A lehűlés előfutáraként az északi és északnyugati tájakon már a mai nap folyamán is előfordultak hódarazáporok, amelyek átmenetileg kifehérítették a kerteket és a tetőket,

Visegrádon pedig egy rövid, de intenzív hózápor is kialakult.

Bár a hétfői nap folyamán a Visegrádihoz hasonló hózápor még több helyen előfordulhat, a folyamat szerdán teljesedik ki, amikor a ciklon felhőzete az egész országot beborítja. Ekkor még csak kisebb mennyiségű csapadék valószínű, így északon hószállingózás és gyenge havazás, délebbre pedig eső várható. A két térség közötti átmeneti zónában havas eső, fagyott eső, elszórtan pedig ónos eső is eshet.

A jelentősebb csapadék csütörtök hajnalban érkezik meg délnyugat felől. Ekkor már országszerte kiadós mennyiségre lehet számítani, a halmazállapot azonban területenként élesen kettéválik. Északon, északnyugaton és az Alpokalján jó eséllyel tartós havazás várható, míg dél és délkelet felé haladva egyre inkább az eső lesz a meghatározó.

A havazás által érintett területeken megmaradó hótakaró is kialakulhat.

Az Északi-középhegység magasabban fekvő részein öt centiméter körüli, míg az Alpokalján akár a tíz centimétert meghaladó friss hóréteg is összegyűlhet. A ciklon kiterjedt csapadékzónája várhatóan csütörtök estére, északkeleti irányban hagyja el az országot.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio