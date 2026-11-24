2027. január 1-jétől 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege. A változás különösen jelentős, hiszen a jelenlegi minimum 2008 óta változatlan volt. A módosítás azonban nem jelenti azt, hogy minden jelenlegi, 120 ezer forint alatti nyugdíj automatikusan erre a szintre emelkedik: az új minimum elsősorban a 2027-től megállapított teljes öregségi nyugdíjakra vonatkozik. A már folyósított alacsony nyugdíjak emelését külön, sávos rendszerben tervezik megvalósítani. A jogszabály emellett az árvaellátás, az időskorúak járadéka és a megváltozott munkaképességűek ellátásainak összegét is érinti. Az Országgyűlés a törvényt kedden elfogadta.

Tizennyolc év után négyszeresére nő a minimálnyugdíj

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008 óta havi 28 500 forint. Ez az összeg az elmúlt közel két évtizedben változatlan maradt, miközben a bérek és az árak jelentősen emelkedtek. A jogszabályi minimum így egyre kevésbé tükrözte az időskori megélhetés költségeit.

A mostani módosítás ezt az összeget 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emeli. Ez több mint négyszeres növekedés, egészen pontosan 321 százalékos emelés a jelenlegi összeghez képest.

A változás nem pusztán egyszeri korrekciót jelent: 2028-tól a kormány évente, a szokásos nyugdíjemelési szabályok alapján köteles megállapítani a minimálnyugdíj új összegét. Ez azért fontos, mert a jövőben így elkerülhetővé válik, hogy a minimum ismét hosszú évekre változatlan maradjon, miközben a többi nyugdíj emelkedik.

Kik jogosultak a 120 ezer forintos minimumra?

Fontos különbséget tenni az öregségi teljes nyugdíj és a résznyugdíj között. A teljes öregségi nyugdíjhoz fő szabály szerint a 65. életév betöltése és legalább 20 év szolgálati idő szükséges. Aki legalább 15, de kevesebb mint 20 év szolgálati idővel rendelkezik, résznyugdíjra lehet jogosult.

Az új, 120 ezer forintos alsó határ a teljes öregségi nyugdíjra vonatkozik, a résznyugdíjak esetében továbbra sincs ilyen összegű minimumgarancia.

A kedvezményes nyugdíjba vonulásra jogosult nők esetében is a teljes öregségi nyugdíj szabályai érvényesülnek, így a nők kedvezményes, 40 év jogosultsági idő alapján megállapított nyugdíjára is alkalmazható az új minimum, amennyiben teljesülnek a vonatkozó feltételek.

Az új szabályozás a nyugdíj megállapításánál figyelembe vett szolgálati idő mellett a járulékalapot képező keresetek kérdését is érinti. A részmunkaidőben dolgozóknál és egyes vállalkozói jogviszonyokban a minimálbérnél alacsonyabb járulékalap miatt a nyugdíj összegének kiszámításakor továbbra is alkalmazni kell az arányos szolgálati idő szabályait. A jogosultsághoz szükséges szolgálati idő és a nyugdíj összegének meghatározásához figyelembe vett időtartam ezért nem feltétlenül azonos.

Nem minden jelenlegi kisnyugdíjas kap automatikusan 120 ezer forintot

A szabályozás egyik legfontosabb részlete, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése alapvetően a 2027-től megállapított új teljes öregségi nyugdíjakra vonatkozik. A már folyósított nyugdíjak esetében külön intézkedésre van szükség.

A kormány a jövő évi költségvetéshez kapcsolódóan egy sávos nyugdíjemelést is bejelentett, amelynek célja, hogy ne csak azok részesüljenek érdemi emelésben, akik a jelenlegi minimumnyugdíjat kapják, hanem a valamivel magasabb, de továbbra is rendkívül alacsony nyugdíjból élők is.

A kormány október 31-i tájékoztatása szerint a szokásos, 3 százalékos januári nyugdíjemelés után a 108 ezer forint alatti nyugdíjakat 120 ezer forintra egészítenék ki. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak esetében további 12 ezer forintos emelést terveznek. A 125 és 130 ezer forint közötti járandóságok 10 ezer forinttal, de legalább 137 ezer forintra nőnének. A 130 és 135 ezer forint közötti nyugdíjak 8 ezer forinttal, legalább 140 ezer forintra emelkednének, míg a 135 és 140 ezer forint közötti összegek esetében 6 ezer forintos emelést irányoztak elő, legalább 143 ezer forintra. A 140 és 146 ezer forint közötti nyugdíjakat 146 ezer forintra egészítenék ki.

A kormány számításai szerint a nyugdíjminimum emelése és a sávos korrekció együttesen mintegy 455 ezer nyugdíjast érinthet.

A két intézkedést azonban nem szabad összekeverni: a 120 ezer forintos törvényi nyugdíjminimum az újonnan megállapított teljes nyugdíjak alsó határa, a már folyósított alacsony nyugdíjak emelése pedig ettől különálló intézkedés.

Az árvaellátás minimuma is emelkedik

A törvénymódosítás az árvaellátás legkisebb összegét is megemeli. A jelenlegi havi 50 ezer forintos minimum 2027. január 1-jétől 60 ezer forintra nő.

Az árvaellátás az elhunyt szülő után járó hozzátartozói nyugdíj, amely a gyermekek számára biztosít rendszeres jövedelmet. Az ellátás alapvetően az elhunyt nyugdíjának 30 százaléka gyermekenként, bizonyos esetekben pedig 60 százaléka is lehet.

A módosítás szerint az újonnan megállapított árvaellátás minimuma 60 ezer forint lesz, 2028-tól pedig ezt az összeget is évente, a nyugdíjemelési szabályok szerint kell majd meghatározni.

Az időskorúak járadékát is jelentősen megemelik

A jogszabály az időskorúak járadékának összegét és a jogosultság jövedelmi határait is módosítja. Ez nem nyugdíj, hanem szociális alapú pénzbeli támogatás azoknak az időseknek, akik elérték a nyugdíjkorhatárt, de nem rendelkeznek elegendő szolgálati idővel a nyugdíjjogosultsághoz, illetve nincs megfelelő megélhetést biztosító jövedelmük.

2027-től a jövedelemmel nem rendelkező jogosultak esetében a nyugdíjkorhatárt betöltött, házastársával vagy élettársával együtt élő személy havi 75 ezer forint támogatásra számíthat, ha az egy főre jutó háztartási jövedelem nem haladja meg ezt az összeget. A 75 év alatti, egyedülálló idősek esetében 88 ezer forint lesz a támogatás és a jogosultsági jövedelemhatár. A 75 éves vagy idősebb, egyedülálló személyek esetében pedig 118 ezer forintra emelkedik az összeg és a jövedelmi küszöb.

Amennyiben az érintett személynek van valamennyi jövedelme, a járadék a meghatározott összeghatár és a tényleges havi jövedelem különbözete lesz.

A módosítás tehát nemcsak az öregségi nyugdíj minimális összegét emeli, hanem azokat az időseket is igyekszik elérni, akik a szükséges szolgálati idő hiányában egyáltalán nem jogosultak öregségi nyugdíjra.

A megváltozott munkaképességűek ellátásai is emelkednek

A csomag a rehabilitációs és rokkantsági ellátásokat is érinti. A rehabilitációs pénzbeli ellátás újonnan megállapított alapösszege 2027-től 162 ezer forintra emelkedik. A már folyósított rehabilitációs ellátásokat a törvény szerint a nyugdíjemeléssel megegyező mértékben kell emelni.

A rokkantsági ellátás esetében különösen fontos változás, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása nem lehet kevesebb az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegénél. Vagyis 2027-től az érintettek esetében is érvényesül a havi 120 ezer forintos alsó határ.

A kormány tájékoztatása szerint a megváltozott munkaképességűek ellátásai 10 százalékkal emelkednek, ami a rehabilitációs és rokkantsági ellátásban részesülők szélesebb körét érinti, nem csupán a nyugdíjkorhatárt már betöltötteket.

A kormány becslése szerint a megváltozott munkaképességűek ellátásainak emelése mintegy 238 ezer embert érinthet.

Több százezer embernek hozhat magasabb jövedelmet a változás

A jogszabálycsomag összességében több különböző élethelyzetben próbálja javítani az alacsony jövedelmű idősek helyzetét. A nyugdíjminimum négyszeresére emelése elsősorban az újonnan megállapított teljes öregségi nyugdíjak esetében jelent változást, miközben a már folyósított kisnyugdíjak külön sávos korrekciót kaphatnak.

A változások azokat is érintik, akik szolgálati idő hiányában időskorúak járadékából élnek, valamint az árvaellátásban és a megváltozott munkaképességűek ellátásaiban részesülőket.

A legfontosabb hosszú távú változás az lehet, hogy a minimálnyugdíj összege 2028-tól már nem marad automatikusan változatlan: az éves nyugdíjemelés szabályai szerint rendszeresen felül kell vizsgálni. Ezzel a jogalkotó egy olyan rendszerbeli problémát kezel, amely miatt a minimálnyugdíj az elmúlt közel két évtizedben fokozatosan elveszítette a jelentőségét.

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