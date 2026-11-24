Az anyakönyvi eljárásról, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvénymódosító javaslat a 2025. szeptember 4-én hatályba lépett szabályozást írná felül. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi rendszert Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő tavaly augusztusi indítványa vezette be, amely a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe utalta az utónevekről szóló végső döntést. Ennek értelmében a tárcavezető rendeletben adta ki a névjegyzéket, míg a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak és az érintett nemzetiségi önkormányzatoknak csupán véleményezési joguk maradt.

Ezt megelőzően az újonnan kérvényezett nevek a Nyelvtudományi Kutatóközpont állásfoglalása alapján kerülhettek be az anyakönyvezhető utónevek közé, a 13 hazai nemzetiség országos önkormányzata pedig önállóan állította össze és tette közzé saját utónévjegyzékét. A miniszter bejegyzésében rámutatott, hogy a 2025-ben bevezetett, miniszteri rendeletre épülő gyakorlat "nem nyújt garanciális biztosítékot az Alaptörvényből levezethető névhasználathoz való jog gyakorlásához".

A most benyújtott indítvány visszaállítaná a korábbi jogi környezetet,

így a magyar utónévjegyzék tartalmáról ismét kizárólag a kutatóközpont és a nemzetiségi önkormányzatok határozhatnának. Lőrincz Viktória hangsúlyozta, hogy a választható nevek körét a nyelvtudomány, a közfelfogás, valamint a társadalmi-történelmi hagyományok jelölik ki. "Az a célunk, hogy tisztán szakmai és ne ideológiai alapon, politikai szempontok alapján engedélyezzék az új utóneveket" – fogalmazott a tárcavezető.

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