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Lemaradtunk volna valamiről? Az az elmúlt évek időjárási trendjét megélve is nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy finom szólva sem állunk nyerésre a klímaharcban, ami arra ösztönözhet bennünket, hogy nézzünk be a kommunikáció zöld függönye mögé. Ott azt találjuk, hogy a klímapolitika eddigi cukormázas sikerkommunikációja kártyavárként dőlt össze, ami azt is jelenti, hogy az elmúlt évtizedekben egyszerűen hülyének lettünk nézve. Ameddig csak lehetett, a sikerpropaganda ízű nyilatkozatok kétségbeesetten igyekeztek hajlítani a valóságot, elfedni a tehetetlenséget, az érdemi megoldások hiányát, fenntartani a célratörő és eredményes cselekvés látszatát.

Kifejezetten szánalmas az az erőlködés, ahogy az idei klímacsúcs tárgyalói forró krumpliként igyekeztek a közös nyilatkozat szövegtervezetébe becsempészni vagy onnan kiirtani a fosszilis energiahordozók, a kőolaj, a kőszén és a földgáz néven nevezését. Miközben a globális klímapolitika háttérszervezete, az Éghajlatváltozás Kormányközi Testület (IPCC) már 2022. évi jelentésében felszerkesztette a klímaváltozás 1,5 °C fokon belüli megállításának útitervét, amely 2050 körülre a szén-dioxid (és más üvegházhatású gázok) emberi tevékenységből származó kibocsátásának nullára csökkentését irányozta elő.

Márpedig a józan ész alapján hogyan lenne ez a fosszilis energiahordozók kivezetése nélkül megvalósítható?

Nyilvánvalóan sehogy, de azért a klímapolitikai narratíva kínosan kerüli a fosszilis energiahordozók néven nevezését, helyette dekarbonizációról, zöld átállásról, megújuló energiaforrásokról, elektrifikációról beszél. Vajon miért?

Az olajtermelő országok kétségtelenül hatékony lobbitevékenysége mellett egyszerűen azért, mert míg az utóbbiakból lehet globális szinten is látványosnak tűnő előrelépést, kétszámjegyű növekedési ütemet felmutatni, addig a fosszilis energiahordozók „kivezetése” tényszerűen az ellenkező irányba halad: 2015 óta globálisan a fosszilis szén-dioxid kibocsátás 7,3 százalékkal, az összes üvegházgáz kibocsátás 11 százalékkal nőtt.

Gelencsér András HUN-REN-PE Levegőkémiai Kutatócsoport, Pannon Egyetem, akadémikus, egyetemi tanár 1966-ban született Kisvárdán. 1990-ben okleveles vegyészmérnökként végzett a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. PhD fokozatot 1995-ben szerzett, az MTA doktora 2002-ben lett. 2019-ben az MTA levelező, 202 … Tovább

A dekarbonizáció képletesen azt jelentené, hogy az emberiség szénből fogyókúrázni szeretne, miközben a mérleg könyörtelenül azt mutatja, hogy bizony hízik. A világ energiafelhasználása exponenciális ütemben növekszik, miközben a megújuló energiaforrások bővülése az éves növekmény csak egy részét képes fedezni, a többit (2025-ben 41 %-át) fosszilis energiahordozókkal kell „kipótolni”. Valljuk be, erre azért nehéz lenne sikerkommunikációt építeni. A klímapolitikusok tehát nem fogadták meg Aldous Huxley örökérvényű mondását, ami szerint

a tények nem szűnnek meg létezni attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk őket.

A Nemzetközi Energiaügynökség legfrissebb jelentése kijózanítóan mutatja, hogy 2015. óta például a globális acélipar szén-dioxid kibocsátása (amely egyébként önmagában meghaladja az Európai Unióét) növekedett, és a technológiában érdemi előrelépés nem történt. Ugyanebben az időszakban a globális műanyagipar 20%-kal több fosszilis energiahordozót használt fel, és a 2024-ben gyártott 430 millió tonna műanyag mindössze 0,6 %-a volt nem fosszilis eredetű. Ezek az adatok persze nem okozhatnának meglepetést, hiszen nyilvánosan hozzáférhetők, sőt most már a mesterséges intelligenciától is megkérdezhetők.

Joggal merülhet fel tehát az a kérdés, hogy mennyire volt a valóságba ágyazott a 2015-ös párizsi klímaegyezmény legfőbb üzenete, ami a globális szén-dioxid kibocsátás három évtizeden belüli lenullázását irányozta elő. (Ebből egy évtized már el is telt.) Ami praktikusan azt jelentené, hogy a világon mindenütt le kellene állítani az összes szén- és földgázerőművet, a szénbányászatot, a kőolaj- és földgázkitermelést, az olajfinomítókat és petrolkémiai üzemeket, jelenleg nem létező technológiára átállítani az acél- és cementgyárakat, ércfeldolgozókat, műtrágyagyárakat, lecserélni minden fosszilis tüzelőanyaggal hajtott közlekedési eszközt, a személyautóktól a kamionokon és mezőgazdasági gépeken át a konténerszállító hajókig és repülőgépekig, az épületek fűtési rendszereit – mindössze három (most már csak kettő) röpke évtized alatt. Ehhez persze menet közben le kellene gyártani a szükséges léptékben minden új infrastruktúrát, eszközt – azokkal a technológiákkal és eszközökkel, amelyeket egyébként le kívánnánk cserélni.

Ez a tündérmesék világa, amiből egy gyermek is úgy hatéves korára kinő. Körülbelül annyi a realitása, mintha egy utasszállító repülőgépen repülés közben szeretnénk lecserélni a hajtóműveket.

A globális klímapolitika és az évente megrendezett klímacsúcsok eddigi egyetlen kézzelfogható „eredménye” az a páratlan kommunikációs bravúr, ahogy ezt a tündérmese narratívát a társadalom legnagyobb részével megetette, sőt, mit több, a vágyott gazdasági növekedés céljává és motorjává tette. A „zöld átállás” szlogenje elismerésre méltóan ügyes marketingfogás, a megújuló energiaforrások szárnyalását bemutató kommunikációs anyagok a káprázatmenedzsment hatékony eszközei, amelyek pörgetik a gazdasági növekedést. A valóság azonban szembejön, és a reménybeli vándorút közel egyharmadánál most mindenki számára kiderült, hogy a dekarbonizációval még mindig az ellenkező irányba megyünk, és a kitűzött globális cél elérésének az esélye pedig pontosan nulla.

A valóság perspektívájából szemlélve a hivatalos önértékeléssel szemben véleményem szerint az idei esemény volt minden idők legsikeresebb klímacsúcsa: első ízben derült ki a világ számára, hogy a király meztelen.

A zöld átállás illúziójára alapozott turbókapitalizmus globális modellje látványosan megbukott. Béke poraira.

Cserébe ideje lenne a globális fogyasztói társadalmat szigorúan a valóság talaján egy szerényebb, de fenntarthatóbb működési modellre áthangolni, amíg még nem késő.

Címlapkép forrása: Chris McGrath/Getty Images