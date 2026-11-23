Az alkalmazkodás lehet a hazai vállalkozások egyik legfontosabb hívószava 2027-ben: a változó gazdasági környezet, a szabályozási bizonytalanságok és a hatékonysági kényszer egyaránt új döntések elé állítják a cégeket – hangzott el a Portfolio Vállalkozói Klub rendezvényén. Miközben a vállalkozások egyelőre óvatosak, és inkább tartalékolnak, az is megfigyelhető, hogy a beruházási szándék és a rendelkezésre álló saját források alapján ugrásra készen várják a kedvezőbb lehetőségeket. A bankok tőke- és likviditásoldalról készen állnak a finanszírozásra, és azt várják, hogy a vállalati hitelkereslet a beruházások élénkülésével lendületet kapjon.

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Az eseményt a Portfolio az MBH Bankkal közösen rendezte meg. Köszöntő beszédében Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese kitért arra, hogy a héten megrendezett BÉT50 konferencián bemutatott egyik felmérés szerint a hazai vállalkozások jelenleg a legfőbb nehézséget abban érzékelik, hogy nem látják a saját piacuk stabilitását, növekedését. Nagyon sok vállalkozás úgy reagál a jelenlegi nemzetközi, hazai környezetre, hogy tartalékol (akár forgóeszközök, akár likviditás, folyószámlahitel, megtakarítás tekintetében), és nem feltétlen beruház, hogy mindenképpen stabil tudjon maradni.

Az egész bankszektor mind tőke-, mind likviditásoldalról rendelkezésre áll, és nagyon szeretne finanszírozni. Várja, hogy a vállalati hitelek állománya végre tudjon nőni

– hangsúlyozta Szabó Levente. Utalt azonban arra, hogy júniusban 11%-kal nőtt a kkv-hitelek állománya: "ez önmagában nem is annyira rossz szám, de annak struktúrája nem feltétlenül optimális, hiszen a beruházási hitelek terén kevesebb, a forgóeszközhitelek terén pedig több volt az igény".

Szabó Levente (Fotó: Portfolio)

Az alkalmazkodás a slágerszó

Nyisztor Péter, az MBH Bank középvállalati üzletágának ügyvezető igazgatója előadását azzal kezdte, hogy ilyenkor év vége felé sokszor kezdünk el azon gondolkodni, hogy a következő évet milyen szavakkal lehet a leginkább leírni. "Az ügyfelekkel, vállalkozásokkal történő beszélgetéseink alapján

a 2027-es évre vonatkozóan úgy tűnik, hogy az alkalmazkodás lesz a slágerszó.

Sok olyan tényező változhat - tette hozzá - ami kihathat a vállalkozások gazdálkodására, javaslatok készültek ugyanis a kiskereskedelmi adó, a tranzakciós illeték plafonja, az innovációs járulék, az adóellenőrzések terén történő változtatásokra, illetve a vagyonadó bevezetése is tervben van.

A világgazdasági környezet kapcsán az emelte ki, hogy az Európai Unió a növekedési várakozások terén leszakadóban van a globális mutatókhoz képest. Az MBH várakozása szerint a magyar növekedés üteme jövőre meghaladja az EU átlagát,

miután az idén 1,8%-os növekedésre, 2027-ben pedig 2,5%-os bővülésre számítanak a bank elemzői.

Ezt támasztják alá a GKI bizalmi indexei (üzleti, fogyasztói) is, amelyek szerint a jövő évre vonatkozóan kedvezőek a várakozások, ami intenzívebb gazdasági növekedést eredményezhet. A növekedési kockázatok kapcsán az ország – régiónkban kiemelkedően nagynak számító – energiafüggőségét emelte ki Nyisztor Péter.

