élő kárpátaljai családok aggódva próbálták telefonon elérni hozzátartozóikat.

Családi történet

A Tisza Párt elnöke személyes családi történettel érzékeltette, mit jelent számára Kárpátalja. Elmesélte, hogy nagyapja 1944-ben, tízéves kisfiúként menekült el Munkácsról édesanyjával és húgával a közeledő szovjet csapatok elől. A család Debrecenbe indult, a fiú azonban később egyedül visszatért a már támadás alatt álló városba, hogy megmentse a hátrahagyott családi értékeket és emlékeket.

Magyar szerint nagyapja története is azt mutatja, milyen mély kötelék fűzi a magyarokat Kárpátaljához. Hangsúlyozta, hogy az ott élő magyar közösség élete, biztonsága és megmaradása az anyaország számára nem tekinthető egyszerű külpolitikai ügynek.

A politikus ezután arról beszélt, hogy amit a munkácsiak a legutóbbi támadás idején átéltek, az Ukrajna számos településén közel öt éve a mindennapok része. Kijevben, Harkivban, Herszonban, Odesszában és más városokban családok millióinak életét határozzák meg a légiriadók, a bombázások és a háborús veszteségek.

2024-ben Ukrajnába utaztak

Felidézte 2024 nyári ukrajnai útját is, amikor Radnai Márkkal és több civillel együtt gyógyszereket, tápszereket, játékokat és élelmiszert vittek a súlyos orosz támadást elszenvedett kijevi gyermekkórházhoz. Mint mondta, a helyszínen orvosokkal beszélgettek arról, hogyan próbálják a légiriadók és bombázások közepette ellátni a sérült gyermekeket.

Magyar arról is beszámolt, hogy Bucsában egy magyar férfival találkozott, aki saját elmondása szerint annak köszönhette az életét, hogy az orosz támadás idején egy útkereszteződésnél másfelé fordult, mint azok a civilek, akiket később a megszálló erők megöltek.

A Tisza Párt elnöke a kijevi látogatás körülményeit is felidézte. Elmondta, hogy az elsötétített ukrán fővárosban szögesdrótok, homokzsákok, felfegyverzett katonák és légvédelmi eszközök fogadták őket. Szállásukon először az óvóhelyeket kellett megismerniük, majd légiriadókat jelző alkalmazást telepítettek a telefonjukra.

Magyar Péter külön kitért a kárpátaljai magyarság veszteségeire is: 2024-ben Ungváron magyar családokkal találkozott, és ellátogatott egy olyan temetőbe, ahol elmondása szerint már akkor legalább tíz, a háborúban meghalt magyar honfitársuk nyugodott. A helyi családok a háború borzalmairól, a menekülésről, a szülőföldjüket elhagyó magyarok tízezreiről, a fűtés nélküli telekről és a besorozástól való félelemről számoltak be neki. Magyar ennek kapcsán megjegyezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként 2015 óta nem járt Kárpátalján.

A politikus szerint ráadásul

elképzelhető, hogy Ukrajna lakosságára most vár a háború egyik legnehezebb tele.

Emberek milliói készülnek arra, hogy áram és fűtés nélkül, a folyamatos légitámadások fenyegetésében vészeljék át a következő hónapokat.

A Fidesz tudatosan uszított

A miniszterelnök szerint a Fidesz tudatosan szította az Ukrajna elleni indulatokat, miközben magára hagyta a kárpátaljai magyar közösséget.

Amit önök az Ukrajna elleni hergeléssel műveltek, az bűn. Az, hogy magára hagyták a kárpátaljai magyar testvéreinket, az bűn

– fogalmazott. Hozzátette, hogy szerinte az Orbán-kormány korábban hamisan állította, hogy az orosz támadások elkerülik Kárpátalja magyarlakta területeit, amit a munkácsi bombázások is cáfoltak.

Magyar hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is kiáll a kárpátaljai magyarok és a megtámadott ukrán nép mellett, függetlenül attól, hogyan fogadják ezt Moszkvában. Ugyanakkor világossá tette, hogy az Ukrajnával fenntartott kapcsolatokban továbbra is napirenden tartják a magyar kisebbség jogainak ügyét, különös tekintettel az anyanyelvi oktatásra és a magyar nyelvhasználatra.

A miniszterelnök szerint Magyarországnak egyszerre kell képviselnie a kárpátaljai magyar közösség érdekeit Kijevben és a magyar gazdák, vállalkozók, valamint a vidéki térségek érdekeit Brüsszelben.

Nem fogadja el Magyarország az uniós költségvetés jelenlegi tervezetét

Beszédének következő részében Magyar Péter az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről folyó tárgyalásokra tért át. Bejelentette, hogy Magyarország nem tudja elfogadni a jelenlegi költségvetési javaslatot, mert az szerinte kedvezőtlen feltételeket tartalmaz az ország számára.

Mint mondta, az Európai Tanács elnöke, António Costa szombaton újabb javaslatot terjesztett elő, ez azonban nem hozta közelebb a megállapodást.

Kevesebb forrást kínál, nagyobb befizetést várna el tőlünk, és a pénzek felhasználását bonyolult feltételekhez kötné

– indokolta a magyar álláspontot.

Magyar szerint a végső megállapodásnak biztosítania kell, hogy a magyar gazdák és vállalkozók hosszú távon tervezhessenek, valamint elegendő uniós forrás jusson a vízmegtartásra, az energiahatékonysági beruházásokra, a közlekedési infrastruktúrára és az egészségügyre. Kiemelte, hogy a fejletlenebb magyar térségek felzárkóztatásához is megfelelő támogatásokra van szükség, miközben a Magyarországtól elvárt uniós befizetésnek arányban kell állnia az ország gazdasági teherbíró képességével.

