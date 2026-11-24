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A Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben számos nyugdíjas ígéretét teljesíti, hiszen a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, a 146 ezer forint alatti nyugdíjak emelkednek, és fokozatosan bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát is. A rendszer kiteljesedése azonban éppen egybeesik a népes Ratkó-unoka generáció nyugdíjba vonulásával, amely 2031 körül kezdődik. Az elöregedéssel összefüggő közkiadások várható növekedését tekintve Magyarország az egyik leginkább kitett ország az Európai Unióban, és a problémát tetézi, hogy a nyugdíjrendszert stabilizáló megtakarítások aránya nemzetközi összevetésben az egyik legalacsonyabb. Figyelmeztető jel, hogy az állam évente mintegy 70 milliárd forinttal támogatja a megtakarítási ágazatot, de járadékjellegű időskori jövedelmet alig ezer fő kap. A jelen helyzetben mindenekelőtt a megtakarítások járadékfázisát lenne célszerű kiépíteni, az állami nyugdíjrendszer szélesebb reformjára pedig 2033-2035 között kerülhet sor.

Demográfiai szorítófogóban érkeznek az újabb beváltott nyugdíjígéretek

A 2027-es költségvetés bemutatásakor kiderült, hogy a Tisza-kormány nagyrészt teljesíti a választási ígéreteit: a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, a 146 ezer forint alatti nyugdíjak nőnek, ahogy a megváltozott munkaképességűek járadékai és az árvaellátás is.

Emellett a Tisza-kormány megtartja az elődje által ígért 14. havi nyugdíj „első hetét”, és megkezdi a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését is, amelynek teljes körű bevezetését 2030-ig ígéri. Így 2031-re tehető az az időpont, amikor a magyar állami nyugdíjrendszer akár kialakultnak is tekinthető.

Fontos, hogy a Tisza nyugdíjígéretei – talán a SZÉP-kártya kivételével – leginkább a nyugdíjrendszer megfelelőségi funkciójának érvényesülését, az időskori szegénység elkerülését célozzák, amivel alapvetően egyet lehet és egyet is kell érteni.

Érdemes azonban a 2031-es dátumot a demográfiai folyamatok tükrében is megvizsgálni. Ebből ugyanis az a következtetés vonható le, hogy mindenekelőtt a jelenlegi nyugdíj-megtakarítási termékek járadékfázisát kell kiépíteni, ezt követően pedig a folyó finanszírozású állami nyugdíjrendszert kell átalakítani.

Az alábbi táblázat Magyarország népességének korcsoportonkénti alakulását mutatja be 2016, 2021 és 2026. január 1-jén.

Népesség korévcsoport szerint, január 1. (fő) Korév-csoport 2016. 2021. 2026. 0-4 450 232 462 224 423 854 5-9 479 523 446 212 469 619 10-14 485 872 490 515 458 075 15-19 498 390 483 064 488 032 20-24 601 407 503 613 507 108 25-29 614 898 614 934 522 735 30-34 623 143 620 204 599 215 35-39 795 573 632 866 622 042 40-44 790 715 800 233 634 688 45-49 697 476 787 485 791 256 50-54 586 325 684 573 775 612 55-59 653 899 564 634 664 439 60-64 723 062 610 920 533 628 65-69 574 929 653 326 555 000 70-74 454 861 499 281 569 657 75-79 338 525 368 507 406 029 80-84 232 250 239 939 267 652 85-89 125 362 126 737 138 602 90- 53 210 62 194 61 185 Összesen 9 779 652 9 651 461 9 488 428 Időskori eltartottsági ráta 27,0% 30,9% 32,5% Forrás: KSH, a szerző gyűjtése.

A táblázatban az 1967 és 1982 között született, népesebb generációkat, köztük az úgynevezett Ratkó-unokákat emeltem ki. Ez a nemzedék láthatóan jóval népesebb a náluk idősebbeknél, de a fiatalabbaknál is, és 2031 körül kezdhet nyugdíjba vonulni: a mostani 55-59 évesek öt év múlva a 60-64 éves korosztályba tartoznak majd, a nemzedék hölgytagjai közül pedig várhatóan sokan élnek a Nők40 lehetőségével, ha a nyugdíjazás szabályai nem változnak. Ez azonban csak a nyugdíjba vonulási hullám kezdete: a mostani 50-54 és 45-49 éves korosztály még népesebb.

