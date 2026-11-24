Tizennyolc év után négyszeresére nő a minimálnyugdíj
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008 óta havi 28 500 forint. Ez az összeg az elmúlt közel két évtizedben változatlan maradt, miközben a bérek és az árak jelentősen emelkedtek. A jogszabályi minimum így egyre kevésbé tükrözte az időskori megélhetés költségeit.
A mostani módosítás ezt az összeget 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emeli. Ez több mint négyszeres növekedés, egészen pontosan 321 százalékos emelés a jelenlegi összeghez képest.
A változás nem pusztán egyszeri korrekciót jelent: 2028-tól a kormány évente, a szokásos nyugdíjemelési szabályok alapján köteles megállapítani a minimálnyugdíj új összegét. Ez azért fontos, mert a jövőben így elkerülhetővé válik, hogy a minimum ismét hosszú évekre változatlan maradjon, miközben a többi nyugdíj emelkedik.
Kik jogosultak a 120 ezer forintos minimumra?
Fontos különbséget tenni az öregségi teljes nyugdíj és a résznyugdíj között. A teljes öregségi nyugdíjhoz fő szabály szerint a 65. életév betöltése és legalább 20 év szolgálati idő szükséges. Aki legalább 15, de kevesebb mint 20 év szolgálati idővel rendelkezik, résznyugdíjra lehet jogosult.
Az új, 120 ezer forintos alsó határ a teljes öregségi nyugdíjra vonatkozik, a résznyugdíjak esetében továbbra sincs ilyen összegű minimumgarancia.
A kedvezményes nyugdíjba vonulásra jogosult nők esetében is a teljes öregségi nyugdíj szabályai érvényesülnek, így a nők kedvezményes, 40 év jogosultsági idő alapján megállapított nyugdíjára is alkalmazható az új minimum, amennyiben teljesülnek a vonatkozó feltételek.
Az új szabályozás a nyugdíj megállapításánál figyelembe vett szolgálati idő mellett a járulékalapot képező keresetek kérdését is érinti. A részmunkaidőben dolgozóknál és egyes vállalkozói jogviszonyokban a minimálbérnél alacsonyabb járulékalap miatt a nyugdíj összegének kiszámításakor továbbra is alkalmazni kell az arányos szolgálati idő szabályait. A jogosultsághoz szükséges szolgálati idő és a nyugdíj összegének meghatározásához figyelembe vett időtartam ezért nem feltétlenül azonos.
Nem minden jelenlegi kisnyugdíjas kap automatikusan 120 ezer forintot
A szabályozás egyik legfontosabb részlete, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése alapvetően a 2027-től megállapított új teljes öregségi nyugdíjakra vonatkozik. A már folyósított nyugdíjak esetében külön intézkedésre van szükség.
A kormány a jövő évi költségvetéshez kapcsolódóan egy sávos nyugdíjemelést is bejelentett, amelynek célja, hogy ne csak azok részesüljenek érdemi emelésben, akik a jelenlegi minimumnyugdíjat kapják, hanem a valamivel magasabb, de továbbra is rendkívül alacsony nyugdíjból élők is.
A kormány október 31-i tájékoztatása szerint a szokásos, 3 százalékos januári nyugdíjemelés után a 108 ezer forint alatti nyugdíjakat 120 ezer forintra egészítenék ki. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak esetében további 12 ezer forintos emelést terveznek. A 125 és 130 ezer forint közötti járandóságok 10 ezer forinttal, de legalább 137 ezer forintra nőnének. A 130 és 135 ezer forint közötti nyugdíjak 8 ezer forinttal, legalább 140 ezer forintra emelkednének, míg a 135 és 140 ezer forint közötti összegek esetében 6 ezer forintos emelést irányoztak elő, legalább 143 ezer forintra. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat 146 ezer forintra egészítenék ki.
A kormány számításai szerint a nyugdíjminimum emelése és a sávos korrekció együttesen mintegy 455 ezer nyugdíjast érinthet.
A két intézkedést azonban nem szabad összekeverni: a 120 ezer forintos törvényi nyugdíjminimum az újonnan megállapított teljes nyugdíjak alsó határa, a már folyósított alacsony nyugdíjak emelése pedig ettől különálló intézkedés.
Az árvaellátás minimuma is emelkedik
A törvénymódosítás az árvaellátás legkisebb összegét is megemeli. A jelenlegi havi 50 ezer forintos minimum 2027. január 1-jétől 60 ezer forintra nő.
Az árvaellátás az elhunyt szülő után járó hozzátartozói nyugdíj, amely a gyermekek számára biztosít rendszeres jövedelmet. Az ellátás alapvetően az elhunyt nyugdíjának 30 százaléka gyermekenként, bizonyos esetekben pedig 60 százaléka is lehet.
A módosítás szerint az újonnan megállapított árvaellátás minimuma 60 ezer forint lesz, 2028-tól pedig ezt az összeget is évente, a nyugdíjemelési szabályok szerint kell majd meghatározni.
