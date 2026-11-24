Demográfiai szorítófogóban érkeznek az újabb beváltott nyugdíjígéretek
A 2027-es költségvetés bemutatásakor kiderült, hogy a Tisza-kormány nagyrészt teljesíti a választási ígéreteit: a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, a 146 ezer forint alatti nyugdíjak nőnek, ahogy a megváltozott munkaképességűek járadékai és az árvaellátás is.
Emellett a Tisza-kormány megtartja az elődje által ígért 14. havi nyugdíj „első hetét”, és megkezdi a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését is, amelynek teljes körű bevezetését 2030-ig ígéri. Így 2031-re tehető az az időpont, amikor a magyar állami nyugdíjrendszer akár kialakultnak is tekinthető.
Fontos, hogy a Tisza nyugdíjígéretei – talán a SZÉP-kártya kivételével – leginkább a nyugdíjrendszer megfelelőségi funkciójának érvényesülését, az időskori szegénység elkerülését célozzák, amivel alapvetően egyet lehet és egyet is kell érteni.
Érdemes azonban a 2031-es dátumot a demográfiai folyamatok tükrében is megvizsgálni. Ebből ugyanis az a következtetés vonható le, hogy mindenekelőtt a jelenlegi nyugdíj-megtakarítási termékek járadékfázisát kell kiépíteni, ezt követően pedig a folyó finanszírozású állami nyugdíjrendszert kell átalakítani.
Az alábbi táblázat Magyarország népességének korcsoportonkénti alakulását mutatja be 2016, 2021 és 2026. január 1-jén.
|Népesség korévcsoport szerint, január 1. (fő)
|Korév-csoport
|2016.
|2021.
|2026.
|0-4
|450 232
|462 224
|423 854
|5-9
|479 523
|446 212
|469 619
|10-14
|485 872
|490 515
|458 075
|15-19
|498 390
|483 064
|488 032
|20-24
|601 407
|503 613
|507 108
|25-29
|614 898
|614 934
|522 735
|30-34
|623 143
|620 204
|599 215
|35-39
|795 573
|632 866
|622 042
|40-44
|790 715
|800 233
|634 688
|45-49
|697 476
|787 485
|791 256
|50-54
|586 325
|684 573
|775 612
|55-59
|653 899
|564 634
|664 439
|60-64
|723 062
|610 920
|533 628
|65-69
|574 929
|653 326
|555 000
|70-74
|454 861
|499 281
|569 657
|75-79
|338 525
|368 507
|406 029
|80-84
|232 250
|239 939
|267 652
|85-89
|125 362
|126 737
|138 602
|90-
|53 210
|62 194
|61 185
|Összesen
|9 779 652
|9 651 461
|9 488 428
|Időskori eltartottsági ráta
|27,0%
|30,9%
|32,5%
|Forrás: KSH, a szerző gyűjtése.
A táblázatban az 1967 és 1982 között született, népesebb generációkat, köztük az úgynevezett Ratkó-unokákat emeltem ki. Ez a nemzedék láthatóan jóval népesebb a náluk idősebbeknél, de a fiatalabbaknál is, és 2031 körül kezdhet nyugdíjba vonulni: a mostani 55-59 évesek öt év múlva a 60-64 éves korosztályba tartoznak majd, a nemzedék hölgytagjai közül pedig várhatóan sokan élnek a Nők40 lehetőségével, ha a nyugdíjazás szabályai nem változnak. Ez azonban csak a nyugdíjba vonulási hullám kezdete: a mostani 50-54 és 45-49 éves korosztály még népesebb.
A népesség-előreszámítások is hasonló tendenciákat jeleznek. Obádovics és Tóth 2023-as tanulmánya szerint Magyarország népessége 2050-re az alapforgatókönyv alapján mintegy 8,5 millió főre csökkenhet, a többi forgatókönyv pedig ettől mindkét irányban körülbelül 300 ezer fővel tér el. Az Eurostat előrejelzése szintén 8,5 millió körüli népességgel számol 2050-re. Obádovics és Tóth számításai szerint ráadásul az időskori eltartottsági ráta is emelkedni fog: a 2022-es 32%-ról 2050-re 47%-ra, így száz aktív korú magyarországi lakosra 2050-ben már 47 időskorú jut majd a jelenlegi 32 helyett.
