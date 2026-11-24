A politikusok és közeli hozzátartozóik vagyongyarapodásának célzott vizsgálatát vezeti be az új törvény, amelynek célja annak ellenőrzése, hogy a közéleti szereplők vagyona összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a saját adatbázisai mellett más hatóságok nyilvántartásait, külföldi adatokat és a nyilvánosan hozzáférhető információkat is felhasználhatja. A jogszabályt Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte, elsősorban adatvédelmi és eljárásjogi aggályok miatt. A kormány jelezte, hogy a kormány megvizsgálta az államfő kifogásait, de nem lát okot a törvény módosítására. Az Országgyűlés a törvényt kedden elfogadta.

Nem egyszerű vagyonnyilatkozat-ellenőrzésről van szó

A törvény alapvető célja, hogy a politikai és állami felsővezetői pozíciókat betöltő személyek vagyongyarapodását össze lehessen vetni az igazolható, adózott jövedelmükkel. A kormány indokolása szerint a közvagyon védelme és a közbizalom helyreállítása érdekében szükséges, hogy az esetleges, visszaélésszerű közhatalom-gyakorlásból származó vagyongyarapodás ne maradjon következmények nélkül.

A szabályozás nem pusztán a nyilvános vagyonnyilatkozatok ellenőrzésére épül. A NAV önálló, egyedi kockázatelemzési eljárást folytatna le, amelyben különböző adatbázisokból származó információkat vetne össze, és azt vizsgálná, hogy a vagyoni helyzet alakulása összhangban van-e az adókötelezettségek teljesítésével.

Az eljárás az országgyűlési képviselőkre, az európai parlamenti képviselőkre, a miniszterelnökre, a miniszterekre, az államtitkárokra, a közigazgatási államtitkárokra, valamint a kormányzati igazgatásban meghatározott biztosi pozíciókat betöltő személyekre terjed ki.

A vizsgálat nemcsak a tisztségviselőkre, hanem hozzátartozóik meghatározott körére is vonatkozik. Ide tartozik a házastárs és az élettárs, valamint a velük közös háztartásban élő szülő és gyermek, illetve a házastárs gyermeke, beleértve az örökbefogadott és nevelt gyermekeket is.

A szabályozás arra is lehetőséget ad, hogy a NAV azokat a személyeket vagy vállalkozásokat is megvizsgálja, amelyekre az érintett politikus közvetlenül vagy közvetetten vagyont ruházott át, illetve vagyoni értéket juttatott. Ha az átruházás egy vállalkozásnak történik, annak vizsgálata is bekerülhet a politikushoz kapcsolódó eljárásba.

A NAV több adatbázist is összekapcsolhat

A törvény egyik legfontosabb eleme, hogy a NAV széles körű információkhoz férhet hozzá a kockázatelemzés során. Felhasználhatja saját nyilvántartásait, más hazai hatóságoktól bekért adatokat, külföldi hatóságok és szervek adatbázisait, valamint a nyilvánosan hozzáférhető információkat.

Különösen jelentős, hogy az adóhatóság az Integritás Hatóságon keresztül az érintett politikusok és hozzátartozóik nem nyilvános vagyonnyilatkozatait is megismerheti.

A jogszabály emellett rendszeres adatkapcsolatot épít ki az ingatlan-nyilvántartással. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv negyedévente elektronikus formában átadja az ingatlan-nyilvántartás aktuális adatait a NAV-nak, beleértve az ingatlantulajdonosok és a vagyoni értékű jogok jogosultjainak adóazonosító számát is.

A rendelkezés nem kizárólag a politikusokra és hozzátartozóikra vonatkozó adatokat érinti: a NAV az ingatlan-nyilvántartás széles körű, gyakorlatilag valamennyi ingatlanra és tulajdonosra kiterjedő adatállományát kapja meg. Az átmeneti szabályok alapján ráadásul a korábbi évekre vonatkozó adatokat is át kell adni: a 2020 és 2025 közötti év végi állapotokról, majd 2027 januárjának végéig a 2026. december 31-i állapotról is adatot kap az adóhatóság. Ez a rendelkezés váltotta ki a köztársasági elnök egyik legsúlyosabb adatvédelmi kifogását.

Hatvan nap alatt kell lefolytatni a vizsgálatot

A NAV-nak a politikus megbízatásának vagy jogviszonyának fennállása második évének utolsó napjától számított harminc napon belül meg kell kezdenie az egyedi kockázatelemzést. Ha az érintett tisztsége időközben megszűnik, az adóhatóságnak soron kívül, de legkésőbb a megszűnéstől számított harminc napon belül kell elindítania az eljárást. A vizsgálatot hatvan nap alatt kell lefolytatni. Az eredményről a NAV személyenként külön záró dokumentumot készít, amely a későbbi ellenőrzések alapjául szolgálhat.

A törvény azonban nem áll meg az egyszeri vizsgálatnál:

A záró dokumentumot négy év elteltével ismét felül kell vizsgálni, és ennek keretében új kockázatelemzést kell végezni, figyelembe véve az azóta keletkezett adatokat is.

