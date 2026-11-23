Az M44-es Békéscsaba és Kecskemét közötti szakasza 2025 áprilisa óta használható, az M5-ös autópályához azonban eddig csak részlegesen kapcsolódott. Június óta az M44-esről és az 5-ös főútról már fel lehet hajtani Budapest irányába, a fennmaradó csomóponti ágak átadásával viszont az M5-ösről Békéscsaba és Kecskemét felé, valamint az M44-esen Békéscsaba irányából Szeged felé is közvetlenül lehet majd közlekedni. A fejlesztés az Alföld keleti részének közlekedési kapcsolatait javíthatja, miközben
az átmenő forgalom egy része elkerülheti Kecskemét és Lajosmizse belső útjait.
A beruházás során az M5-ös és az M44-es találkozásánál teljes értékű, lóhere alakú, különszintű csomópont épült. Az M44-es hídon keresztezi az autópályát, a különböző irányok közötti közlekedést pedig felhajtóágak és gyűjtő-elosztó pályák biztosítják. Emellett átépítették az 5-ös főút nyomvonalát is, amely immár külön szintben keresztezi mindkét gyorsforgalmi utat. Az M44-es és az 5-ös főút összeköttetését féllóhere-csomópont és két körforgalom szolgálja.
A csomópontrendszer jelentősége ugyanakkor túlmutat a jelenlegi úthálózat összekapcsolásán. A tervek szerint innen indulhat majd az M8-as gyorsforgalmi út dunántúli folytatása, amely a dunaújvárosi Duna-hídon keresztül teremtene új közlekedési kapcsolatot az ország nyugati része felé.
Az M8-as érintett szakasza az autópálya-koncesszió megszüntetésével kikerült a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) beruházási feladatai közül, a fejlesztést azonban továbbra is meg kívánja valósítani a kormány.
Az MKIF 2027-ben még befejezi a szakasz tervezését, ezt követően pedig a költségvetés teherbíró képességének függvényében szeretnénk a következő években megkezdeni a megvalósítást, legalább első ütemben az M6-os autópályáig
– írta Vitézy Dávid.
Az M8-as továbbépítésének kezdete tehát egyelőre a rendelkezésre álló költségvetési forrásoktól függ, az M5-ös és az M44-es közötti csomópont teljes megnyitására viszont már decemberben sor kerülhet.
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