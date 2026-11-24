Elfogadta kedden az Országgyűlés a mezőgazdasági kárenyhítési rendszer átalakításáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja az időjárási és természeti károk miatt nehéz helyzetbe került gazdálkodók gyorsabb támogatása. A jogszabály valamennyi mezőgazdasági kártípusra kiterjeszti az előlegfizetés lehetőségét, ugyanakkor megduplázza a termelők által fizetendő kárenyhítési hozzájárulást.

A módosítás értelmében a károsult gazdálkodók már idén decemberben hozzájuthatnak a nekik járó támogatás egy részéhez, ahelyett, hogy a következő év márciusáig kellene várniuk a kifizetésre. A kárenyhítési rendszer forrásait az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében biztosított válságtámogatással is kiegészítik. A decemberben folyósított előleget beszámítják a később megállapított kárenyhítő juttatásba; amennyiben az előleg meghaladja a végleges összeget, a különbözetet a termelőnek 15 napon belül kell visszafizetnie.

A törvény a hektáronként fizetendő éves kárenyhítési hozzájárulást a művelési ágtól függően 5400 forintról 10 800 forintra, illetve 1800 forintról 3600 forintra emeli. Emellett a krízisbiztosítási rendszerben a kompenzációra jogosító jövedelemcsökkenés küszöbét 30-ról 20 százalékra mérséklik, valamint

új, hazai költségvetési és uniós forrásokból finanszírozható támogatási formát hoznak létre a mezőgazdasági károk megelőzésére.

A kárenyhítési rendszer átalakítása az idei rendkívüli aszály miatt vált különösen sürgetővé. Árvay Nikolett (címlapképünkön is szereplő) agrár- és élelmiszergazdaságért felelős államtitkár a november 5-i parlamenti vitában arról beszélt, hogy október 26-ig több mint 1,62 millió hektárnyi mezőgazdasági területre érkezett kárbejelentés, a kárenyhítés becsült forrásigénye pedig meghaladja a 100 milliárd forintot. Az idei károk kompenzálására ugyanakkor mintegy 24 milliárd forint állhat rendelkezésre, amelyet a 2026-ra és 2027-re együttesen biztosított, hozzávetőleg 36 milliárd forintos válságtámogatás egészíthet ki. Az államtitkár elismerte, hogy ezek a források nem fedezik a teljes kárigényt.

A törvényjavaslatot a parlamenti vitában elsősorban a termelői hozzájárulás emelése és a károk kiszámításának jelenlegi módszere miatt bírálták. Papp Zsolt fideszes képviselő és Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője egyaránt megkérdőjelezte, hogy az idei veszteségek után a gazdálkodók képesek lesznek-e megfizetni a magasabb hozzájárulást. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője a túlfizetett előlegek visszafizetésére rendelkezésre álló rövid határidőt kifogásolta.

A kormánypárti és ellenzéki képviselők között egyetértés mutatkozott abban, hogy felül kellene vizsgálni a kárenyhítés alapjául szolgáló referenciahozamok kiszámítását. Ráki Zsolt tiszás képviselő szerint az egymást követő aszályos évek miatt egyre alacsonyabb terméshozamokat vesznek alapul a károk megállapításakor, így a gazdálkodók a tényleges veszteségeikhez képest aránytalanul kevés támogatáshoz juthatnak. A képviselő ezért a tartósan aszályos térségekben a jelenlegi ötéves referencia-időszak nyolc évre történő meghosszabbításának vizsgálatát szorgalmazta.

Címlapkép: Árvay Nikolett, az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára felszólal a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításának általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. november 5-én. Forrás: MTI Fotó/Illyés Tibor