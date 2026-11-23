Kapitány István elárulta, milyen káros hatásai vannak az árrésstopnak
Az árrésstop kivezetését kezdeményezte a kormány, mivel a meglévő piacszabályozás a megváltozott gazdasági környezetben már káros mellékhatásokkal jár – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon közzétett videójában.
Nyílik az útkapcsolat, amelyre a fél Alföld várt
Decemberben megnyílhatnak az M5-ös autópálya és az M44-es gyorsforgalmi út közötti hiányzó csomóponti ágak, miután november 16-án lezárult a beruházás műszaki átadás-átvétele. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a hatósági forgalomba helyezési eljárások már elindultak, így a szükséges engedélyek megszerzése után még az év vége előtt teljessé válhat a két gyorsforgalmi út összeköttetése.
Török Gábor elárulta, mikor lesz jó döntés Kert Attila kinevezése
Török Gábor politológus szerint Kert Attila kinevezése akkor bizonyulhat jó döntésnek a közmédia élén, ha egyik politikai oldal sem lesz igazán elégedett a munkájával. Az elemző Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy régóta ismeri az új vezérigazgatót, akinek korábbi munkája alapján fontos a különböző vélemények bemutatása. Úgy véli, joggal várható el tőle, hogy a közmédia ne egyszerűen egy másik politikai oldal propagandájának eszközévé váljon.
Eltörölné a kormány a könyvek árkötöttségét Magyarországon
Megszüntetné a kormány a könyvek árkötöttségét, az erről szóló jogszabály-módosítás pedig hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet – jelentette be Facebook-oldalán Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. A 2024-ben bevezetett szabályozás eltörlésével a könyvkiadók és a kereskedők ismét szabadabban alakíthatnák áraikat, az olvasók pedig nagyobb kedvezményekkel vásárolhatnák meg az új kiadványokat.
A könyvek árkötöttségének megszüntetése régóta a szakma egyik követelése volt. A kormány már megvitatta a szükséges törvénymódosítást, amelynek parlamenti benyújtása hamarosan megtörténhet. Az intézkedést az elmúlt hónapokban szakmai egyeztetések előzték meg, amelyeket Berg Judit irodalomért felelős helyettes államtitkár folytatott kiadók, szerzők és szakmai szervezetek képviselőivel.
A nagy szereplőknek kedvezett a szabályozás
Nagy Ervin szerint a jelenlegi könyvpiaci környezetben az árkötöttség elsősorban a legnagyobb szereplőknek kedvezett, miközben hátrányos helyzetbe hozta a közepes méretű könyvkiadókat.
„A jelenlegi monopolisztikus piaci környezetben a szabályozás a legnagyobb szereplőket hozta helyzetbe a közepes könyvkiadók kárára” – fogalmazott az államtitkár.
A korlátozás megszüntetésével a kiadók és a könyvkereskedők nagyobb mozgásteret kaphatnának az árak meghatározásában. Ez az újonnan megjelenő könyvek esetében is lehetővé tenné a jelentősebb árengedményeket.
A kormány ugyanakkor a kisebb, független könyvesboltok védelmét is szem előtt kívánja tartani. A tervezett változtatással az egészségesebb piaci versenyt és a sokszínűbb könyvkínálatot szeretnék elősegíteni.
Magyar Péter: Oroszország az agresszor, Ukrajna és az ukrán nép az áldozat
Oroszország az agresszor, Ukrajna és az ukrán nép pedig az áldozat – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Országgyűlésben. A politikus a Kárpátalját ért múlt heti orosz dróntámadásokra emlékeztetett, amelyek során Munkácson egy drón alig 300 méterre csapódott be a vasútállomástól. Nagyapja 1944-es munkácsi menekülésének történetével mutatta be, milyen mély kötelék fűzi a magyarokat a régióhoz, és hangsúlyozta, hogy az ott élő magyarok sorsa nem egyszerű külpolitikai ügy. Felidézte kijevi és ungvári útjait is, majd megjegyezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként 2015 óta nem járt Kárpátalján. Arra is figyelmeztetett, hogy Ukrajnára a háború egyik legnehezebb tele várhat, hiszen emberek milliói készülnek arra, hogy áram és fűtés nélkül vészeljék át a következő hónapokat.
