A nap folyamán hazánk jelentős részén többnyire derült, gyengén felhős lesz az ég, északkeleten és átmenetileg a középső tájakon azonban megnövekedhet a felhőzet. Az érdemi csapadék zömmel elkerüli az országot,

ám az északkeleti régióban fordulhatnak elő elszórtan záporok vagy hózáporok.

A hőérzetet jelentősen ronthatja az élénk északi, északnyugati szél, amelyet Pest vármegyében és a magasabb hegyvidékeken erős lökések is kísérhetnek. A nappali csúcshőmérséklet mindössze 3 és 7 fok között alakul, késő estére pedig erőteljes lehűlés veszi kezdetét, és a levegő -5 és +1 fok közé hűl le.

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