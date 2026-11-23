Egy korábbi ENSZ-jelentés alapján Szíjj László egyik afrikai üzlettársának hátteréről és a Duna Aszfalt kongói–zambiai útberuházásában játszott szerepéről számolt be a Népszabadság. A projekt magyar állami finanszírozása miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium nyáron feljelentést tett.

Egy ENSZ-jelentés pénzhamisítással hozta összefüggésbe Szíjj László üzletember afrikai üzlettársát, Jamila Mwanzát, akinek családi kapcsolatai fontos szerepet játszottak a Duna Aszfalt kongói–zambiai útberuházásának előkészítésében – írja a Népszabadság. A projekt tavaly 126 milliárd forintot kapott két magyar állami banktól.

A lap által ismertetett, 2001-es ENSZ-jelentés Mwanza édesanyját, Aziza Kulsum Gulamalit fegyverkereskedelemmel, csempészettel és fegyveres csoportok finanszírozásával hozta kapcsolatba. René Hutton-Mills, a beruházás egyik kezdeményezőjének tanúnyilatkozata szerint Mwanza kormányzati találkozók szervezésével segítette az előkészítést, majd tulajdonrészt és ügyvezetői pozíciót kapott.

Az Eximbank és a Magyar Fejlesztési Bank 2025-ben összesen 400 millió dollár névértékű Duna Aszfalt-kötvényt jegyzett le, a finanszírozás 80 százalékára állami kezességet vállaltak.

A vállalat a Népszabadsággal közölte: a 2020-as tulajdonszerzést megelőző vizsgálat elsősorban a projekt szerződéseire összpontosított. Mwanza egyes családtagjainak feltételezett bűnözői kapcsolatairól 2021-ben, külső átvilágításból értesültek. A Duna Aszfalt szerint Mwanza olyan európai bírósági dokumentumokat adott át, amelyek alapján az eljárásokban nem erősítették meg a rá vonatkozó bűncselekményi állításokat.

Az állami finanszírozás miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium 2026 júliusában feljelentést tett.

A tárca szerint mindkét érintett ország az Eximbank legmagasabb kockázati kategóriájába tartozott, miközben a projekt tulajdonosi hátterét nemzetközi jogvita terhelte. Kifogásolták azt is, hogy a kötvényjegyzést az Eximbank belső jóváhagyási rendjétől eltérően nem a bank igazgatósága, hanem a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzetgazdasági Minisztérium engedélyezte.

A Népszabadság beszámolója szerint a Duna Aszfalt szeptemberben kamatostul visszafizette az állami finanszírozást, így a kezességvállalás is megszűnt.

Mwanza ugyanakkor a lap információi szerint továbbra is tulajdonos a projektcégben.

A Kasomeno–Mwenda projektben 184 kilométernyi utat, a Luapula folyón átívelő, 345 méteres hidat, valamint határátkelőt és útdíjszedési infrastruktúrát építenek. A GED Africa tájékoztatása szerint a konstrukció két, egyenként 25 éves, a kongói és a zambiai kormánnyal kötött koncesszióra épül. Az út kivitelezője a kínai China Civil Engineering Construction Corporation.

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