Több ezer alkatrészt tüntettek el a sínekről: döntöttek a megrongált vonal jövőjéről
Mintegy 560 millió forintból állítják helyre a 2025 márciusa óta járhatatlan Litke–Ipolytarnóc vasúti szakaszt, ahol több ezer vasúti alkatrész eltulajdonítása miatt vált lehetetlenné a közlekedés. A munkálatokat a napokban megkezdte a MÁV, a beruházás elsődleges célja a pálya újbóli járhatóvá tétele és a szlovákiai teherforgalmi kapcsolat helyreállítása – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Pénzhamisítással hozta összefüggésbe egy ENSZ-jelentés Szíjj László afrikai üzlettársát
Egy korábbi ENSZ-jelentés alapján Szíjj László egyik afrikai üzlettársának hátteréről és a Duna Aszfalt kongói–zambiai útberuházásában játszott szerepéről számolt be a Népszabadság. A projekt magyar állami finanszírozása miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium nyáron feljelentést tett.
Megszólalt a Tisza-kormány az ijesztően rossz adatokról
A gazdaság szerkezeti átalakításával, a korábbi állami szerződések felülvizsgálatával, valamint az előző kabinet döntéseivel indokolta a beruházások harmadik negyedéves, 10,2 százalékos visszaesését a Tisza-kormány.
Hiába ígérte a Tisza-kormány, Kína miatt még titkolják a méregdrága projekt költségeit
Peking továbbra sem járult hozzá, hogy nyilvánosságra kerüljenek a Budapest–Belgrád vasútberuházás szerződéses részletei, pedig Vitézy Dávid még júniusban, az idei kormányváltás után kezdeményezte a titkosítás feloldását. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint az egyeztetések folytatódnak, de a kormányközi megállapodás miatt a dokumentumokat csak közös döntéssel lehet nyilvánossá tenni. A közel 590 milliárd forintos projekt iratait és a kínai hitelszerződést egy 2020-as törvény tíz évre titkosította. Közben a személyszállítás indulása is tovább csúszik.
Gyalázatos beruházási adat érkezett
Újra zsugorodott a beruházási aktivitás Magyarországon. A harmadik negyedévben a beruházási volumen 2,8%-kal elmaradt az előző negyedévitől, éves alapon újra két számjegyű (szezonálisan igazítva 10,2%-os) visszaesést látunk.
Magyar Péter felszólal a parlamentban
Ma 11 órától, kissé betegen, de megnyitom az eddigi leghosszabb parlamenti hetet - írja Magyar Péter a Facebookon.
A miniszterelnök ezt követően Pozsonyba utazik a V4+Ausztria csúcsra.
Indul az új villamosvonal építése: sok lezárás jön Budán
Elkezdődik a Budai Fonódó Villamoshálózat déli hosszabbításának megépítése a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Fővárosi Önkormányzat együttműködésében – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán.
Tisza-kormány: 120 milliárdos útjavítási program indul, részleteket árulnak el Kert Attila kinevezéséről
Kert Attilát választotta az MRTV új vezérigazgatójának a Független Közmédia Testület, miután másodszor is meghallgatta a két legesélyesebb jelöltet. A testület indoklása szerint Kert nagyobb tapasztalattal rendelkezik médiaszervezetek vezetésében, szakmai elképzeléseinek megvalósítását megalapozottabbnak, gazdálkodási terveit pedig a közmédia hosszú távú működése szempontjából meggyőzőbbnek ítélték. Az új vezérigazgató megbízatásának részleteiről
hétfőn tartanak sajtótájékoztatót.
Aggódnak az egészségügyi szakdolgozók
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara jelenlegi formájában nem támogatja a 2027-es bérrendezés tervezetét, mert az Egészségügyi Minisztérium által ígért átlagos 15 százalékos alapbéremelés mellett az egyéni, legalább 7,5 százalékos növekedést nem garantálja a törvényszöveg. A kormány mintegy 192 milliárd forintot szán a hozzávetőleg 123 500 dolgozót érintő bérrendezésre, amely januártól a szükséges végzettség és az elismert szakmai gyakorlat alapján sorolná be az érintetteket egy hat fizetési osztályból és tizenöt fokozatból álló táblába, háromévenkénti előrelépéssel.
A kamara támogatja az új besorolási rendszert, de törvényi garanciát kér arra, hogy a már most magasabb bérrel rendelkezők alapbére is legalább 7,5 százalékkal emelkedjen, a meglévő pótlékok megmaradjanak, a bértáblát pedig évente, az inflációhoz igazodva vizsgálják felül. Kifogásolja a kiemelt munkakörök, például az intenzív és sürgősségi ellátás külön elismerésének kompenzáció nélküli megszüntetését, amelyet egységes, központilag finanszírozott szakterületi pótlékkal váltana fel. A folyamatos munkarendben, betegágy mellett dolgozóknál a délutáni pótlékot 40, az éjszakait 60 százalékra emelné, a vezetői feladatokért 2008 óta változatlanul járó havi 20 ezer forint helyett pedig egységes, százalékos pótlékot vezetne be.