Az állami költségvetésre tehát a 2030-as évektől várhatóan egyre nagyobb teher hárul: egyrészt addigra teljesednek ki az elmúlt évek nyugdíjígéretei, másrészt a Ratkó-unokák népesebb korosztályai is fokozatosan nyugdíjba vonulnak. Így az emelkedő nyugdíjkiadások egyre több embert érintenek majd, miközben az aktív korba lépő generációk létszáma jóval kisebb.
A munkaerőpiac demográfiai okokból várható szűkülésével a kormányzat is számol: a 2030-ig szóló középtávú előrejelzése szerint a munkaképes korú népesség évente mintegy 50 ezer fővel csökken.
Szemléletváltásra van szükség
Szembe kell néznünk azzal is, hogy az állami nyugdíjemelések hosszú távon növelik a költségvetés jövőbeli kötelezettségeit. Bár ezek nem jelennek meg a hivatalos államadósság-statisztikákban, a nyugdíjígéretek az állam implicit, vagyis jövőben teljesítendő kötelezettségei közé tartoznak. A jelenlegi ígéretek teljesítésének terhei pedig – változatlan nyugdíjrendszer esetén – egyre nagyobb mértékben hárulhatnak a fiatalabb nemzedékekre, különösen az 1980-as években és az azóta születettekre.
A társadalmak elöregedése nem új jelenség, magyarországi következményeinek súlyossága azonban kevésbé közismert. Az Európai Bizottság 2024-es Ageing Reportja szerint Magyarország az idősödés hatásainak leginkább kitett országok közé tartozik. A jelentés adataira építő, 2026 júliusában megjelent OECD-országjelentés az elöregedéssel összefüggő közkiadások várható növekedését az alábbi ábrán szemlélteti:
Az ábra alapján Magyarország az elöregedéssel összefüggő közkiadások várható növekedését tekintve Luxemburg mögött a második leginkább érintett ország. Önmagában a nyugdíjkomponens rontó hatása is jelentős: az OECD előrejelzése szerint a nyugdíjkiadások GDP-arányos szintje 2070-re 4,4 százalékponttal emelkedhet.
Lényeges az is, hogy az Európai Bizottság tanulmánya a 2070-ig előre jelzett, összesen 5,2 százalékpontos GDP-arányos kiadásnövekedés időbeli alakulását is bemutatja. Eszerint a növekedés zöme a 2030-as (+1,8 százalékpont) és a 2040-es évekre (+1,9 százalékpont) esik. A 2022 és 2030 közötti időszakban még enyhe csökkenés (-0,1 százalékpont) várható, 2050 után pedig folytatódik a növekedés, de lassuló ütemben: 2050 és 2060 között 1,1, 2060 és 2070 között 0,6 százalékponttal.
Fontos hangsúlyozni, hogy az előre jelzett növekedés a közkiadások jelenlegi GDP-arányos szintjéhez képest értendő. Változatlan bevételi és kiadási feltételek mellett ez az államháztartási hiány további növekedéséhez vezethet. Ezért az elöregedés költségvetési hatásaival már most foglalkoznunk kell, különben a következő évtizedekben újabb és újabb költségvetési kiigazítások válhatnak szükségessé.
Van hová fejlődnünk nyugdíj-megtakarításban
Kézenfekvő megoldásnak tűnne a nyugdíj-megtakarításokra való fokozott támaszkodás – ezen a téren azonban nem állunk jól, ahogy ezt az alábbi ábra is mutatja.
|Nyugdíjmegtakarítások egyes OECD-országokban
|Szolgáltatók (GDP %)
|Szolgáltatók (millió USD)
|Állami nyugdíjrendszerek (GDP %)
|Állami nyugdíjrendszerek (millió USD)
|Egyes OECD országok
|angolszászok
|Ausztrália
|135,1
|2 392 128
|8,6
|147 873
|Egyesült Királyság
|78,4
|2 805 843
|2,7
|101 526
|Írország
|26,2
|153 163
|x
|x
|Egyesült Államok
|153,3
|44 778 414
|8,7
|2 538 285
|Skandinávia
|Dánia
|206,4
|845 814
|x
|x
|Finnország
|65,2
|186 979
|35,3
|101 311
|Svédország
|115,8
|670 994
|33,3
|193 130
|Ibéria
|Spanyolország
|10,8
|177 907
|0,6
|9 742
|Portugália
|12,9
|38 175
|12,6
|37 274
|Közép-Európa
|Ausztria
|7,2
|36 178
|x
|x
|Németország
|6,4
|286 076
|1,1
|49 754
|Lengyelország
|8,4
|74 720
|1,9
|17 154
|Csehország
|7,8
|25 800
|x
|x
|Szlovákia
|16,2
|22 009
|x
|x
|Magyarország
|4,8
|9 874
|x
|x
|OECD
|95,2
|63 055 340
|11,4
|6 895 987
|Forrás: Pensions at a Glance 2025 (OECD), szerkesztett adatok.
Bő harminc évvel a pénztártörvény és az első biztosítási törvény megalkotása után a nyugdíjcélú megtakarítások mértéke Magyarországon az egyik legalacsonyabb az OECD-országok között, a tőkejáradékban részesülők számáról pedig csak részleges adatok állnak rendelkezésre. Az MNB pénztári idősorai alapján évente nagyságrendileg 37 ezer önkéntes nyugdíjpénztári tag éri el a nyugdíjkorhatárt, miközben a járadékban részesülők száma évek óta mindössze ezer fő körül mozog, a járadékkifizetések összege pedig évi egymilliárd forint körül alakul. Az önkéntes pénztári megtakarítások ösztönzésére ugyanakkor a költségvetés évente mintegy 70 milliárd forintot fordít. Ez felveti a támogatási rendszer hatékonyságának kérdését, különösen annak fényében, hogy az időskori jövedelmek továbbra is túlnyomórészt az állami nyugdíjból származnak.
A megoldás lehetséges iránya
Az erkölcsi szempontból vállalható megoldás az, amely senkit sem hagy kiszolgáltatott helyzetben. Nem volna tisztességes a Ratkó-unokákkal szemben, ha nyugdíjas korukban is szinte kizárólag az állami költségvetéstől függne a megélhetésük. Emlékezhetünk, hogy a 13. havi nyugdíj 2009-es, költségvetési okokból szükségessé vált megszüntetése sok nyugdíjast érzékenyen érintett. Időskorban egyre korlátozottabbak a munkavállalás lehetőségei, miközben egy kis, nyitott gazdaságban a költségvetési kockázatok hosszú távon sem küszöbölhetők ki teljesen.
Ugyanakkor a fiatalabb generációkkal, különösen a ma 45 év alattiakkal szemben sem volna méltányos, ha a növekvő eltartottsági ráta terheit kizárólag a járulékok emelésével kellene viselniük. A közgazdasági érvek is a változtatás mellett szólnak: az idősödő társadalomban a demográfiai függés mérséklése érdekében indokolt, hogy az aktív korban felhalmozott megtakarításokból származó járadékok nagyobb szerepet kapjanak az időskori jövedelmekben.
A gyakorlati tapasztalatok is a nyugdíjrendszer részleges tőkésítésének lehetőségét támasztják alá. Ahogy a 3. ábra mutatja, számos országban – köztük több angolszász és európai államban – jelentős szerepet töltenek be a tőkefedezeti nyugdíjmegoldások.
A kettős fókusz és az időbeliség
A helyes megoldás két fókuszra kell, hogy irányuljon: egyrészt mihamarabb ki kell építeni a nyugdíjcélú megtakarítási termékek járadék-fázisát az időskori jövedelem növelése érdekében, másrészt pedig el kell végezni az állami, folyó finanszírozású nyugdíjrendszeren azokat a módosításokat, amelyekkel a járulék-emelés elkerülhető. Akkor tekinthető a változtatás – a két beavatkozás együttese – sikeresnek, ha a magyar társadalomban a növekvő eltartottsági ráta mellett a nyugdíjasok időskori jövedelme a mai szinthez képest nem romlik, és a változtatás nem okoz a maihoz képest versenyképesség-romlást.
