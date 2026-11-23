A 78-as vasútvonal érintett szakaszán ismeretlenek közel két és fél kilométeren több mint 1500 alátétlemezt és 4600 síncsavart loptak el. Mivel a régi, szlovák rendszerű alkatrészeket már nem gyártják, a pálya egyszerű javítása nem lehetséges, ezért teljes felépítménycserére van szükség.
A MÁV mintegy 2,6 kilométeren cseréli ki a vasúti felépítményt. A munkálatok során korábban fővonalakon használt, de még megfelelő állapotú 54-es síneket és betonaljakat építenek be. Emellett két közúti átjárót is felújítanak, amelyek közül a fénysorompóval biztosított átjáró korszerű STRAIL-burkolatot kap.
Az ipolytarnóci határszakaszon betonalj- és ágyazatcserét is végeznek, amivel megszüntethető a jelenlegi 10 kilométer/órás sebességkorlátozás. A beruházás költségeit a MÁV minisztériumi forrásból megemelt felújítási keretéből fedezik.
A helyreállítás jelentősége túlmutat a magyarországi vasúti közlekedésen, ugyanis ezen a szakaszon keresztül biztosítható a szlovákiai Nagykürtös vasúti kapcsolata is, amelyre rendszeres teherforgalmi igény mutatkozik.
Vitézy a vidéki vasútvonalak jövőjével kapcsolatban hangsúlyozta:
Ahol valós vasúti igény van, ott nem a végleges bezárás, hanem a működőképesség helyreállítása a feladat.
A mostani beruházás elsősorban a nemzetközi áruszállítás feltételeinek helyreállítását szolgálja, ugyanakkor a miniszter szerint hozzájárul ahhoz is, hogy az Ipoly mentén megálljon a vasúti infrastruktúra további leépülése.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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