21 kilométeren felújítjuk a Pécs–Nagykanizsa vasútvonalat, a cél a 100 km/órás sebesség elérése!
– írta a miniszter, megjegyezve, hogy a Pécs – Nagykanizsa – Szombathely között közlekedő Pannónia InterRégió járatok által is használt 60-as vasútvonalon ma több szakaszon helyenként alig 40-60 km/órával közlekedhetnek a vonatok a leromlott pályaállapot miatt.
A kivitelezésre vonatkozó tender a héten jelenik meg, a munkálatok jövőre kezdődhetnek – tette hozzá Vitézy Dávid.
A beruházás keretében két szakasz kerül felújításra:
- Gyékényes és Berzence között 15,5 kilométeren,
- Középrigóc és Darány között további 5,6 kilométeren végez majd munkálatokat a kivitelező.
Mindkét szakaszon hézagnélküli, új sínekkel kialakított vágány épül, illetve tömeges betonaljcserére és ágyazatrostálásra is sor kerül.
Összesen kilenc közúti-vasúti átjárót épít át a MÁV, rendezik majd a vízelvezető árkokat, és három vasúti hídon boltozatjavítási, illetve szigetelési munkákat végeznek.
A felújítás első eredményeként várhatóan mintegy 5 perccel rövidülhet a menetidő, de itt nem állunk meg
– írta Vitézy.
Bár pálya állapota alapján a vonatok képesek lesznek a 100 km/órás közlekedésre, ennek tényleges eléréséhez azonban a biztosítóberendezéseket is korszerűsíteni kell.
Ezért rövidesen megkezdjük a Szentlőrinc–Szigetvár és Gyékényes–Berzence szakaszokon a 100 km/órás sebesség bevezetéséhez szükséges fejlesztések tervezését és engedélyeztetését. Korszerűsítjük a fénysorompókat, és ellenmenetet kizáró berendezéseket telepítünk. A sebességemelést 2028-ra tervezzük, ami további 4-5 perc menetidőnyereséget jelenthet a Pécs – Nagykanizsa – Szombathely InterRégió vonatok esetén
– írta a közlekedési és beruházási miniszter.
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