Szerda estétől jöhet az első nagyobb havazás Magyarországon, az országos és a fővárosi közútkezelő már készül az utak hómentesítésére.

November 25-én, szerdán estétől a meteorológiai előrejelzések szerint szombat reggelig a havazással érintett területeken átlagosan 5 centiméter, a nyugati országhatár közelében, valamint Salgótarján térségében akár 10 centimétert meghaladó hó is hullhat – írja közleményében a Magyar Közút.

A közútkezelő a teljes téli gépparkját hadrendbe állítja:

813 munkagép mellett több mint 3300, téli feladatokra beosztott munkatárs, 122 ezer tonna útszórósó és 2,9 millió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre az utak megelőző sózásához és síkosságmentesítéséhez.

A hófúvások elleni megelőző védekezésként országszerte több száz kilométernyi útszakasz mentén már korábban kihelyezték hófogórácsokat és hálókat.

A társaság a kezelésében lévő 31 ezer kilométernyi állami közúthálózaton (a településeken belüli, mintegy 180 ezer kilométernyi utat az önkormányzatok kezelik) a munkagépek előre meghatározott útvonalakon haladnak, elsőként a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellékutakon dolgoznak. Egy-egy fordulókör az időjárási és terepviszonyoktól függően akár 2–4 órát is igénybe vehet. Tartós havazás esetén a szakemberek ezeket a köröket folyamatosan ismétlik – írják.

A szakemberek szükség esetén már a csapadék megérkezése előtt elkezdik a megelőző sózást, hogy mérsékeljék a síkosság kialakulásának veszélyét. Ha a hóréteg meghaladja az 5 centimétert, hóekézésre is sor kerül, addig sózással akadályozzák meg, hogy a járművek által letaposott hó a burkolatra fagyjon.

Budapesten szerdán és csütörtökön is havazhat, ezért a Budapesti Közművek munkagépei is csatasorba állnak.

A síkosságmentesítő célgépek 12 órás műszakban vonulnak ki, és már a kora reggeli órákban, a várható csapadék megérkezését megelőzően szükség szerint preventív szórást végeznek, hogy a csapadék már előkezelt utakra hulljon, lassítva ezzel az útpályák lefagyását

– írta közleményében a Budapesti Közművek.

A Főváros útjait a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai és kereskedelmi egységekhez vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés – írják.

Mind a Magyar Közút, mind a Budapesti Közművek felhívta az autósok figyelmét, hogy kizárólag téli gumiabronccsal felszerelt járművel induljanak útnak. Sebességüket az aktuális út- és látási viszonyokhoz igazítsák, tartsanak a megszokottnál nagyobb követési távolságot, és számoljanak hosszabb menetidővel. Kerüljék a hirtelen fékezést és kormánymozdulatokat, a hóeltakarítást és síkosságmentesítést végző gépek közelében pedig fokozott óvatossággal közlekedjenek.

Címlapkép forrása: Budapesti Közművek