Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn a Baranya vármegyei Sumony közelében, ahol kamionnal ütközött és kisiklott egy személyvonat. A szerencsétlenségben a mozdonyvezető súlyos, hat utas pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

A baleset kevéssel dél előtt, 11 óra 55 perc körül következett be a Szentlőrinc és Sellye közötti vasútvonalon, a sumonyi megállóhely előtti vasúti átjáróban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

az ütközés következtében a Bzmot motorvonat kisiklott.

A mozdonyvezető beszorult a roncsolódott vezetőállásba, így a kiérkező tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A szerelvény vezetője súlyos sérülései ellenére az eszméleténél maradt.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az érintett szakaszon az utasforgalom fenntartása érdekében azonnal megkezdték a pótlóbuszok forgalomba állítását. A baleset pontos okait és körülményeit a MÁV, az illetékes hatóságok, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet bevonásával vizsgálják.

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