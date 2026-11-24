Összesen 22 millió forint bírságot szabott ki az Oktatási Hivatalra két adatvédelmi incidens miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) – derült ki a hatóság éves konferenciáján. Az elmúlt év jelentős incidenseit bemutató panelben egy légitársaság 80 millió forintos bírságáról is beszámoltak.

Mintegy 55 ezer diák és pedagógus adatait szerezte meg és hozta nyilvánosságra egy támadó az Oktatási Hivatal Tehetségkapu portáljáról 2025 márciusában – hangzott el a Péterfalvi Attila vezette Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) éves konferenciáján. Horváth Péter osztályvezető szerint a hozzáférést egy hitelesítési sérülékenység tette lehetővé, a verzióváltáshoz kapcsolódó manuális biztonsági ellenőrzés ugyanis elmaradt. A NAIH ezért 3 millió forintos bírságot szabott ki.

Egy másik, 19 millió forintos szankció a kétszintű érettségi adatbázisának 2025. júniusi incidenséhez kapcsolódott. Ez sokkal súlyosabb volt az előző ügynél: mintegy félmillió vizsgázót és vizsgáztatót, összesen körülbelül 12 millió személyes adatot érintett.

Horváth Péter szerint az Oktatási Hivatal egy korábbi vizsgálatból már tudott a kritikus sérülékenységről, annak kijavítását azonban csak a fejlesztési tervbe illesztette be.

Az osztályvezető ismertette egy légitársaság ügyét is: a cég foglalási rendszerében ellenőrzés nélkül lehetett módosítani a kapcsolattartási e-mail-címet, így egy kívülálló más utasok foglalási és fizetési információit kapta meg. A hiba jogosulatlan fiókhozzáférést is lehetővé tehetett. Horváth Péter tájékoztatása szerint a 80 millió forintos bírságot a társaság befizette, a megtámadott döntést pedig a bíróság minden lényeges pontban helybenhagyta.

Uhlyarik Ildikó adatvédelmi szakértő a webáruházak adatvédelmi tájékoztatási gyakorlatának ellenőrzéséről számolt be. A 21 vizsgált szereplőből 18-nál indult hatósági eljárás, amelyekben összesen 53,4 millió forint bírságot szabtak ki. Visszatérő hiba volt a tényleges működést nem tükröző sablonszöveg, az egymásnak ellentmondó dokumentáció és a nehezen elérhető tájékoztató.

Szükségtelen adatgyűjtés miatt is bírságokat szórt a NAIH: egy bank például 35 millió forintos bírságot kapott a várandósgondozási könyvek indokolatlan másolásáért, egy másik pedig 8 milliót a teljes hagyatékátadó végzés szükségtelen bekéréséért.

Címlapkép forrása: 2016 bill hinton via Getty Images