Az OTP Öngondoskodási Index 2026-os eredményei látszólag ellentmondásos képet mutatnak: az összesített mutató csökkent, miközben a lakosság tényleges öngondoskodási aktivitása stabil maradt. A háttérben egy olyan társadalmi helyzet rajzolódik ki, amelyben a reálbérek emelkedése és az alacsonyabb infláció több háztartásnak ad mozgásteret, a hosszú távú pénzügyi biztonság mégis sokaknál esetleges döntéseken múlik.

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Az idei OTP Öngondoskodási Index egyik legfontosabb üzenete, hogy a magyar lakosság pénzügyi viselkedésében óvatos javulás látszik, de ez a javulás törékeny. A kutatás szerint a bankhasználók 75 százalékának van valamilyen félretett pénze vagy megtakarítása, ami kis növekedés a tavalyi 74 százalékhoz képest. Ezzel együtt az összesített index 53 pontról 51 pontra csökkent. A látszólagos ellentmondást az magyarázza, hogy a visszaesést főként az öngondoskodás társadalmi és médiabeli láthatóságának gyengülése okozta, miközben az aktivitási mutató 60 pontról 61 pontra nőtt. A megtakarítási szándék tehát sokaknál jelen van, a nagy kérdés az, hogy az alkalmi félretételből hogyan válik ez a mindennapi gyakorlat részévé?

A kutatás 1500, bankszámlával rendelkező, 18–70 éves ember megkérdezésével készült 2026 augusztusában és szeptemberében. Az index három pillérre épül: az attitűd azt mutatja, hogyan gondolkodnak az emberek a jövőjükről és saját felelősségükről, az aktivitás a konkrét lépéseket méri, a kommunikációs alindex pedig azt, mennyire van jelen a téma a médiában, a banki tájékoztatásban és a mindennapi beszélgetésekben.

Utóbbi esett vissza látványosan, 38 pontról 33 pontra, ami arra utal, hogy az öngondoskodás kevésbé volt része a közbeszédnek.

Ez egyfelől érdekes egy olyan évben, amikor a háztartások pénzügyi mozgástere több mutató alapján javult, az országgyűlési választások körüli médiazaj viszont könnyen magyarázhatja a hangsúlyok eltolódását.

Támogató környezet

A makrogazdasági háttér jóval inkább tudja-tudná támogatni a megtakarítási szándékot, mint néhány évvel ezelőtt. A KSH adatai szerint 2026 augusztusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 740 600 forint, a nettó átlagkereset 519 900 forint volt, a nettó reálkereset pedig 8,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ez jelentős vásárlóerő-növekedés, amelyet az adókedvezmények bővülése és az alacsonyabb infláció is támogatott. Októberben az éves infláció 2,0 százalék volt, bár a szeptemberi 1,6 százalékhoz képest gyorsult az áremelkedés üteme, a korábbi inflációs sokkhoz képest így is mérsékeltebb árkörnyezetről beszélhetünk.

Ez a reálbér-emelkedés elvileg kedvez a megtakarításoknak, de

az OTP kutatása azt mutatja, hogy a többletjövedelem nem minden háztartásnál válik automatikusan tudatos tartalékká.

Csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem takarékoskodnak, 34 százalékról 32 százalékra, miközben az alkalmanként félretevők aránya 30 százalékról 34 százalékra nőtt. A rendszeresen, előre tervezetten takarékoskodók aránya viszont 34 százalékról 31 százalékra mérséklődött. Ez arra utal, hogy sok család pénzügyi helyzete javulhatott, de a megtakarítás továbbra is gyakran maradványlogikával működik: akkor kerül félre pénz, ha a hónap végén még marad rá lehetőség.

„A magasabb jövedelem önmagában nem vezet automatikusan nagyobb megtakarításokhoz. A tudatos öngondoskodás szempontjából ezért nem elsősorban a jövedelem nagysága a döntő, hanem az, hogy kialakul-e a rendszeres félretétel szokása és van-e konkrét cél, amihez az ember a megtakarítását kapcsolni tudja” – mondta Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási szolgáltatások területének vezetője.

Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási szolgáltatások területének vezetője

A likviditás sok mindent felülír

A magyar háztartások pénzügyi viselkedését az elmúlt évek meghatározó fordulópontjai is formálják. A magas infláció időszaka, az energiaárakkal kapcsolatos bizonytalanság, a hitelkamatok emelkedése és a mindennapi kiadások gyors változása erősítette azt az igényt, hogy a családok könnyen hozzáférhető tartalékot képezzenek. Ez magyarázhatja, hogy a javulás főként az általános, rövidebb távú megtakarításoknál látszik. A kutatás szerint a válaszadók 69 százalékának van készpénzben vagy pénzügyi termékben tartott megtakarítása, míg a kifejezetten nyugdíjas évekre félretett tartalék aránya 33 százalékon stabilizálódott.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 04. 29. Rápirított az MNB a lakossági befektetőkre, hozhatnánk jobb pénzügyi döntéseket is

Az Öngondoskodási Index adatai erős párhuzamosságot mutatnak az MNB megtakarítási adataival is. A jegybank 2026 tavaszán közzétett Megtakarítási Jelentése szerint a magyar lakosság GDP-arányos nettó pénzügyi megtakarítása 2025-ben 4,6 százalék volt, ami továbbra is meghaladta a régiós és az uniós átlagot.