A korábban hivatalban lévő politikusok sem maradnak ki: azoknál, akiknek a megbízatása a törvény hatálybalépését megelőző öt éven belül szűnt meg, a NAV-nak a hatálybalépést követő harminc napon belül meg kell kezdenie az eljárást.

A vizsgálat tehát nem korlátozódik a hivatalban lévő politikusokra, hanem a közelmúltban távozott tisztségviselőkre is kiterjed.

Súlyos adóhiány esetén nyilvánosságra kerülhet a politikus neve

A szabályozás a nyilvánosságot is bevonja az ellenőrzési rendszerbe. A NAV negyedévente közzéteszi azoknak az érintett politikusoknak a nevét, akiknél egy véglegessé vált határozat legalább 5 millió forintnyi személyijövedelemadó-hiányt és az ahhoz kapcsolódó adónemekben megállapított adóhiányt állapított meg.

A közzététel a NAV adóhiánnyal rendelkező adózók listáján történik, amelyen feltüntetik az érintett nevét, a vizsgálattal lezárt időszakban betöltött politikai tisztségét, annak időtartamát, valamint a megállapított adóhiány és a kapcsolódó jogkövetkezmények összegét.

A lista 90 napra kerül nyilvánosságra. A NAV ezt követően akkor törli az érintettet, ha a határozatban előírt fizetési kötelezettségét teljes egészében rendezte.

Fontos különbség, hogy nem minden kockázatelemzés eredménye kerül nyilvánosságra. A nyilvános listára kerüléshez véglegessé vált adóhatósági határozat és legalább 5 millió forintos adóhiány szükséges.

A kockázatelemzés során a NAV bűncselekmény gyanújára utaló következtetésre is juthat. Ilyen esetben értesítenie kell a nyomozó hatóságot, illetve feljelentést tehet az illetékes szerveknél, köztük a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál, az ügyészségnél vagy a rendőrségnél. Ha pedig adókötelezettség elmulasztására utaló körülményeket talál, az érintettnél adóellenőrzést kell indítani.

Vagyis a speciális kockázatelemzés önmagában még nem jelent adóellenőrzést vagy büntetőeljárást: ezekre akkor kerülhet sor, ha az előzetes vizsgálat megfelelő kockázatot vagy bűncselekménygyanút tár fel.

Miért küldte vissza a köztársasági elnök?

Baka András köztársasági elnök november 13-án küldte vissza megfontolásra a törvényt az Országgyűlésnek. Az államfő nem vitatta a jogszabály alapvető célját, vagyis azt, hogy a politikusok és hozzátartozóik vagyongyarapodását a hatóságok fokozott figyelemmel kövessék, és az esetleges súlyos visszaéléseknek következményei legyenek.

A részletszabályokkal kapcsolatban azonban több súlyos aggályt fogalmazott meg. Az egyik problémának azt tartotta, hogy a jogszabály nem garantálja megfelelően: a politikusok ne kerüljenek akár a tisztségük megszűnését követő hosszú éveken át folyamatos kockázatelemzési eljárás alá. Az államfő szerint az érintetteknek ugyanúgy lehetőséget kellene biztosítani az esetleges kisebb hibák, hiányosságok önellenőrzéssel vagy adategyeztetéssel történő javítására, ahogyan az más adózók esetében is lehetséges.

Baka András külön kifogásolta, hogy a nyilvánosságra hozatal megbélyegző hatású lehet, ha nem veszi megfelelően figyelembe az érintettek utólagos jogkövető magatartását és jogorvoslati lehetőségeit.

A legsúlyosabb adatvédelmi aggálya azonban az ingatlan-nyilvántartás adatainak átadásával kapcsolatos. Az elnök szerint a teljes, gyakorlatilag valamennyi ingatlant és tulajdonost érintő adatbázis negyedéves átadása nem feltétlenül szükséges az egyes politikusokkal szembeni konkrét eljárásokhoz. Hiányolta az adatkezelés kellően meghatározott célját, időkorlátját és törlési szabályait is, és arra figyelmeztetett, hogy a rendelkezés az uniós adatvédelmi rendelet alapelveivel is ellentétes lehet.

Az államfő tehát nem magát a politikusok vagyonosodásának vizsgálatát kifogásolta, hanem elsősorban az eljárás garanciáit, az adatkezelés arányosságát és a nyilvánosságra hozatal szabályait.

A parlament törvényalkotási bizottsága november 19-én tárgyalta az államfő észrevételeit. A bizottsági ülésen a kormány képviselője jelezte, hogy a kormány megvizsgálta az államfő kifogásait, de nem lát okot a törvény módosítására. A bizottság álláspontja szerint a politikai és állami felsővezetői pozíciók sajátossága indokolja az eltérő, szigorúbb szabályozást, amely megfelel a szükségesség és arányosság követelményeinek.

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