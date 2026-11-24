Idén ismét megemelkedett az mpox- (korábban majomhimlő) megbetegedések száma Magyarországon, november közepéig 26 igazolt esetet regisztráltak. Mivel a járványügyi adatok alapján a vírus már belföldön is terjed, az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) a tünetek korai felismerésére, az azonnali orvosi vizsgálatra és a megelőzés fontosságára figyelmeztet.

A 2022-es nemzetközi járvány idején 80 fertőzést igazoltak itthon, majd az esetszám a következő években drasztikusan visszaesett. Bár az idei, 2026-os évben tapasztalt növekedés még elmarad a korábbi csúcstól, a helyzet fokozott odafigyelést indokol.

A betegek többségét Budapesten diagnosztizálták, de vidéki esetek is előfordulnak. A vizsgálatok rámutattak, hogy a fertőzések egy része már külföldi utazás nélkül, az országon belül történik.

A vírus leginkább szoros testi, intim vagy szexuális érintkezéssel terjed.

Bár ritkábban a közösen használt tárgyak, például törölközők vagy ágyneműk is közvetíthetik a kórokozót, az adatok szerint a fertőzöttek szinte kizárólag a szexuális partnereiknek adják tovább a betegséget. Egy háztartáson belül, intim kapcsolat nélkül kifejezetten ritka a megfertőződés. A nemzetközi trendekkel összhangban a hazai esetek is döntően a férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiakat érintik.

A betegség legfőbb tünete a bőrön és a nyálkahártyákon – gyakran az arcon, a végtagokon, a tenyéren, a talpon vagy a nemi szervek környékén – megjelenő kiütés, amely hólyagossá válik, majd pörkösödik. Ezt láz, izom- és fejfájás, fáradtság, valamint nyirokcsomó-duzzanat kísérheti, de előfordulhat az is, hogy csupán néhány kiütés jelentkezik egyéb panasz nélkül. A lappangási idő 1 és 21 nap között mozog, a betegség pedig általában két-négy hét alatt gyógyul. Fontos tudni, hogy a páciens a sebek teljes eltűnéséig fertőzőképes.

Aki mpoxra utaló tüneteket tapasztal, vagy fertőzött személlyel érintkezett, feltétlenül egyeztessen telefonon a háziorvosával vagy egy bőr- és nemibeteg-gondozóval. A gyanú tisztázásáig szigorúan kerülni kell a szoros kontaktust és a személyes tárgyak közös használatát.

A megelőzésben és a súlyos tünetek elkerülésében kulcsszerepe van a védőoltásnak, amely elsősorban a kockázati csoportoknak ajánlott. A vakcina utólag, egy fertőzöttel való találkozás után is beadható, a nemzetközi ajánlások szerint ezt a kontaktustól számított 4, de legfeljebb 14 napon belül érdemes megtenni. Az ONI már gyorsított eljárásban intézi az oltóanyag beszerzését. A központi készlet megérkezéséig a vakcina orvosi indoklással, egyedi igénylés útján érhető el az egészségügyi intézményekben.

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