A többi főbb mutató kapcsán kihangsúlyozta:

bár az infláció idén pozitív meglepetést okozott, 2% alá is benézett az éves mutató, a várakozás azonban az, hogy a drágulás üteme vissza fog térni egy magasabb szintre. Az MBH elemzői idénre 1,9%-os inflációt, jövőre pedig 3,5%-os drágulást várnak.

idén pozitív meglepetést okozott, 2% alá is benézett az éves mutató, a várakozás azonban az, hogy a drágulás üteme vissza fog térni egy magasabb szintre. Az MBH elemzői idénre 1,9%-os inflációt, jövőre pedig 3,5%-os drágulást várnak. A jegybanki kamat kapcsán elmondta: a piaci várakozások alapvetően kamattartást feltételeznek az elkövetkezendő egy év során, azonban az MBH 50 bázispontos kamatcsökkentésre számít jövőre a jelenlegi 5,5%-os szintről.

kapcsán elmondta: a piaci várakozások alapvetően kamattartást feltételeznek az elkövetkezendő egy év során, azonban az MBH 50 bázispontos kamatcsökkentésre számít jövőre a jelenlegi 5,5%-os szintről. A forint euróval szembeni árfolyamánál 360-as szint környékére várják a kurzust a bank elemzői.

360-as szint környékére várják a kurzust a bank elemzői. A kormányzat jövő évre vonatkozó 4,9%-os költségvetési hiánycéljával kapcsolatban pedig az MBH arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak felfelé mutató kockázatok, de a kormányon nagy a nyomás, hogy ne vétse el nagyon a hiánycélt.

Annak kapcsán, hogy a makrogazdasági trendek milyen módon hatnak az egyes ágazatok jövő évi mutatóira, azt emelte ki, hogy az építőipar kapcsán mérsékelt ciklusfordulóra van kilátás, miután az uniós források beérkezése miatt beindulhatnak az infrastrukturális beruházások (útépítés, energiainfrastruktúra, vasúti hálózat korszerűsítése), viszont a magasépítés tekintetében „messze nem ennyire pozitív a kép”.

Kiemelte még a járműipar helyzetét is, hiszen sok e szektorhoz tartozó ügyféllel, vállalkozással van kapcsolatban az MBH. Ezek a szereplők negatívan látják a piaci lehetőségeiket. A nagy cégek (BMW, BYD, Mercedes) beinduló termelése nyilvánvalóan pozitívan hat a növekedésre, azonban ennek kkv-kat érintő hatásai megkérdőjelezhetők, mert nem minden esetben vannak hazai kkv-beszállítóik a multinacionális vállalatoknak.

Nyisztor Péter (Fotó: Portfolio)

Kihívások

A hazai kkv-k előtt álló strukturális kihívások kapcsán egyrészt a digitalizációs lemaradást, másrészt a nagyon alacsony a termelékenységet emelte ki.

A hazai kkv-k csupán 60%-a rendelkezik legalább alapszintű digitális intenzitással szemben a 71,4%-os uniós átlaggal.

A hazai munkatermelékenység pedig az uniós átlag 71%-át teszi ki.

A beruházások a második negyedévben 9,1%-kal maradtak el az előző év azonos időszakához képest. Ugyan a kkv-hitelállomány júniusban 11,1%-kal nőtt éves összevetésben, de az új szerződések negyedéves értéke éves alapon mintegy 30%-kal visszaesett a második negyedévben.

A kkv-kat finanszírozási oldalról támogató állami programok kapcsán elmondta: adott ugyan továbbra is a Széchenyi Kártya Program, azonban az MFB pontokon keresztül elérhető, uniós forrásokból finanszírozott új program, valamint az Eximbank programjának részletei még nem ismertek. Kiemelte: remélhetőleg mihamarabb kiderül, hogy ezek az új programok kiknek, milyen formátummal lesznek kialakítva, mert ha minél később jelennek meg a kiírások, annál kevésbé valószínű, hogy az azok által elindított beruházások be tudnak épülni a jövő évi növekedési pályába.

Sok az adminisztrációs teher

Kovásznai Ádám, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetője részletesen ismertette az MBH mintegy 400 kkv-ra kiterjedő kutatásának eredményeit, amely szerint a megkérdezett vállalkozások

31%-a tervez beruházást az elkövetkező 12 hónapban, és

44% használ mesterséges intelligenciát a munkája során.