A két cél eltérő intézkedéseket igényel, célszerű azonban először a pénzügyi járadékrendszert kiépíteni. Ennek sikeres működése jelentősen növelheti a megtakarításokból származó időskori jövedelmek arányát, mérsékelve az állami, felosztó-kirovó nyugdíjrendszertől való függést. Így az állami nyugdíjrendszer későbbi átalakítása célzottabb és hatékonyabb lehet.
A járadékrendszer kiépítésének sürgősségét a demográfiai folyamatok is indokolják: a Ratkó-unokák nyugdíjba vonulása közeledik, a járadékok tőkeértékének (a megtakarításoknak) a növeléséhez rendelkezésre álló idő pedig a halogatással fogy.
Mik az első szükséges teendők?
- A pénzügyi járadékrendszer kiépítéséhez jó kiindulópontot jelenthetnek a Pénztárszövetség és a MABISZ javaslatai, köztük az automatikus számlanyitás kilépési lehetőséggel (opt-out), a munkáltatói befizetések ösztönzése és az adókedvezmények értékhatárának inflációkövető emelése.
- A fentiekkel párhuzamosan indokolt felülvizsgálni a nyugdíjcélú megtakarítások jelenlegi támogatási rendszerét. Megfontolandó, hogy az adókedvezmények kizárólag azokat a termékeket ösztönözzék, amelyek rendszeres, élethosszig tartó járadékot biztosítanak, és ezzel hozzájárulnak az időskori jövedelmek kiszámíthatóságához. Ehhez az osztrák és a német nyugdíjcélú támogatási gyakorlat is támpontot nyújthat. A támogatások ilyen átalakítása hosszabb távon erősíthetné az időskori jövedelembiztonságot, és megfelelő kialakítás esetén a költségvetési források hatékonyabb felhasználását is elősegíthetné. Jelenleg például a NYESZ-R számlára történő befizetések is adókedvezményben részesülnek, noha ez a konstrukció ma szükségszerűen egyösszegű kifizetéssel zárul, így a kiszámítható időskori jövedelemhez a jelen formában gyakorlatilag egyáltalán nem járul hozzá.
- A pénzügyi járadékfázis kiépítéséhez kezelni kell az önkéntes nyugdíjpénztárak egyik fontos intézményi korlátját: a szavatolótőke hiányát. Az élethosszig tartó járadékok ugyanis azzal a kockázattal járnak, hogy az ügyfelek a vártnál tovább élnek, így a szolgáltatónak hosszabb ideig kell folyósítania a járadékot. Nem fordulhat elő, hogy emiatt elfogyjon a további kifizetések fedezete. Erre kínálhat megoldást a lengyel példa: ott a nyílt nyugdíjalapok (OFE) a megtakarítások felhalmozásában vesznek részt, a nyugdíjvagyon pedig a nyugdíjkorhatár elérésekor átkerül a társadalombiztosítási intézmény (ZUS) rendszerébe, és az állami nyugdíjat kiegészítve kerül kifizetésre. Így a vártnál hosszabb élettartamból eredő kockázatot az állam viseli, a nyugdíjalapoknak pedig nem kell külön szavatolótőkét biztosítaniuk a járadékfizetéshez. Hasonló megoldás a magyar önkéntes nyugdíjpénztáraknál is megfontolható lenne.
- Végezetül az állami, folyó finanszírozású nyugdíjrendszer érdemi átalakításához szükség van a nyugdíjcélú megtakarítások új járadékrendszerének gyakorlati tapasztalataira. Ehhez előbb ki kell alakítani a rendszert, majd időt kell hagyni a működésének értékelésére. A reform időigényét az is növeli, hogy az állami nyugdíjrendszer átalakításakor biztosítani kell a kiszámíthatóságot.
Mindezek alapján a folyó finanszírozású nyugdíjrendszer megfelelően előkészített, a megfelelő időskori ellátást és a fenntarthatóságot egyaránt szem előtt tartó reformja várhatóan legkorábban 2033-2035 körül vezethető be. Ez az időszak már egybeeshet a Ratkó-unokák első korosztályainak nyugdíjba vonulásával – nincs több elvesztegetni való időnk.
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