Az egyre élesebb kínai verseny, az évente több milliárd eurós vámköltségek és a gyors technológiai változások miatt komoly átalakításra kényszerül a világ második legnagyobb autógyártója.
A szerkezetátalakítás középpontjában a Volkswagen németországi üzemei állnak, amelyek közül négyet is bezárhatnak a következő évtized elején.
A vállalat vezetése szerint túl drágává vált a németországi termelés, ami a csoport 120 ezer németországi munkavállalóját érinti.
A Reuters birtokába került dokumentum alapján a Volkswagen vezetése a korábban nyilvánosságra hozottnál is jelentősebb megszorításokat tervez:
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2027-ben és 2028-ban befagyasztanák a béreket,
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szükség esetén változatlan fizetés mellett hosszabb munkaidőt írnának elő,
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eltörölnék a 25 és 35 év munkaviszony után járó jubileumi jutalmakat,
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megszüntetnék a három műszakban dolgozók fizetett, 20 perces munkaközi szünetét,
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eltörölnék a szenteste és szilveszter napjára járó fizetett szabadnapokat.
A Volkswagennél akár már január 1-jétől sztrájkok kezdődhetnek, a szakszervezet szerint ugyanis az újabb megszorítások sértik a 2024 végén megkötött szerkezetátalakítási megállapodást. Ennek keretében 35 ezer munkahely leépítéséről állapodtak meg bizonyos foglalkoztatási és beruházási garanciákért cserébe.
Azóta azonban tovább romlott a Volkswagen helyzete. A kínai értékesítések, amelyek hosszú időn keresztül ellensúlyozták a magas németországi termelési költségeket, tovább estek.
A csoport zászlóshajójának számító Volkswagen márka üzemi eredményhányada pedig idén várhatóan az 1 százalékot sem haladja meg, szemben a 2024-es 5,9 százalékkal.
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