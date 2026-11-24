Matolcsy Györgynek személyesen kell válaszolni a kérdéseinkre. Ha Matolcsy György nem hajlandó eljönni hozzánk, akkor mi megyünk el hozzá

- fogalmazott Csőszi Attila. A bizottság tiszás elnöke szerint csütörtök délután fél 5-kor ismét összeül a parlamenti testület, hogy döntsön a volt jegybankelnök meghallgatásának részleteiről.

Csőszi azt fogja javasolni, hogy Matolcsyt a büntetés-végrehajtási intézetben hallgassák meg.

A fogva tartása ugyanis nem akadályozhatja meg, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság is elvégezze a feladatát

- jelentette ki.

A Budai Központi Kerületi Bíróság hétfőn három hónappal, 2027. február 23-ig meghosszabbította Matolcsy György letartóztatását. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítja az ügyészség.

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