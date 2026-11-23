Kitartott az euróövezet gazdasági növekedése novemberben, ám a bővülés egyre inkább a lendületesen fejlődő Németországra támaszkodik, amely ellensúlyozza a gyengélkedő francia gazdaságot. Bár a térség teljesítménye sorozatban az ötödik hónapja javul, a romló üzleti bizalom árnyékot vet a kilátásokra, a tartós árnyomás miatt pedig újabb jegybanki kamatemelés jöhet.

Az S&P Global előzetes adatai szerint az euróövezet kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) novemberben

51,7 ponton stagnált.

Ez kissé elmarad a Reuters elemzői konszenzusától, amely 51,9 pontot várt, de továbbra is meghaladja a növekedést a visszaeséstől elválasztó 50 pontos határt. Az ágazati bontás alapján a feldolgozóipari mutató az októberi 52,7-ről kéthavi csúcsra, 52,9 pontra emelkedett, míg a szolgáltatószektor indexe 51,4-ről öthavi mélypontra, 51,2 pontra csúszott vissza.

A térség két legnagyobb gazdasága teljesen eltérő pályán mozog. Németországban felgyorsult a bővülés, és a BMI 55,0 pontra ugrott, ami 2022 márciusa óta a legmagasabb érték. Ezzel szemben a harmadik negyedévben már zsugorodó francia gazdaság továbbra is komoly nehézségekkel küzd, mivel a magánszektor visszaesése felgyorsult, a feldolgozóipari kibocsátás pedig 2025 februárja óta nem látott mértékben zuhant.

Ez növeli annak a kockázatát, hogy az ország ebben a negyedévben technikai recesszióba süllyed.

Az S&P Global szakértői szerint a francia gazdaságot a gyenge belső kereslet mellett az is fékezi, hogy az ügyfelek a jövő évi, rendkívül bizonytalan választási időszak előtt halogatják a beruházásaikat. A gazdasági nehézségeket társadalmi feszültségek is kísérik, pénteken ugyanis Európa-szerte diáktüntetések zajlottak, amelyeket a rendőri összecsapásokba és fosztogatásokba torkolló franciaországi demonstrációk váltottak ki. Eközben a valutaunión kívüli Egyesült Királyságban kissé lassult a növekedés, mivel a szolgáltatások iránti gyengébb külföldi keresletet és az ingatlanpiaci visszaesést nagyrészt ellensúlyozta a mesterségesintelligencia-kapacitások kiépítése.

Az euróövezet egészét tekintve az új megrendelések már az ötödik egymást követő hónapban bővültek, ráadásul az októberinél valamivel gyorsabb ütemben. Az exportmegrendelések is nőttek, bár három hónapja a leglassabb tempóban. Az üzleti bizalom azonban már a negyedik hónapja romlik, és május óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A vállalatok összességében nem változtattak a létszámon, hiszen miközben a feldolgozóiparban közel három és fél éve nem látott ütemben teremtettek új munkahelyeket, a szolgáltatószektorban már a második egymást követő hónapban építettek le dolgozókat.

A vállalati ráfordítási költségek ismét meredeken emelkedtek, jóllehet az infláció üteme háromhavi mélypontra mérséklődött, és az értékesítési árak is augusztus óta a leglassabban nőttek. Az Oxford Economics elemzője szerint a tartós árnyomás továbbra is szigorításra készteti az Európai Központi Bankot, a Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége pedig arra számít, hogy a jegybank decemberben végrehajtja a jelenlegi ciklus utolsó betétikamat-emelését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images