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák féllel megállapodtak a közép-európai érdekek közös képviseletéről. A négy ország együtt kíván fellépni a gazdák és vállalkozók érdekében, valamint a térség fejlesztési forrásainak biztosításáért.

Magyar Péter külön hangsúlyozta, hogy

a magyar kormány nem kívánja összekapcsolni az Európai Unió következő hétéves költségvetésének elfogadását Ukrajna finanszírozásának kérdésével.

Álláspontja szerint a 27 uniós tagállamnak önálló megállapodást kell kötnie az európai fejlesztési források jövőjéről, és ezt nem lehet más tárgyalások eredményétől függővé tenni. Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is biztosítja Ukrajnának azt a humanitárius segítséget, amelyet egy háborúban álló szomszédos ország joggal várhat el.

Magyar Péter bejelentette, hogy

hamarosan ismét Kárpátaljára látogat, ezúttal már Magyarország megválasztott miniszterelnökeként.

Pozsonyba is elutazik

Magyar Péter a következő hétéves uniós költségvetésről szóló tárgyalások kapcsán bejelentette, hogy hétfőn Pozsonyba utazik, ahol a visegrádi országok miniszterelnökeivel egyeztet a közép-európai érdekek közös képviseletéről.

Mint mondta, Magyarország önállóan is elutasíthatna egy kedvezőtlen uniós költségvetési ajánlatot, ahhoz azonban, hogy a következő javaslat jobb feltételeket biztosítson, szövetségesekre van szükség. A pozsonyi várban Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel és Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel folytatják a szeptemberben megkezdett egyeztetéseket, amelyek középpontjában a gazdák és vállalkozók támogatása, valamint a közép-európai térség felzárkóztatása áll.

A tárgyalásokon Christian Stocker osztrák kancellár is részt vesz, így a felek a gazdasági együttműködés bővítéséről, ezen belül a vállalkozások számára elérhető új piaci lehetőségekről is egyeztetnek.

Már decemberben pénzhez juthatnak az aszálykárt szenvedett gazdák

A miniszterelnök ezután a hazai mezőgazdaság helyzetére tért át. Bejelentette, hogy kedden szavaz az Országgyűlés arról a javaslatról, amelynek elfogadásával az idei aszály- és fagykárok miatt érintett gazdálkodók már decemberben kárenyhítési előleghez juthatnak.

Magyar Péter közlése szerint a gazdálkodók összesen 1,6 millió hektáron jelentettek be aszály- és fagykárt. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon korábban még nem volt példa arra, hogy a kárenyhítési előleget már a káresemény évében kifizessék.

A kormányfő a vízmegtartási intézkedések eddigi eredményeiről is beszámolt. Elmondása szerint a Tisza-tónál a téli vízszintszabályozás megváltoztatásával egyetlen hét alatt 30 millió köbméter vizet sikerült megtartani. A Balatonnál zárva tartják a Sió-zsilipet, hogy a novemberi csapadékból származó víz a tóban maradjon. Szeged-Kiskundorozsmán a földtulajdonosok felajánlásának köszönhetően 20 hektáron kezdődött meg az árasztás, Tiszaroffnál pedig megnyitották a tározót, hogy a Tisza vizét a térségben tarthassák.

Magyar külön megköszönte a vízügyi szakemberek, gazdálkodók, nemzeti parki dolgozók és civil vízőrzők munkáját. Utóbbiakról azt mondta, éveken keresztül figyelmeztettek az ország egyre súlyosabb vízhiányára, miközben a korábbi kormány nem fordított kellő figyelmet a problémára.

A miniszterelnök bejelentette, hogy a 2027-es költségvetésben 49 milliárd forintról 221 milliárd forintra emelik a vízügyi és környezetvédelmi uniós fejlesztések keretét.

Emellett 2027-től új támogatási formát vezetnek be vízprémium néven, amellyel a gazdálkodókat a tájban történő vízmegtartásra kívánják ösztönözni. Magyar szerint a cél az, hogy a gazdák ne csupán elszenvedői legyenek az aszálynak, hanem aktívan részt vehessenek a megelőzésben.

Duplázódhat a családi pótlék, 120 ezer forintra emelkedhet a nyugdíjminimum

Beszédének következő részében Magyar Péter a keddi parlamenti szavazások napirendjét ismertette. Elmondta, hogy az Országgyűlés több jelentős szociális és adópolitikai intézkedésről dönthet.

A tervezett változtatások alapján:

Megduplázzák a családi pótlékot, amely mintegy 1,7 millió gyerek után jár. Egy kétgyermekes család így a jelenlegi havi 26 600 forint helyett 53 200 forintot kaphat 2027-től.

28 ezer forintról 120 ezer forintra emelik a legalacsonyabb öregségi nyugdíjakat.

9 százalékra csökkentik a minimálbér személyi jövedelemadóját.

Bevezetik a milliárdosok vagyonadóját, és kötelező vagyonosodási vizsgálatot írnak elő a politikusok számára.

Magyar hangsúlyozta, hogy valamennyi intézkedés a Tisza Párt korábbi választási vállalásai között szerepelt, ezért a kormánypárti képviselők támogatni fogják az előterjesztéseket.

A miniszterelnök egyúttal arra kérte a választókat, hogy figyeljék meg, miként szavaznak a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselői. Szerinte a voksolásból kiderül majd, hogy az ellenzéki pártok valóban támogatják-e az alacsony keresetűek adóterheinek csökkentését, a családi támogatások emelését és a leggazdagabbak nagyobb közteherviselését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás