Az Egyesült Királyságban 1940 januárjában szigorú élelmiszer-fejadagokat vezettek be a német blokád okozta készlethiány miatt, ami a cukorhoz való hozzáférést is erősen korlátozta. Ez az állapot egészen 1953 szeptemberéig tartott, a korlátozás feloldása után azonban a lakosság átlagos cukorfogyasztása rövid időn belül a duplájára ugrott.
Ez a történelmi fordulópont kivételes lehetőséget teremtett a kutatóknak arra, hogy megvizsgálják a korai életszakaszban tapasztalt cukormegvonás egészségügyi hatásait.
A PNAS tudományos folyóiratban megjelent tanulmányhoz a UK Biobank adatbázisából 64 761 olyan ember egészségügyi adatait elemezték, akik 1951 és 1956 között születtek.
A Kínai Mezőgazdasági Egyetem és a Cambridge-i Egyetem egészségügyi közgazdászai, Csen Csu és Weilong Zhang azokat a felnőtteket hasonlították össze, akik az életük első ezer napját – a fogantatástól a kétéves korukig terjedő időszakot – még a jegyrendszer alatt töltötték, azokkal, akik közvetlenül a korlátozások eltörlése után születtek.
Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy a cukorhiányos időszakban születettek körében ritkábbak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az Alzheimer-kór, az új kutatás azonban kifejezetten a daganatos megbetegedésekre összpontosított.
A túlzott cukorbevitel ugyanis az inzulinrezisztencia, a krónikus gyulladások és az anyagcsere megváltozása miatt számos ráktípus kialakulásában szerepet játszik.
Az eredmények alapján a korai cukormegvonás jelentős védelmet nyújtott a későbbi életszakaszokban.
Azoknál, akiknek az első ezer napjában korlátozták a cukorbevitelt, felnőttkorukban 69 százalékkal kisebb eséllyel alakult ki májrák, mint a jegyrendszer megszűnése után születetteknél. Hasonlóan látványos csökkenést mértek a prosztatarák (52 százalék), a tüdőrák (41 százalék), a végbélrák (40 százalék) és a mellrák (36 százalék) előfordulásában is.
A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a korlátozások idején fogant és született emberek kromoszómáinak végén található, a genetikai állományt védő telomerek hosszabbak maradtak.
Ez a különbség körülbelül 2,2 évvel lassabb biológiai öregedésnek felel meg, vagyis a sejtek szintjén is tartósabban megőrizték fiatalságukat.
Emellett a korai évek táplálkozása az egész életre szóló szokásokat is alapjaiban határozta meg, hiszen a jegyrendszer gyermekei még öt évtizeddel a korlátozások feloldása után is kevesebb cukrot fogyasztottak, kisebb adagokat ettek, valamint változatosabb, egészségesebb étrendet követtek.
Weilong Zhang szerint a jelenség mögött két tényező húzódik meg. Egyrészt a korai táplálkozás biológiailag meghatározza az anyagcsere, a szervek és az immunrendszer fejlődését. Másrészt egy viselkedésbeli mechanizmus is működik, mivel ha valaki csecsemőként kevésbé édes ízekhez szokik hozzá, ez az ízlésvilág felnőttkorában is megmarad. Érdekesség, hogy a háború utáni kényszerű cukoradagok nagyjából megfeleltek annak a mennyiségnek, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ma egészséges határértékként javasol.
Bár a szerzők szerint a jegyrendszer hirtelen eltörlése szinte laboratóriumi körülményeket teremtett az ok-okozati összefüggések bizonyítására, a következtetéseket nem mindenki fogadja el fenntartások nélkül.
Nicola Cirillo, az olaszországi Foggiai Egyetem kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a korabeli állami ellátórendszer a kétévesnél fiatalabb gyermekek számára biztosított tejporhoz adagonként másfél teáskanál cukor hozzáadását írta elő, így a csecsemők valójában nem voltak teljesen elzárva a cukortól.
A tanulmány szerzői elismerték, hogy a csecsemők cukoradagjára vonatkozó eredeti megfogalmazásuk túl erős volt, és hangsúlyozták, hogy az eredményeik nem egy pontosan kimért cukormennyiség, hanem a jegyrendszer egészének hatását tükrözik. Csang azt is hozzátette, hogy a kutatásból nem az következik, hogy a gyerekektől teljesen meg kellene vonni a cukrot.
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