A népesség-előreszámítások is hasonló tendenciákat jeleznek. Obádovics és Tóth 2023-as tanulmánya szerint Magyarország népessége 2050-re az alapforgatókönyv alapján mintegy 8,5 millió főre csökkenhet, a többi forgatókönyv pedig ettől mindkét irányban körülbelül 300 ezer fővel tér el. Az Eurostat előrejelzése szintén 8,5 millió körüli népességgel számol 2050-re. Obádovics és Tóth számításai szerint ráadásul az időskori eltartottsági ráta is emelkedni fog: a 2022-es 32%-ról 2050-re 47%-ra, így száz aktív korú magyarországi lakosra 2050-ben már 47 időskorú jut majd a jelenlegi 32 helyett.

Az állami költségvetésre tehát a 2030-as évektől várhatóan egyre nagyobb teher hárul: egyrészt addigra teljesednek ki az elmúlt évek nyugdíjígéretei, másrészt a Ratkó-unokák népesebb korosztályai is fokozatosan nyugdíjba vonulnak. Így az emelkedő nyugdíjkiadások egyre több embert érintenek majd, miközben az aktív korba lépő generációk létszáma jóval kisebb.

A munkaerőpiac demográfiai okokból várható szűkülésével a kormányzat is számol: a 2030-ig szóló középtávú előrejelzése szerint a munkaképes korú népesség évente mintegy 50 ezer fővel csökken.

Szemléletváltásra van szükség

Szembe kell néznünk azzal is, hogy az állami nyugdíjemelések hosszú távon növelik a költségvetés jövőbeli kötelezettségeit. Bár ezek nem jelennek meg a hivatalos államadósság-statisztikákban, a nyugdíjígéretek az állam implicit, vagyis jövőben teljesítendő kötelezettségei közé tartoznak. A jelenlegi ígéretek teljesítésének terhei pedig – változatlan nyugdíjrendszer esetén – egyre nagyobb mértékben hárulhatnak a fiatalabb nemzedékekre, különösen az 1980-as években és az azóta születettekre.

A társadalmak elöregedése nem új jelenség, magyarországi következményeinek súlyossága azonban kevésbé közismert. Az Európai Bizottság 2024-es Ageing Reportja szerint Magyarország az idősödés hatásainak leginkább kitett országok közé tartozik. A jelentés adataira építő, 2026 júliusában megjelent OECD-országjelentés az elöregedéssel összefüggő közkiadások várható növekedését az alábbi ábrán szemlélteti:

Az ábra alapján Magyarország az elöregedéssel összefüggő közkiadások várható növekedését tekintve Luxemburg mögött a második leginkább érintett ország. Önmagában a nyugdíjkomponens rontó hatása is jelentős: az OECD előrejelzése szerint a nyugdíjkiadások GDP-arányos szintje 2070-re 4,4 százalékponttal emelkedhet.

Lényeges az is, hogy az Európai Bizottság tanulmánya a 2070-ig előre jelzett, összesen 5,2 százalékpontos GDP-arányos kiadásnövekedés időbeli alakulását is bemutatja. Eszerint a növekedés zöme a 2030-as (+1,8 százalékpont) és a 2040-es évekre (+1,9 százalékpont) esik. A 2022 és 2030 közötti időszakban még enyhe csökkenés (-0,1 százalékpont) várható, 2050 után pedig folytatódik a növekedés, de lassuló ütemben: 2050 és 2060 között 1,1, 2060 és 2070 között 0,6 százalékponttal.

Fontos hangsúlyozni, hogy az előre jelzett növekedés a közkiadások jelenlegi GDP-arányos szintjéhez képest értendő. Változatlan bevételi és kiadási feltételek mellett ez az államháztartási hiány további növekedéséhez vezethet. Ezért az elöregedés költségvetési hatásaival már most foglalkoznunk kell, különben a következő évtizedekben újabb és újabb költségvetési kiigazítások válhatnak szükségessé.

Van hová fejlődnünk nyugdíj-megtakarításban

Kézenfekvő megoldásnak tűnne a nyugdíj-megtakarításokra való fokozott támaszkodás – ezen a téren azonban nem állunk jól, ahogy ezt az alábbi ábra is mutatja.

Nyugdíjmegtakarítások egyes OECD-országokban Szolgáltatók (GDP %) Szolgáltatók (millió USD) Állami nyugdíjrendszerek (GDP %) Állami nyugdíjrendszerek (millió USD) Egyes OECD országok angolszászok Ausztrália 135,1 2 392 128 8,6 147 873 Egyesült Királyság 78,4 2 805 843 2,7 101 526 Írország 26,2 153 163 x x Egyesült Államok 153,3 44 778 414 8,7 2 538 285 Skandinávia Dánia 206,4 845 814 x x Finnország 65,2 186 979 35,3 101 311 Svédország 115,8 670 994 33,3 193 130 Ibéria Spanyolország 10,8 177 907 0,6 9 742 Portugália 12,9 38 175 12,6 37 274 Közép-Európa Ausztria 7,2 36 178 x x Németország 6,4 286 076 1,1 49 754 Lengyelország 8,4 74 720 1,9 17 154 Csehország 7,8 25 800 x x Szlovákia 16,2 22 009 x x Magyarország 4,8 9 874 x x OECD 95,2 63 055 340 11,4 6 895 987 Forrás: Pensions at a Glance 2025 (OECD), szerkesztett adatok.

Bő harminc évvel a pénztártörvény és az első biztosítási törvény megalkotása után a nyugdíjcélú megtakarítások mértéke Magyarországon az egyik legalacsonyabb az OECD-országok között, a tőkejáradékban részesülők számáról pedig csak részleges adatok állnak rendelkezésre. Az MNB pénztári idősorai alapján évente nagyságrendileg 37 ezer önkéntes nyugdíjpénztári tag éri el a nyugdíjkorhatárt, miközben a járadékban részesülők száma évek óta mindössze ezer fő körül mozog, a járadékkifizetések összege pedig évi egymilliárd forint körül alakul. Az önkéntes pénztári megtakarítások ösztönzésére ugyanakkor a költségvetés évente mintegy 70 milliárd forintot fordít. Ez felveti a támogatási rendszer hatékonyságának kérdését, különösen annak fényében, hogy az időskori jövedelmek továbbra is túlnyomórészt az állami nyugdíjból származnak.

A megoldás lehetséges iránya

Az erkölcsi szempontból vállalható megoldás az, amely senkit sem hagy kiszolgáltatott helyzetben. Nem volna tisztességes a Ratkó-unokákkal szemben, ha nyugdíjas korukban is szinte kizárólag az állami költségvetéstől függne a megélhetésük. Emlékezhetünk, hogy a 13. havi nyugdíj 2009-es, költségvetési okokból szükségessé vált megszüntetése sok nyugdíjast érzékenyen érintett. Időskorban egyre korlátozottabbak a munkavállalás lehetőségei, miközben egy kis, nyitott gazdaságban a költségvetési kockázatok hosszú távon sem küszöbölhetők ki teljesen.

Ugyanakkor a fiatalabb generációkkal, különösen a ma 45 év alattiakkal szemben sem volna méltányos, ha a növekvő eltartottsági ráta terheit kizárólag a járulékok emelésével kellene viselniük. A közgazdasági érvek is a változtatás mellett szólnak: az idősödő társadalomban a demográfiai függés mérséklése érdekében indokolt, hogy az aktív korban felhalmozott megtakarításokból származó járadékok nagyobb szerepet kapjanak az időskori jövedelmekben.

A gyakorlati tapasztalatok is a nyugdíjrendszer részleges tőkésítésének lehetőségét támasztják alá. Ahogy a 3. ábra mutatja, számos országban – köztük több angolszász és európai államban – jelentős szerepet töltenek be a tőkefedezeti nyugdíjmegoldások.

A kettős fókusz és az időbeliség

A helyes megoldás két fókuszra kell, hogy irányuljon: egyrészt mihamarabb ki kell építeni a nyugdíjcélú megtakarítási termékek járadék-fázisát az időskori jövedelem növelése érdekében, másrészt pedig el kell végezni az állami, folyó finanszírozású nyugdíjrendszeren azokat a módosításokat, amelyekkel a járulék-emelés elkerülhető. Akkor tekinthető a változtatás – a két beavatkozás együttese – sikeresnek, ha a magyar társadalomban a növekvő eltartottsági ráta mellett a nyugdíjasok időskori jövedelme a mai szinthez képest nem romlik, és a változtatás nem okoz a maihoz képest versenyképesség-romlást.

A két cél eltérő intézkedéseket igényel, célszerű azonban először a pénzügyi járadékrendszert kiépíteni. Ennek sikeres működése jelentősen növelheti a megtakarításokból származó időskori jövedelmek arányát, mérsékelve az állami, felosztó-kirovó nyugdíjrendszertől való függést. Így az állami nyugdíjrendszer későbbi átalakítása célzottabb és hatékonyabb lehet.

A járadékrendszer kiépítésének sürgősségét a demográfiai folyamatok is indokolják: a Ratkó-unokák nyugdíjba vonulása közeledik, a járadékok tőkeértékének (a megtakarításoknak) a növeléséhez rendelkezésre álló idő pedig a halogatással fogy.

Mik az első szükséges teendők?

A pénzügyi járadékrendszer kiépítéséhez jó kiindulópontot jelenthetnek a Pénztárszövetség és a MABISZ javaslatai, köztük az automatikus számlanyitás kilépési lehetőséggel (opt-out), a munkáltatói befizetések ösztönzése és az adókedvezmények értékhatárának inflációkövető emelése.

A fentiekkel párhuzamosan indokolt felülvizsgálni a nyugdíjcélú megtakarítások jelenlegi támogatási rendszerét. Megfontolandó, hogy az adókedvezmények kizárólag azokat a termékeket ösztönözzék, amelyek rendszeres, élethosszig tartó járadékot biztosítanak, és ezzel hozzájárulnak az időskori jövedelmek kiszámíthatóságához. Ehhez az osztrák és a német nyugdíjcélú támogatási gyakorlat is támpontot nyújthat. A támogatások ilyen átalakítása hosszabb távon erősíthetné az időskori jövedelembiztonságot, és megfelelő kialakítás esetén a költségvetési források hatékonyabb felhasználását is elősegíthetné. Jelenleg például a NYESZ-R számlára történő befizetések is adókedvezményben részesülnek, noha ez a konstrukció ma szükségszerűen egyösszegű kifizetéssel zárul, így a kiszámítható időskori jövedelemhez a jelen formában gyakorlatilag egyáltalán nem járul hozzá.

A pénzügyi járadékfázis kiépítéséhez kezelni kell az önkéntes nyugdíjpénztárak egyik fontos intézményi korlátját: a szavatolótőke hiányát. Az élethosszig tartó járadékok ugyanis azzal a kockázattal járnak, hogy az ügyfelek a vártnál tovább élnek, így a szolgáltatónak hosszabb ideig kell folyósítania a járadékot. Nem fordulhat elő, hogy emiatt elfogyjon a további kifizetések fedezete. Erre kínálhat megoldást a lengyel példa: ott a nyílt nyugdíjalapok (OFE) a megtakarítások felhalmozásában vesznek részt, a nyugdíjvagyon pedig a nyugdíjkorhatár elérésekor átkerül a társadalombiztosítási intézmény (ZUS) rendszerébe, és az állami nyugdíjat kiegészítve kerül kifizetésre. Így a vártnál hosszabb élettartamból eredő kockázatot az állam viseli, a nyugdíjalapoknak pedig nem kell külön szavatolótőkét biztosítaniuk a járadékfizetéshez. Hasonló megoldás a magyar önkéntes nyugdíjpénztáraknál is megfontolható lenne.

Végezetül az állami, folyó finanszírozású nyugdíjrendszer érdemi átalakításához szükség van a nyugdíjcélú megtakarítások új járadékrendszerének gyakorlati tapasztalataira. Ehhez előbb ki kell alakítani a rendszert, majd időt kell hagyni a működésének értékelésére. A reform időigényét az is növeli, hogy az állami nyugdíjrendszer átalakításakor biztosítani kell a kiszámíthatóságot.

Mindezek alapján a folyó finanszírozású nyugdíjrendszer megfelelően előkészített, a megfelelő időskori ellátást és a fenntarthatóságot egyaránt szem előtt tartó reformja várhatóan legkorábban 2033-2035 körül vezethető be. Ez az időszak már egybeeshet a Ratkó-unokák első korosztályainak nyugdíjba vonulásával – nincs több elvesztegetni való időnk.

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