A háztartások nettó pénzügyi vagyona a GDP 117 százalékára emelkedett, ami makroszinten jelentős pénzügyi puffert jelez.

A probléma inkább a szerkezetben és az eloszlásban kereshető: más az, ha egy ország lakosságának összesített pénzügyi vagyona magas, és más az, ha a középosztály széles rétegei képesek havi szinten, előre tervezetten félretenni.

Nem megtakarítjuk, hanem elvásároljuk

A KSH szerint 2026 szeptemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene 4,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Ez azt jelzi, hogy a reáljövedelmek javulása a megtakarítások mellett, részben fogyasztásban csapódik le. A háztartások egy része az elmúlt évek halasztott vásárlásait pótolhatja, mások a korábbi inflációs veszteségek után próbálják visszaépíteni megszokott életszínvonalukat.

Ebben a környezetben a megtakarítási hajlandóság növekedése önmagában kedvező, de a rendszeresség hiánya korlátot szab a hosszabb távú vagyonépítésnek.

Generációs különbségek

A fiataloknál biztató folyamat látszik. A 18–29 évesek attitűdindexe stabil maradt, miközben több idősebb korcsoportban gyengülés történt. A jövő miatt szorongók aránya a teljes mintában 42 százalékról 39 százalékra csökkent, a fiatalok körében pedig 38 százalékról 31 százalékra esett. Ez a jövőbe vetett általánosan optimistább hangulaton túl arra utal, hogy a legfiatalabb felnőtt generáció nyitottabb a tudatos pénzügyi gondolkodásra, még akkor is, ha jövedelmi helyzete sok esetben sérülékenyebb. A kutatás szerint a fiatalok pénzügyi tudása több forrásból épül: a család és a barátok mellett megjelennek a digitális csatornák, a tanulmányok, sőt már a mesterséges intelligencián alapuló megoldások is.

Biztató jel, hogy a fiatalabb generációk egyre nyitottabbak a pénzügyi tervezés iránt.

"Egyre többen találkoznak már fiatal felnőttként a megtakarítás témájával, ugyanakkor továbbra is gyakori tévhit, hogy csak jelentős összeggel érdemes elkezdeni félretenni. A hosszú távú öngondoskodás szempontjából sokkal fontosabb a korai kezdés és a rendszeresség, mint az induló összeg nagysága. A generációk közötti egyik legérdekesebb különbség ma már az információszerzés módjában látszik: a fiatalabbak egyre inkább digitális csatornákon keresztül tájékozódnak, és nyitottabbak az olyan megoldásokra is, amelyek egyszerűsítik vagy automatizálják a megtakarítást” – mondta Fabriczki Rita.

Nem szívesen bízzuk magunkat kizárólag az állami nyugdíjrendszerre

A nyugdíjcélú öngondoskodás továbbra is az egyik legfontosabb megtakarítási cél. A válaszadók 66 százaléka arra számít, hogy az állami nyugdíj önmagában kevés lesz vagy kiegészítésre szorul, miközben mindössze 7 százalék vár kényelmes megélhetést belőle. Valamelyest kedvező elmozdulás, hogy a megtakarításokra, biztosításokra vagy pénztári termékekre támaszkodók aránya 35 százalékról 38 százalékra nőtt azok körében, akik kiegészítő forrással számolnak. A nyugdíj melletti munkavégzés továbbra is gyakori terv, de aránya 54 százalékról 50 százalékra csökkent.

Optimista hangulat

A pénzügyi edukáció szerepe ezért kulcskérdés. A kutatás szerint a pénzügyi ismeretek leggyakoribb forrása a család és a baráti kör, ezt követi a banki tájékoztatás és az iskolai tanulmányok. Minden negyedik válaszadó úgy érzi, nincsenek különösebb pénzügyi ismeretei. Ezzel párhuzamosan az MNB lakossági megtakarítási felmérése szerint 2026 első negyedévében 57 százalékra nőtt azok aránya a munkaképeskorú főkeresővel rendelkező háztartások körében, akik a következő egy évben megtakarítást terveznek.

A szándék tehát széles körben jelen van, az intézmények, a bankok és az oktatási rendszer feladata az, hogy ebből fenntartható magatartás legyen.

„A pénzügyi edukáció szerepe túlmutat a termékismereten. Akik jobban átlátják a különböző lehetőségeket, jellemzően könnyebben alakítanak ki hosszú távú célokat, és nagyobb eséllyel kezdenek el tudatosan félretenni.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a pénzügyi tudatosság nem feltétlenül a jövedelem szintjén múlik, hanem azon, hogy valaki mennyire tervez előre, és képes-e következetes pénzügyi szokásokat kialakítani.”

– tette hozzá Fabriczki Rita.

A digitális bankolás ebben fontos eszköz lehet. Az OTP kutatása szerint a válaszadók 66 százaléka úgy látja, hogy a digitális banki megoldások megkönnyítik a pénzügyek tudatos kezelését, az Y és Z generációban pedig ez az arány 75 százalék felett van. Az automatizált megtakarítások, a célhoz kötött perselyek és a rendszeres átvezetések éppen azt a döntési terhet csökkenthetik, amely sokaknál megakadályozza a havi szintű félretételt.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

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