A felmérés rávilágít arra, hogy a megkérdezettek kkv-knál heti 34 órát vesz el az adminisztráció, ami azt jelenti, hogy egy adott munkavállaló gyakorlatilag egy hónap alatt közel teljes munkaidőben adminisztratív tevékenységeket végez a cégnek. Nemcsak Magyarországon, hanem szerte az EU-ban is probléma, hogy a vállalkozásoknak nincs idejük valójában vállalkozni, jegyezte meg Kovásznai Ádám. Uniós felmérés szerint a kkv-k 64%-a az EU-ban azt gondolja, hogy az adminisztráció a legnagyobb kihívása. Az EU-nak van is egy terve arra vonatkozóan, hogy 35%-kal csökkentené a kkv-k terheit 2030-ra.

Az MBH felmérése szerint

a megkérdezett kkv-k 46%-a szerint az elmúlt 2 évben nőtt az adminisztrációs teher.

Ez az arány az egyéni vállalkozóknál még magasabb, 62%. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb vállalkozás úgy érzi, hogy AI korában nemhogy csökkent vagy stabilizálódott volna az adminisztrációs teher, hanem még nőtt is, magyarázta Kovásznai Ádám. Az adminisztratív teendők közül leginkább a bejövő és kimenő számlákkal kapcsolatos feladatok, valamint a hatósági ügyek, bevallások intézése viszi el az időt. Az adminisztrációs teher csökkenésével felszabaduló időt pedig alapvetően az ügyfelekre (új ügyfelek szerzésére, a meglévőek kiszolgálására) fordítanák a vállalkozások.

Kovásznai Ádám (Fotó: Portfolio)

Lemaradás az AI terén

A felmérés másik fő témája az AI használatával kapcsolatos kérdések voltak. Az Eurostat adatai szerint az AI-t használó, azt folyamataikba beépítő vállalkozások aránya 20% az EU-ban, míg Magyarországon ez a ráta csak 10%.

Érdekes tanulsága az MBH felmérésének, hogy főleg a pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódóan merülnek fel adminisztrációs terhek, mégis, pont ezeken a területeken használják legkevésbé a vállalkozások az AI-t. Ezzel kapcsolatban Kovásznai Ádám kiemelte: sok nagyobb vállalat már megpróbálja a könyvelőt kiváltani AI megoldásokkal, azonban a kisebb vállalkozásoknál a könyvelő szerepe az adott cégen belül erősen bizalmi jellegű, ami megnehezíti az AI-megoldásokkal való kiváltást.

A felmérés kitért a vállalatirányitási rendszerek használatára is: az adatok azt mutatják, hogy a megkérdezett kkv-k 15%-a használ csak vállalatirányítási rendszert, miközben az EU-ban a 10 főnél nagyobb cégek esetében ez a ráta 43%. Sok esetben pedig hiába használ valamilyen vállalatirányítási rendszert egy adott cég, az nincsen összekötve más szoftverekkel, például a számlázóprogrammal. Ez akár a cégek termelékenységi mutatóira is kihathat, e téren mindenképpen van tér a fejlődésre, mondta az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetője.

Az MBH-n belül a vállalkozások digitalizációjával foglalkozó BUPA üzletág Iránytű szolgáltatásával kapcsolatban elmondta: az 4-5 órát visszaad a kkv-knak abból a heti 34 órából, amit az adminisztratív ügyek intézése elvisz. A beépített számlázóval, cashflow tervezéssel rendelkező szolgáltatás révén például minden számla és bankszámla, illetve várható egyenleg egy helyen látható. Továbbá a BUPA Iránytű EU-pályázati vagy hitelezési segítséget is nyújt, mivel AI alapú forrás-előminősítést is biztosít, amivel egyszerűen megtudható mely támogatásra, finanszírozási lehetőségre jogosult az adott cég.

