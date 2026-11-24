Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy korszerűsítik a Pécs és Nagykanizsa közötti vasútvonal rossz állapotú szakaszait, ahol így akár a duplájára is nőhet a vonatok megengedett sebessége.

21 kilométeren felújítjuk a Pécs–Nagykanizsa vasútvonalat, a cél a 100 km/órás sebesség elérése!

– írta a miniszter, megjegyezve, hogy a Pécs – Nagykanizsa – Szombathely között közlekedő Pannónia InterRégió járatok által is használt 60-as vasútvonalon ma több szakaszon helyenként alig 40-60 km/órával közlekedhetnek a vonatok a leromlott pályaállapot miatt.

A kivitelezésre vonatkozó tender a héten jelenik meg, a munkálatok jövőre kezdődhetnek – tette hozzá Vitézy Dávid.

A beruházás keretében két szakasz kerül felújításra:

Gyékényes és Berzence között 15,5 kilométeren,

Középrigóc és Darány között további 5,6 kilométeren végez majd munkálatokat a kivitelező.

Mindkét szakaszon hézagnélküli, új sínekkel kialakított vágány épül, illetve tömeges betonaljcserére és ágyazatrostálásra is sor kerül.

Összesen kilenc közúti-vasúti átjárót épít át a MÁV, rendezik majd a vízelvezető árkokat, és három vasúti hídon boltozatjavítási, illetve szigetelési munkákat végeznek.

A felújítás első eredményeként várhatóan mintegy 5 perccel rövidülhet a menetidő, de itt nem állunk meg

– írta Vitézy.

Bár pálya állapota alapján a vonatok képesek lesznek a 100 km/órás közlekedésre, ennek tényleges eléréséhez azonban a biztosítóberendezéseket is korszerűsíteni kell.

Ezért rövidesen megkezdjük a Szentlőrinc–Szigetvár és Gyékényes–Berzence szakaszokon a 100 km/órás sebesség bevezetéséhez szükséges fejlesztések tervezését és engedélyeztetését. Korszerűsítjük a fénysorompókat, és ellenmenetet kizáró berendezéseket telepítünk. A sebességemelést 2028-ra tervezzük, ami további 4-5 perc menetidőnyereséget jelenthet a Pécs – Nagykanizsa – Szombathely InterRégió vonatok esetén

– írta a közlekedési és beruházási miniszter.

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