Az S&P Global előzetes adatai szerint az euróövezet kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) novemberben
51,7 ponton stagnált.
Ez kissé elmarad a Reuters elemzői konszenzusától, amely 51,9 pontot várt, de továbbra is meghaladja a növekedést a visszaeséstől elválasztó 50 pontos határt. Az ágazati bontás alapján a feldolgozóipari mutató az októberi 52,7-ről kéthavi csúcsra, 52,9 pontra emelkedett, míg a szolgáltatószektor indexe 51,4-ről öthavi mélypontra, 51,2 pontra csúszott vissza.
A térség két legnagyobb gazdasága teljesen eltérő pályán mozog. Németországban felgyorsult a bővülés, és a BMI 55,0 pontra ugrott, ami 2022 márciusa óta a legmagasabb érték. Ezzel szemben a harmadik negyedévben már zsugorodó francia gazdaság továbbra is komoly nehézségekkel küzd, mivel a magánszektor visszaesése felgyorsult, a feldolgozóipari kibocsátás pedig 2025 februárja óta nem látott mértékben zuhant.
Ez növeli annak a kockázatát, hogy az ország ebben a negyedévben technikai recesszióba süllyed.
Az S&P Global szakértői szerint a francia gazdaságot a gyenge belső kereslet mellett az is fékezi, hogy az ügyfelek a jövő évi, rendkívül bizonytalan választási időszak előtt halogatják a beruházásaikat. A gazdasági nehézségeket társadalmi feszültségek is kísérik, pénteken ugyanis Európa-szerte diáktüntetések zajlottak, amelyeket a rendőri összecsapásokba és fosztogatásokba torkolló franciaországi demonstrációk váltottak ki. Eközben a valutaunión kívüli Egyesült Királyságban kissé lassult a növekedés, mivel a szolgáltatások iránti gyengébb külföldi keresletet és az ingatlanpiaci visszaesést nagyrészt ellensúlyozta a mesterségesintelligencia-kapacitások kiépítése.
Az euróövezet egészét tekintve az új megrendelések már az ötödik egymást követő hónapban bővültek, ráadásul az októberinél valamivel gyorsabb ütemben. Az exportmegrendelések is nőttek, bár három hónapja a leglassabb tempóban. Az üzleti bizalom azonban már a negyedik hónapja romlik, és május óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A vállalatok összességében nem változtattak a létszámon, hiszen miközben a feldolgozóiparban közel három és fél éve nem látott ütemben teremtettek új munkahelyeket, a szolgáltatószektorban már a második egymást követő hónapban építettek le dolgozókat.
A vállalati ráfordítási költségek ismét meredeken emelkedtek, jóllehet az infláció üteme háromhavi mélypontra mérséklődött, és az értékesítési árak is augusztus óta a leglassabban nőttek. Az Oxford Economics elemzője szerint a tartós árnyomás továbbra is szigorításra készteti az Európai Központi Bankot, a Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége pedig arra számít, hogy a jegybank decemberben végrehajtja a jelenlegi ciklus utolsó betétikamat-emelését.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Black Friday a tőzsdéken: rég voltak ilyen olcsók a részvények
Igen komoly diszokontok alakultak ki.
Fordulat az Nvidia vezérkeresésében: fontos döntést hozott az egyik legnagyobb esélyes
Azonnal reagálnak a befektetők.
Nőtt a kockázata a technikai recessziónak Franciaországban
Komoly nehézségekkel küzdenek.
Balatoni horgászjegyárak 2027: fájdalmas drágulásra számíthatnak a horgászok, nagy bajba kerülhet a magyar tenger
Az aszály miatt nehéz helyzetbe került a halgazdálkodás.
Súlyos baleset Szentlőrinc térségében: kamionnal ütközött és kisiklott egy motorvonat
A mozdonyvezető súlyos sérüléseket szenvedett.
Találtunk egy 12 százalékos magyar állampapírt – Most óriásit nyerhetsz, ha ezt meg tudod játszani!
Mutatunk egy ígéretes lehetőséget.
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Wekerle lakástakarék - minden fontos információ egy helyen
2027 január 1-jétől újra állami támogatással lehet lakáscélra takarékoskodni. Az Országgyűlés elé november 18-án benyújtott törvényjavaslat szerint a Wekerle Plusz Lakástakarék az első
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Megcsócsált gyümölcsöt kapsz - a tőzsde nem látja el az eredeti funkcióját
Hagyományos, eredeti értelmében így működött a tőzsdei részvénykibocsátás. Van egy remek ötletem, mondjuk drága keleti fűszereket hajóznék be Európába, ismerek egy jó forrást, olcsón
"Csupa öröm ez a vagyonadó!"
Nem a zsemle kicsi. A Karinthyba jártam középiskolába. 1989-től (hej, micsoda év!), amikor az sajátos okokból az elitgimnáziumok elitjének minősült. Felháborító privilégium!  Nemrég
Nem az a baj, hogy kevés a víz, hanem hogy túl gyorsan elengedjük: négy lehetséges válasz a vízhiányra
A vízhiányról hajlamosak vagyunk nyári problémaként gondolkodni: jön a hőség, apadnak a folyók, kiszáradnak a tavak, aztán ősszel fellélegezhetünk. Pedig a vízhiány
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Már nemcsak az a kérdés, mennyibe kerül az alapanyag, hanem az is, hogy egyáltalán lehet-e kapni
Czédula Tiborral, az ipari létrákat és állványzatokat gyártó Zarges Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
Meddig nőhet az euróbevezetés kárára a minimálbér?
Nem meglepő módon a termelékenységen múlik minden.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?