Kerekasztal-beszélgetés a kihívásokról

Az esemény végén kerekasztal-beszélgetést is tartottak a kkv-kat övező kihívásokról. Kollega-Tarsoly Dániel, az MBH Bank egyedi üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója a kkv-k jelenlegi hangulatáról szólva elmondta: a saját tapasztalatai szerint a vállalkozások ugrásra készen állnak, beruházási tervük megvan, önerővel is bírnak. Utóbbi kapcsán kiemelte: ezt látni is lehet a jegybanki statisztikákban, miszerint a vállalkozások pénzállománya rekordmagasságokban áll.

A hitel- és a készpénzállomány közötti különbséget látva teljesen egyértelmű, hogy pénztöbbletben ülnek a vállalkozások

- mondta Kollega-Tarsoly Dániel.

Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője azzal kapcsolatban, hogy cégüknél hol tartanak a digitalizációs folyamatok, elmondta: már sok évvel ezelőtt „tűzzel-vassal” irtották a papír alapú ügyintézést vagy adatrögzítést. „Akkor megkérdeztük a kollégákat, hogy mi az a tevékenység, ami nagyon sok idejüket elviszi, legyen szó csak napi öt percről vagy havi egy óráról. Ezeket a folyamatokat aztán elkezdtük optimalizálni, digitalizálni. Most ugyanezt csináljuk a mesterséges intelligenciával: nagyon implementáló környezetet teremtünk, érzékenyítjük a kollégákat azzal kapcsolatban, hogy ezzel nekik dolguk van" - mondta a cégvezető. Az AI-nak köszönhetően digitalizációs fejlesztéseket már saját maguk is meg tudnak csinálni, így például egy hőmérséklet-követő felületet hoztak létre, hogy lássák az áruházakban, raktárakban, szerverszekrényekben pontosan mennyi a hőmérséklet.

Balról jobbra: Kovásznai Ádám, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetője; Kollega-Tarsoly Dániel, az MBH Bank egyedi üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója; Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője; Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője; Tóth Kata, a Portfolio Csoport konferencia projektvezetője (Fotó: Portfolio)

A vagyonadó kapcsán Kollega-Tarsoly Dániel kiemelte: banki szempontból érdekes lesz majd, hogy a tervezett adónem hogyan fogja befolyásolni a vállalati finanszírozásokat. "Adott esetben osztalékpolitikát is érinthet, ha az adott cégtulajdonosnak nincsen elegendő forrása arra, hogy befizesse magánszemélyként a vagyonadót. Ekkor bizony osztalékot fog kivenni a cégéből, vagyis forrást fog kivonni, ami fékezheti a beruházásokat" - magyarázta az MBH Bank egyedi üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója.

A kerekasztal-beszélgetésen az euróbevezetés kérdése is szóba került. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője kiemelte: annyira negatív a tapasztalat az elmúlt 20 év túlzott mértékű árfolyam-volatilitása miatt, hogy mindenki stabilitást szeretne. Viszont hozzátette azt is, hogy az euróbevezetésre kellően fel kell készíteni a gazdaságot. "Ha már bent leszünk az eurózónában, és kapunk egy energiasokkot, és továbbra is sokkal több energiát használunk egy egységnyi GDP-re, mint más országok, akkor már nem lesz meg a forintgyengülés lehetősége, hogy olcsóbbá tegye a magyar termelést. Akkor euróban drágábbak leszünk, mint a többiek", hangsúlyozta az elemző. Összességében elmondta:

ha mérlegre teszünk mindent, inkább az euró felé billen a mérleg, elég csak ránézni arra, mennyivel lejjebb jöttek már a kamatszintek a piacon.

Az euróbevezetésről az Oázis ügyvezetője megjegyezte: jelenleg üzleti modelljükben körülbelül 2-4 százalékos működtetési felárat jelent az árbevételhez viszonyítva az, hogy gyakorlatilag állandó árfolyamkockázatban vannak. "Ez nem csak a saját árfolyamkockázatunk, ez a teljes beszállítói lánc árfolyamkockázatából adódik össze. Ha ezt ki lehet venni a rendszerből, az szerintem sokat jelentene a gazdaságnak" - mondta Boross Dávid.

Címlapkép forrása: Portfolio