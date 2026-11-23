Megszólalt a Tisza-kormány az ijesztően rossz adatokról
A gazdaság szerkezeti átalakításával, a korábbi állami szerződések felülvizsgálatával, valamint az előző kabinet döntéseivel indokolta a beruházások harmadik negyedéves, 10,2 százalékos visszaesését a Tisza-kormány.
Gyalázatos beruházási adat érkezett
Újra zsugorodott a beruházási aktivitás Magyarországon. A harmadik negyedévben a beruházási volumen 2,8%-kal elmaradt az előző negyedévitől, éves alapon újra két számjegyű (szezonálisan igazítva 10,2%-os) visszaesést látunk.
Magyar Péter felszólal a parlamentban
Ma 11 órától, kissé betegen, de megnyitom az eddigi leghosszabb parlamenti hetet - írja Magyar Péter a Facebookon.
A miniszterelnök ezt követően Pozsonyba utazik a V4+Ausztria csúcsra.
Indul az új villamosvonal építése: sok lezárás jön Budán
Elkezdődik a Budai Fonódó Villamoshálózat déli hosszabbításának megépítése a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzat együttműködésében – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.
Tisza-kormány: 120 milliárdos útjavítási program indul, részleteket árulnak el Kert Attila kinevezéséről
Kert Attilát választotta az MRTV új vezérigazgatójának a Független Közmédia Testület, miután másodszor is meghallgatta a két legesélyesebb jelöltet. A testület indoklása szerint Kert nagyobb tapasztalattal rendelkezik médiaszervezetek vezetésében, szakmai elképzeléseinek megvalósítását megalapozottabbnak, gazdálkodási terveit pedig a közmédia hosszú távú működése szempontjából meggyőzőbbnek ítélték. Az új vezérigazgató megbízatásának részleteiről
hétfőn tartanak sajtótájékoztatót.
Aggódnak az egészségügyi szakdolgozók
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara jelenlegi formájában nem támogatja a 2027-es bérrendezés tervezetét, mert az Egészségügyi Minisztérium által ígért átlagos 15 százalékos alapbéremelés mellett az egyéni, legalább 7,5 százalékos növekedést nem garantálja a törvényszöveg. A kormány mintegy 192 milliárd forintot szán a hozzávetőleg 123 500 dolgozót érintő bérrendezésre, amely januártól a szükséges végzettség és az elismert szakmai gyakorlat alapján sorolná be az érintetteket egy hat fizetési osztályból és tizenöt fokozatból álló táblába, háromévenkénti előrelépéssel.
A kamara támogatja az új besorolási rendszert, de törvényi garanciát kér arra, hogy a már most magasabb bérrel rendelkezők alapbére is legalább 7,5 százalékkal emelkedjen, a meglévő pótlékok megmaradjanak, a bértáblát pedig évente, az inflációhoz igazodva vizsgálják felül. Kifogásolja a kiemelt munkakörök, például az intenzív és sürgősségi ellátás külön elismerésének kompenzáció nélküli megszüntetését, amelyet egységes, központilag finanszírozott szakterületi pótlékkal váltana fel. A folyamatos munkarendben, betegágy mellett dolgozóknál a délutáni pótlékot 40, az éjszakait 60 százalékra emelné, a vezetői feladatokért 2008 óta változatlanul járó havi 20 ezer forint helyett pedig egységes, százalékos pótlékot vezetne be.
Százhúszmilliárdos kátyúmentesítési program indul
A kormány 120 milliárd forintos kátyúmentesítési programot indít a hazai közúthálózat leromlott állapota miatt – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet a szükséges útjavítások finanszírozása mellett a Magyar Közút Zrt. kapacitásait is bővítené, különös figyelmet fordítva az alsóbbrendű utak felújítására. A kormányfő az autópálya-koncessziós szerződések lezárását is bejelentette.
Kilencmilliárdos vagyonzár Seszták Miklóssal szemben
Összesen 9 090 080 000 forintos vagyonzárat rendelt el a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala a korrupcióval gyanúsított, letartóztatásban lévő volt nemzeti fejlesztési miniszterrel, Seszták Miklóssal szemben. Az intézkedés az egykori politikus kisvárdai házát, valamint a helyi autószalont működtető Ramiris Autó Kft.-t is érinti. A hatóság szerint megalapozott a gyanú, hogy Seszták vesztegetésből származó vagyonnal gazdálkodott, ezért fennállnak a vagyonelkobzás feltételei.
Megszüntették Bús Balázs letartóztatását
A Kecskeméti Törvényszék megszüntette Bús Balázs letartóztatását, és bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökével, Óbuda korábbi fideszes polgármesterével szemben. A június óta letartóztatásban lévő politikus kényszerintézkedésének enyhítését a védelem kezdeményezte, amit az ügyészség is támogatott. A döntés azonnal végrehajtható volt, így Bús már szombaton távozhatott. A bűnügyi felügyelet értelmében nem hagyhatja el Komárom-Esztergom vármegyét, és hetente kétszer jelentkeznie kell az Esztergomi Rendőrkapitányságon.
További vizet vezetnek a Jászságba
Megnyitották a Tisza-tóból kiinduló Jászsági-főcsatorna 14+250-es szelvényénél található vízügyi műtárgyat, hogy további vizet juttassanak a Hanyi-éri-főcsatornába. A beavatkozás célja a térség vízellátottságának javítása és a rendelkezésre álló vízkészletek növelése. A Tisza-tó megemelt téli vízszintje kedvező feltételeket teremt a vízpótláshoz, amelynek során a víz továbbvezetésével, visszatartásával és helyi hasznosításával mérsékelnék a vízhiány hatásait. A cél, hogy minél nagyobb vízmennyiséget őrizzenek meg a tájban.
Bővítik a tiszaroffi tározó vízpótlását is
Megkezdődött a vízpótlás a tiszaroffi árapasztó tározóban, ahol a helyi gazdálkodók igényeihez igazodva növelik az elárasztott területek nagyságát. Mivel a tiszai árhullámok az utóbbi időben ritkán érték el a gravitációs vízkivezetéshez szükséges magasságot, a szolnoki vízügyi szakemberek új vízellátó útvonalat alakítottak ki a Nagykunsági-csatornarendszerből, hogy egész évben biztosítható legyen a vízutánpótlás. A gazdálkodókkal együttműködésben tavaly elindított talajvízpótlási program keretében
70 hektárt árasztottak el csaknem 1,4 millió köbméter vízzel.
A téli időszakban ezt a területet tovább bővítik.
Korszerűsítik a Nyugati pályaudvar vasúti infrastruktúráját
Uniós forrásból kezdődhet meg a Nyugati pályaudvar biztosítóberendezésének és bevezető vágányhálózatának korszerűsítéséhez szükséges tervezés és előkészítés. Az Állatkert melletti II. őrhelynél jelenleg is több mint százéves, mechanikus biztosítóberendezés működik, a korlátozott pályakapacitás miatt pedig a kisebb késések is könnyen továbbterjedhetnek. A fejlesztés részeként modern biztosítóberendezést és egy második, a párhuzamos vágányok közötti átjárást biztosító lírasort alakítanának ki, amely egyszerre több vonat közlekedését és a forgalmi zavarok rugalmasabb kezelését tenné lehetővé. A bevezető vágányhálózat átalakítása mellett a szobi vonal vágányait mindkét irányban járhatóvá tennék, ami a Kőbánya-Kispest felől érkező járatok menetrendjét is stabilizálhatja, és megteremtheti a későbbi járatsűrítés műszaki feltételeit.
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