Az időskorúak járadékát is jelentősen megemelik
A jogszabály az időskorúak járadékának összegét és a jogosultság jövedelmi határait is módosítja. Ez nem nyugdíj, hanem szociális alapú pénzbeli támogatás azoknak az időseknek, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, de nem rendelkeznek elegendő szolgálati idővel a nyugdíjjogosultsághoz, illetve nincs megfelelő megélhetést biztosító jövedelmük.
2027-től a jövedelemmel nem rendelkező jogosultak esetében a nyugdíjkorhatárt betöltött, házastársával vagy élettársával együtt élő személy havi 75 ezer forint támogatásra számíthat, ha az egy főre jutó háztartási jövedelem nem haladja meg ezt az összeget. A 75 év alatti, egyedülálló idősek esetében 88 ezer forint lesz a támogatás és a jogosultsági jövedelemhatár. A 75 éves vagy idősebb, egyedülálló személyek esetében pedig 118 ezer forintra emelkedik az összeg és a jövedelmi küszöb.
Amennyiben az érintett személynek van valamennyi jövedelme, a járadék a meghatározott összeghatár és a tényleges havi jövedelem különbözete lesz.
A módosítás tehát nemcsak az öregségi nyugdíj minimális összegét emeli, hanem azokat az időseket is igyekszik elérni, akik a szükséges szolgálati idő hiányában egyáltalán nem jogosultak öregségi nyugdíjra.
A megváltozott munkaképességűek ellátásai is emelkednek
A csomag a rehabilitációs és rokkantsági ellátásokat is érinti. A rehabilitációs pénzbeli ellátás újonnan megállapított alapösszege 2027-től 162 ezer forintra emelkedik. A már folyósított rehabilitációs ellátásokat a törvény szerint a nyugdíjemeléssel megegyező mértékben kell emelni.
A rokkantsági ellátás esetében különösen fontos változás, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása nem lehet kevesebb az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegénél. Vagyis 2027-től az érintettek esetében is érvényesül a havi 120 ezer forintos alsó határ.
A kormány tájékoztatása szerint a megváltozott munkaképességűek ellátásai 10 százalékkal emelkednek, ami a rehabilitációs és rokkantsági ellátásban részesülők szélesebb körét érinti, nem csupán a nyugdíjkorhatárt már betöltötteket.
A kormány becslése szerint a megváltozott munkaképességűek ellátásainak emelése mintegy 238 ezer embert érinthet.
Több százezer embernek hozhat magasabb jövedelmet a változás
A jogszabálycsomag összességében több különböző élethelyzetben próbálja javítani az alacsony jövedelmű idősek helyzetét. A nyugdíjminimum négyszeresére emelése elsősorban az újonnan megállapított teljes öregségi nyugdíjak esetében jelent változást, miközben a már folyósított kisnyugdíjak külön sávos korrekciót kaphatnak.
A változások azokat is érintik, akik szolgálati idő hiányában időskorúak járadékából élnek, valamint az árvaellátásban és a megváltozott munkaképességűek ellátásaiban részesülőket.
A legfontosabb hosszú távú változás az lehet, hogy a minimálnyugdíj összege 2028-tól már nem marad automatikusan változatlan: az éves nyugdíjemelés szabályai szerint rendszeresen felül kell vizsgálni. Ezzel a jogalkotó egy olyan rendszerbeli problémát kezel, amely miatt a minimálnyugdíj az elmúlt közel két évtizedben fokozatosan elveszítette a jelentőségét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megszólalt Magyar Péter: ezeket fogom kérni Zelenszkijtől
A miniszterelnök Kárpátalja felé tartva jelentkezett be videón.
Felrobbant az Nvidia árfolyama, de még mindig nagyon olcsó
A profik szerint venni kell.
A dollár szerint még nincs vége
Furcsa üzenetet küldött tegnap a zöldhasú.
Vége az árrésstopnak is
Döntött az Országgyűlés.
Kármán András páros lábbal szállt bele az előző kormányba és Nagy Mártonba
Súlyos örökséget kapott a Tisza-kormány a Fidesztől, a pénzügyminiszter nem hagyta szó nélkül.
Nem lesz magyar keret az EU új alapjában, több segítséget kér a kormány a cégeknek
Elképesztő összeget osztanának szét az unióban, de a magyar vállalkozások hátrányba kerülhetnek.
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
A profikat is meglepte, ami ma a tőzsdéken történt: mi ez a hatalmas csapkodás?
Nem csitulnank a viharok?
Elég egy apró hiba, és támadnak a kiberbűnzők: így védekezz ellenük biztosítással
Faraga Gáborral, a Colonnade vállalati igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk.
Már nemcsak az a kérdés, mennyibe kerül az alapanyag, hanem az is, hogy egyáltalán lehet-e kapni
Czédula Tiborral, az ipari létrákat és állványzatokat gyártó Zarges Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?