Százhúszmilliárdos kátyúmentesítési program indul
A kormány 120 milliárd forintos kátyúmentesítési programot indít a hazai közúthálózat leromlott állapota miatt – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kabinet a szükséges útjavítások finanszírozása mellett a Magyar Közút Zrt. kapacitásait is bővítené, különös figyelmet fordítva az alsóbbrendű utak felújítására. A kormányfő az autópálya-koncessziós szerződések lezárását is bejelentette.
Kilencmilliárdos vagyonzár Seszták Miklóssal szemben
Összesen 9 090 080 000 forintos vagyonzárat rendelt el a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala a korrupcióval gyanúsított, letartóztatásban lévő volt nemzeti fejlesztési miniszterrel, Seszták Miklóssal szemben. Az intézkedés az egykori politikus kisvárdai házát, valamint a helyi autószalont működtető Ramiris Autó Kft.-t is érinti. A hatóság szerint megalapozott a gyanú, hogy Seszták vesztegetésből származó vagyonnal gazdálkodott, ezért fennállnak a vagyonelkobzás feltételei.
Megszüntették Bús Balázs letartóztatását
A Kecskeméti Törvényszék megszüntette Bús Balázs letartóztatását, és bűnügyi felügyeletet rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökével, Óbuda korábbi fideszes polgármesterével szemben. A június óta letartóztatásban lévő politikus kényszerintézkedésének enyhítését a védelem kezdeményezte, amit az ügyészség is támogatott. A döntés azonnal végrehajtható volt, így Bús már szombaton távozhatott. A bűnügyi felügyelet értelmében nem hagyhatja el Komárom-Esztergom vármegyét, és hetente kétszer jelentkeznie kell az Esztergomi Rendőrkapitányságon.
További vizet vezetnek a Jászságba
Megnyitották a Tisza-tóból kiinduló Jászsági-főcsatorna 14+250-es szelvényénél található vízügyi műtárgyat, hogy további vizet juttassanak a Hanyi-éri-főcsatornába. A beavatkozás célja a térség vízellátottságának javítása és a rendelkezésre álló vízkészletek növelése. A Tisza-tó megemelt téli vízszintje kedvező feltételeket teremt a vízpótláshoz, amelynek során a víz továbbvezetésével, visszatartásával és helyi hasznosításával mérsékelnék a vízhiány hatásait. A cél, hogy minél nagyobb vízmennyiséget őrizzenek meg a tájban.
Bővítik a tiszaroffi tározó vízpótlását is
Megkezdődött a vízpótlás a tiszaroffi árapasztó tározóban, ahol a helyi gazdálkodók igényeihez igazodva növelik az elárasztott területek nagyságát. Mivel a tiszai árhullámok az utóbbi időben ritkán érték el a gravitációs vízkivezetéshez szükséges magasságot, a szolnoki vízügyi szakemberek új vízellátó útvonalat alakítottak ki a Nagykunsági-csatornarendszerből, hogy egész évben biztosítható legyen a vízutánpótlás. A gazdálkodókkal együttműködésben tavaly elindított talajvízpótlási program keretében
70 hektárt árasztottak el csaknem 1,4 millió köbméter vízzel.
A téli időszakban ezt a területet tovább bővítik.
Korszerűsítik a Nyugati pályaudvar vasúti infrastruktúráját
Uniós forrásból kezdődhet meg a Nyugati pályaudvar biztosítóberendezésének és bevezető vágányhálózatának korszerűsítéséhez szükséges tervezés és előkészítés. Az Állatkert melletti II. őrhelynél jelenleg is több mint százéves, mechanikus biztosítóberendezés működik, a korlátozott pályakapacitás miatt pedig a kisebb késések is könnyen továbbterjedhetnek. A fejlesztés részeként modern biztosítóberendezést és egy második, a párhuzamos vágányok közötti átjárást biztosító lírasort alakítanának ki, amely egyszerre több vonat közlekedését és a forgalmi zavarok rugalmasabb kezelését tenné lehetővé. A bevezető vágányhálózat átalakítása mellett a szobi vonal vágányait mindkét irányban járhatóvá tennék, ami a Kőbánya-Kispest felől érkező járatok menetrendjét is stabilizálhatja, és megteremtheti a későbbi járatsűrítés műszaki feltételeit.
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Az Apelso Wealth Management cégtársának írása.
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Túl alacsony a vízállás.
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Cél a három-öt éven belüli 1,5-2 milliárd eurós érték.
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