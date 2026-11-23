A gazdaság szerkezeti átalakításával, a korábbi állami szerződések felülvizsgálatával, valamint az előző kabinet döntéseivel indokolta a beruházások harmadik negyedéves, 10,2 százalékos visszaesését a Tisza-kormány.

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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai éves összevetésben mutattak csökkenést, amit a kormányzat egy átalakuló gazdaság pillanatképének nevezett.

A KSH reggel közölte, hogy zsugorodott a beruházási aktivitás Magyarországon. A harmadik negyedévben a beruházási volumen 2,8%-kal elmaradt az előző negyedévitől, éves alapon újra két számjegyű (szezonálisan igazítva 10,2%-os) visszaesést látunk.

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Közlésük szerint a mutatóban még az előző kormány intézkedései és a vállalatok választások előtti kivárása is tükröződik, miközben a jelenlegi vezetés a korábbi piaci előnyök felszámolására törekszik. Ennek részeként – jogsértő összejátszásra és több mint 350 milliárd forintnyi uniós támogatás veszélyeztetésére hivatkozva – felbontották a Déli Körvasút kivitelezési szerződését Mészáros Lőrinc érdekeltségével. Emellett leállítottak több államigazgatási informatikai beruházást, egy irodakomplexum projektjét pedig felülvizsgálják.

A tájékoztatás szerint ezek a lépések

rövid távon alacsonyabb beruházási volument eredményeznek, hosszabb távon azonban az egyenlő versenyfeltételeket, a nyílt közbeszerzéseket és a fenntartható gazdasági növekedést szolgálják.

Hangsúlyozták, hogy a fejlesztések előkészítése a tervezéstől és az engedélyezéstől a kivitelezés megkezdéséig hónapokat, gyakran éveket vesz igénybe, így a most meghozott döntések hatása is csak később jelenik meg a makrogazdasági statisztikákban.

A kabinet ugyanakkor a kedvező előremutató konjunktúramutatókra is felhívta a figyelmet, hiszen a GKI Gazdaságkutató októberi felmérése alapján javult a vállalatok üzleti bizalma, az ipari bizalmi index pedig több mint négyéves csúcsra emelkedett. A kormány közlése szerint a következő években több ezer milliárd forint uniós forrás válik elérhetővé vasútfejlesztésre, bérlakásépítésre, lakó- és középületek energetikai korszerűsítésére, az energiahálózat fejlesztésére, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására, ami évekre kiszámítható megrendelésállományt biztosíthat az építőiparnak és a beszállítóknak.

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