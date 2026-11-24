Cégünk elfogadja a polgármesterek által megfogalmazott kérést, amelyben egy független szakmai vizsgálatot kértek, ezért a tevékenyég azonnali hatályú felfüggesztése mellett döntött, és egyben javasolja a Földtani Szolgálatnál egy, a kérésnek megfelelő független, környezetvédelmi szempontokat előtérben tartó szakmai tanulmány elkészítését

– áll a Piet Van Assche, a CanCambria Hungary Kft. ügyvezető igazagtója által jegyzett levélben. Hozzáteszik: „az eddigi tevékenyég következtében okozott bányakárok ügyintézését cégünk a következő hetekben megkezdi” – írják.

A kanadai CanCambria Energy Corporation magyar leányvállalata 2025 nyarán nyerte el a Kiskunhalas közelében található szénhidrogén-kutatási koncessziót. A területen becslések szerint 17 milliárd köbméter kitermelhető földgáz lehet, ami nagyjából két évnyi teljes magyar fogyasztásnak felel meg, a készlet viszont tömör kőzetben van, így

a kitermeléshez hidraulikus rétegrepesztésre lenne szükség

– ez az a technológiai, amelyet Amerikában (is) már nagyon sok helyen alkalmaznak a nehezen kibányászható szénhidrogének (földgáz, kőolaj) kinyeréséhez.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) idén februárban hagyta jóvá a műszaki üzemi tervet, de egyelőre csak a felszíni 3D szeizmikus mérésekre: ez az engedély fúrásra, rétegrepesztésre és kitermelésre nem jogosít. A mérések ősszel indultak, és ezek ellen tiltakoztak a helyiek Pirtó térségében, mivel úgy gondolják, hogy a cég tevékenysége környezetszennyező.

A közleményben a cég ugyanakkor végig kitart a mérések szabályossága mellett. A CanCambria kiemelte, hogy az elmúlt években Magyarországon több mint 60 alkalommal végeztek

a hatósági előírásokat maximálisan betartó, ugyanakkor nemzetgazdasági jelentőségű geofizikai, földtani kutatásokat,

a munkát pedig „az előírásokat és szabványokat betartó magyar szakemberek” végzik.

A károkról azt írják: „A mérés során a nehézgépjárművek által okozott taposási, illetve a tevékenységből eredő károkat cégünk a hatályos jogszabályok alapján maradéktalanul megtéríti, így gazdasági kár nem keletkezik.”

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