A jogszabály hatályon kívül helyezi a kötelező kamarai hozzájárulásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint megszünteti az ahhoz kapcsolódó fizetési és behajtási szabályokat.
A hozzájárulást 2012-ben vezette be az Orbán-kormány, a meg nem fizetett összeget köztartozásként az adóhatóság is behajthatta.
A módosítás ugyanakkor nem szünteti meg a vállalkozások kamarai regisztrációs kötelezettségét, és az önkéntes kamarai tagság intézménye is megmarad.
A kormány a hozzájárulás eltörlését a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) működésének átfogó felülvizsgálatához kapcsolódó első intézkedésnek tekinti. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 16-án jelentette be a díj megszüntetését, arra hivatkozva, hogy a vállalkozások jelentős része nem kapott érdemi szolgáltatást a befizetéseiért cserébe. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanezen a napon azt is közölte, hogy a kormány közel hárommilliárd forintnyi korábbi támogatást vesz vissza a kamarától, és kamarai biztos kijelölésével kívánja átláthatóbbá tenni a szervezet működését.
A kötelező kamarai hozzájárulás eltörlése évek óta visszatérő követelés volt a közbeszédben. A Jobbik 2023-ban aláírásgyűjtést is indított ennek érdekében, amelyet akkor Magyar Péter is támogatott. A novemberi parlamenti vitában Gombár Dávid tiszás képviselő arról beszélt, hogy tapasztalatai szerint a kis- és középvállalkozások vezetői nem érzékeltek kézzelfogható segítséget a kötelező befizetésért cserébe. Porcher Áron gazdasági és energetikai minisztériumi államtitkár pedig azt hangsúlyozta, hogy a kormány célja nem a kamarai rendszer felszámolása, hanem a vállalkozások számára hasznosabb szolgáltatások biztosítása.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nem zárkózott el a finanszírozási rendszer átalakításától. A szervezet szeptemberi közleményében jelezte, hogy korábban maga is szorgalmazta a kamarai közfeladatok hatékonyabb, a vállalkozásokat kevésbé terhelő finanszírozását, és nyitott egy, a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó hozzájárulási rendszer kialakítására. Nagy Elek, az MKIK elnöke szerint a kötelező hozzájárulás eltörlése rövid távon nem veszélyezteti a kamara működését, hosszabb távon azonban a jelenlegi szervezeti és finanszírozási modell nem tartható fenn változatlan formában. A most elfogadott törvény a kieső bevételek pótlásáról egyelőre nem rendelkezik.
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