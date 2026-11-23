A jövő tavasszal leköszönő elnök
a német adósságfékhez hasonló alkotmányos eszközzel korlátozná a kormányzati kiadásokat és a jövőbeli költségvetési hiányt.
A Le Figaro című lapnak nyilatkozva Macron nem zárta ki, hogy 2027 elején összehívja a parlament két házát a javaslat megszavazására. Hozzátette, hogy a lépés nagyban függ attól, képes lesz-e a kormány az év végéig átvinni a büdzsét a megosztott alsóházon, illetve fennmarad-e januárban is a piaci bizonytalanság. Az államfő szerint az alkotmányos szigor megnyugtathatná a befektetőket.
A francia államháztartás helyzete az elmúlt hónapokban komoly aggodalmat váltott ki a kötvénypiacokon. A tízéves francia államkötvények hozama a múlt hónapban 2002 óta először érte el az 5 százalékot. A hétfői bejelentés hatására azonban a francia papírok felülteljesítették euróövezeti társaikat, és az irányadó hozam 6 bázisponttal, 4,82 százalékra mérséklődött.
A költségvetési fegyelem alkotmányos rögzítése több elnökjelölt kampányában is szerepel, köztük a jobbközép Édouard Philippe volt miniszterelnök és a konzervatív Bruno Retailleau programjában. Hasonló javaslattal állt elő a szélsőjobboldali esélyes, Marine Le Pen is, aki népszavazással vezetné be a szigort, és egészen addig kötelező adósságcsökkentést írna elő, amíg a GDP-arányos államadósság 60 százalék felett van. Le Pen már vasárnap jelezte, hogy
a Nemzeti Tömörülés képviselői támogatnának egy ilyen parlamenti előterjesztést.
Az alkotmányos reform elfogadásához a Szenátus és a Nemzetgyűlés együttes ülésén a leadott szavazatok háromötödére van szükség. Macron szerint a szabályozás alapját egy 2011-es törvénytervezet adhatná, amely az euróövezeti adósságválság idején éves kiadási plafonokat és többéves konszolidációs pályát határozott meg, bár akkor politikai támogatás hiányában nem került be az alaptörvénybe. Roland Lescure pénzügyminiszter úgy véli,
a szabály választások előtti elfogadása megnyugtató középtávú keretet teremtene, amelynek a pontos részletszabályait már a következő kormánynak kellene kidolgoznia.
Franciaország jelenleg az Európai Unió egyik legmagasabb költségvetési hiányával küzd, amely idén várhatóan eléri a GDP 5,4 százalékát.
A deficit lefaragását nehezíti, hogy Macron pártjának nincs többsége a parlamentben, így az éves költségvetések elfogadása is folyamatos akadályokba ütközik. Az ország GDP-arányos államadóssága jelenleg 119 százalékon áll, részben a koronavírus-járvány, valamint a 2022-es ukrajnai orosz inváziót követő energiaválság idején megnövekedett hitelfelvételek miatt.
Címlapkép forrása: EU
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