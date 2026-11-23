Kert Attila kinevezése azonnal politikai vitát váltott ki. Török Gábor összefoglalása szerint az ellenzéki oldalon gyurcsányista és tiszás propagandát emlegetnek, míg a kormánypártiak a szakmaiság és a függetlenség győzelmeként értékelik a döntést. A politológus ugyanakkor
nem tartja reálisnak, hogy Magyarországon a közmédia teljesen függetlenné válhat a mindenkori kormányzati politikától.
Tapasztalatai szerint az aktuális hatalom számára mindig kiemelt jelentősége volt annak, milyen hírek, vélemények és szereplők jelennek meg az állami médiában.
Török Gábor megítélése szerint Kert Attila következetesen törekedett a különböző politikai álláspontok megjelenítésére, miközben saját politikai véleményét sem titkolta. Emiatt az évek során különböző politikai táborokhoz sorolták: korábban fideszesnek, később szocialistának, jelenleg pedig tiszásnak nevezik.
Az elemző felidézte a korábbi politikai nyomásgyakorlással kapcsolatos tapasztalatait is. Emlékei szerint a TV2 vezetősége ünnepelte a 2002-es választási eredményt, 2006-ban és az azt követő években pedig mindkét politikai oldal részéről jelentős nyomás nehezedett az állami televízióra. Úgy látja, Kert Attilának ezúttal is hasonló körülmények között kell majd dolgoznia.
A politológus szerint ugyanakkor lényeges különbség van aközött, hogy a közmédia vezetői a kormány politikai érdekeit kívánják érvényesíteni a műsorok összeállításakor, vagy megpróbálnak ellenállni az ilyen törekvéseknek. A teljes függetlenség hiánya ugyanis nem jelenti azt, hogy az intézmény működésében ne lehetne érdemi különbség.
Ha senki sem lesz igazán elégedett vele, akkor jó döntés született a kinevezésével
– fogalmazott Török Gábor.
Az elemző szerint az új vezérigazgatóval szembeni legfontosabb elvárás az lehet, hogy a közmédia tartalmait ne egy másik párt propagandája határozza meg, hanem a különböző vélemények is teret kapjanak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
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