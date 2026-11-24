2027. január 1-jétől új adójóváírás csökkenti a munkabérek után fizetendő személyi jövedelemadót a minimálbér kétszereséig. A változás legnagyobb nyertesei az alacsony keresetű munkavállalók lehetnek: a minimálbér után a jelenlegi 15 százalék helyett mindössze 9 százalékos lesz a tényleges szja-teher. A jogalkotó az eddigi adóalap-kedvezményeket is adókedvezményekké alakítja, miközben jelentősen módosulnak az anyák szja-mentességének szabályai is. Az Országgyűlés a törvényt kedden elfogadta.

Több maradhat a minimálbéresek zsebében

Az új adójóváírás lényege, hogy a munkavállaló személyi jövedelemadóját közvetlenül csökkenti. A normál, 15 százalékos szja-kulcs nem változik, a kedvezmény azonban mérsékli a ténylegesen befizetendő adót.

A szabályozás szerint a minimálbért meg nem haladó havi bér esetében az adójóváírás a bruttó munkabér 6 százaléka.

Vagyis a minimálbér után fizetendő szja a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökken.

A minimálbér feletti keresetek esetében a kedvezmény fokozatosan mérséklődik. A számítás során a minimálbér 6 százalékából le kell vonni a minimálbért meghaladó bér 6 százalékát. A minimálbér kétszeresénél így már egyáltalán nem jár adójóváírás, az e fölötti keresetek után a munkavállalók ismét a teljes, 15 százalékos személyi jövedelemadót fizetik.

A minimálbéren dolgozók tehát a jelenlegi szabályokhoz képest változatlan bruttó fizetés mellett havi több mint 20 ezer forinttal több nettó jövedelemhez juthatnak az új adójóváírás következtében.

A pénzügyminiszter korábbi ismertetése szerint a változás csaknem 2,5 millió adózónak mérsékelheti a személyi jövedelemadóját.

Átalakul a családi adókedvezmény és a többi szja-kedvezmény is

Az adójóváírás bevezetése miatt a korábbi adóalap-kedvezmények rendszerét is át kell alakítani. A változtatás érinti a családi kedvezményt, az első házasok kedvezményét, a személyi kedvezményt, a 25 év alatti fiatalok kedvezményét és a tevékenységi kedvezményt is.

Ezek a kedvezmények eddig az összevont adóalapot csökkentették, 2027-től azonban közvetlenül a fizetendő személyi jövedelemadóból lehet majd levonni őket.

A változás önmagában nem jelenti az eddigi kedvezmények összegének növelését vagy csökkentését: a jogalkotó alapvetően a kedvezmények elszámolásának technikáját alakítja át, miközben a felsorolt kedvezmények jogosultsági feltételei változatlanok maradnak.

A családi adókedvezmény esetében például az eddigi rendszerben egy gyermek után havonta 133 340 forinttal lehetett csökkenteni az adóalapot, ami 20 ezer forintos adómegtakarítást jelentett. Az új rendszerben közvetlenül 20 ezer forinttal csökkenthető a fizetendő adó.

A kedvezmények érvényesítési sorrendje ugyanakkor jelentőséggel bír. A családi kedvezmény a levonási sorrend végére kerül, és ha az anya a saját szja-kötelezettségének hiányában nem tudja teljes egészében kihasználni, a fennmaradó összeg továbbra is járulékkedvezményként érvényesíthető.

Szigorítják az anyák szja-mentességét

Az adócsomag egyik legjelentősebb változása, hogy korlátozza a gyermekeket nevelő anyák eddigi szja-kedvezményeit. A kedvezményeket 2027-től havi bruttó 1 millió forintos jövedelemhatárhoz kötik.

Ez azt jelenti, hogy az e fölötti munkával szerzett jövedelemrész után már személyi jövedelemadót kell fizetni.

A korlátozás három csoportot érint: a három vagy több gyermeket nevelő anyákat, a 40 év alatti kétgyermekes anyákat, valamint a 30 év alatti anyákat.

A három és több gyermeket nevelő anyák kedvezménye továbbra is élethosszig érvényesíthető, amennyiben teljesülnek a jogosultsági feltételek. A kedvezmény azonban a jövőben csak havi 1 millió forintnyi, a szabályozásban meghatározott jövedelemig biztosít szja-mentességet. Az efölötti rész már adóköteles lesz.

A kétgyermekes anyáknál nemcsak a jövedelemkorlát jelent változást, hanem az életkori feltételek is szigorodnak. A kedvezményt utoljára abban a naptári évben lehet érvényesíteni, amelyben az anya betölti a 40. életévét.

Ez különösen fontos változás ahhoz képest, hogy a korábbi szabályozás fokozatosan kiterjesztette volna a kétgyermekes anyák szja-mentességét az idősebb korosztályokra is. A korábbi ütemezés szerint 2027-től az 50 év alattiak, 2028-tól a 60 év alattiak, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes anya jogosulttá vált volna a kedvezményre. Az új törvény ezt a fokozatos bővítést megakadályozza.

A 30 év alatti anyák kedvezménye esetében a jogosultsági feltételek nem változnak, de a havi 1 millió forintos jövedelemkorlát rájuk is vonatkozik.

A változtatások következtében tehát a magasabb keresetű, több gyermeket nevelő anyák egy része kevesebb adókedvezményhez jut, mint korábban, miközben a minimálbért és az alacsonyabb kereseteket érintő adójóváírás új kedvezményt biztosít.

Megduplázódik a családi pótlék is

A törvénycsomag egy másik fontos eleme a családi pótlék megduplázása. Ezt érdemes elkülöníteni a családi adókedvezménytől: a családi pótlék közvetlen pénzbeli támogatás, míg a családi adókedvezmény az szja-kötelezettséget mérsékli.

A családi pótlék összege 2027-től az alábbiak szerint alakul:

Egygyermekes családnál havi 24 400 forint.

Kétgyermekes családnál gyermekenként havi 26 600 forint.

Három vagy több gyermeket nevelő családnál gyermekenként havi 32 ezer forint.

Az emelt összeget már a 2026 decemberére járó, 2027 januárjában folyósítandó családi pótléknál alkalmazni kell.

A változások összességében jelentősen átrendezik a munkajövedelmeket terhelő személyi jövedelemadó rendszerét. Az új adójóváírás a legalacsonyabb béreknél mérsékli az adóterheket, miközben a kedvezmény fokozatos kifutása miatt a minimálbér körüli és annál magasabb keresetek adózása eltérő pályát követ. A családi kedvezmények elszámolási módja is megváltozik, az anyák szja-mentességénél pedig új jövedelmi és életkori korlátok jelennek meg.

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