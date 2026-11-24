2027. január 1-jétől új, 15 százalékos társaságiadó-kulcs vonatkozik az 500 millió euró feletti éves bevételű nagyvállalatokra, miközben a kisebb cégek esetében változatlanul 9 százalék marad a társasági adó. A változások azonban nem állnak meg a legnagyobb vállalatok adóztatásánál: jelentősen átalakulnak a kutatás-fejlesztési kedvezmények, szigorodnak a fejlesztési adókedvezmény feltételei, megszűnik a látvány-csapatsportok jelenlegi tao-támogatási rendszere, és emelkedik az innovációs járulék is.

15 százalékos társasági adót vezetnek be a legnagyobb vállalatoknak

A vállalati adócsomag legjelentősebb eleme az új nagyvállalati társaságiadó-kulcs bevezetése. A jelenlegi, egységesen 9 százalékos társaságiadó-kulcs 2027-től két külön adózási kategóriára válik szét:

az általános kulcs továbbra is 9 százalék marad, a nagyvállalatok azonban 15 százalékos kulccsal adóznak majd.

Nagyvállalatnak az a társaság minősül, amelynek éves bevétele az adóévet megelőző második adóévben eléri az 500 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Ez a jelenlegi árfolyammal számolva mintegy 180 milliárd forintos bevételi küszöböt jelent.

A besorolásnál nemcsak az egyedi vállalati beszámoló számít: a teljes konszolidációba bevont cégeknél a legfelsőbb szintű konszolidált beszámoló szerinti árbevételt kell figyelembe venni. Ez különösen a nemzetközi vállalatcsoportok magyarországi tagjainál lehet fontos.

A szabályozás egyik lényeges eleme, hogy ha egy társaságiadó-csoporton belül legalább egy vállalat eléri a nagyvállalati státuszhoz szükséges küszöböt, akkor a teljes adócsoport a 15 százalékos társaságiadó-kulcs alá kerül. A 15 százalék tehát nemcsak az értékhatárt átlépő vállalat önálló adózását érintheti.

Az új kategóriát ugyanakkor önkéntesen is lehet választani, vagyis az értékhatár alatti vállalkozások is dönthetnek a nagyvállalati szabályok alkalmazása mellett.

Fontos, hogy a társasági adó nem válik progresszívvé: nem arról van szó, hogy minden vállalkozás a magasabb árbevételi sávba eső nyereségrésze után fizetne magasabb adót. A nagyvállalati kategóriába kerülő társaságok teljes pozitív adóalapjára a 15 százalékos kulcs vonatkozik, a többiek pedig maradnak a 9 százalékos rendszerben.

A nagyvállalatok ugyanakkor bizonyos feltételek mellett a helyi iparűzési adójuk egy részét levonhatják a fizetendő társasági adóból. A beszámítás mértéke a ráfordításként elszámolt helyi iparűzési adó 85 százaléka lehet, de legfeljebb a számított társaságiadó-kötelezettség 25 százalékáig. Ez a maximális beszámítás mellett a 15 százalékos nominális adókulcs tényleges terhét 11,25 százalékra mérsékelheti.

A társaságiadó-csoportoknál a kedvezmény felső korlátját külön is szabályozzák: ha egy csoportban nagyvállalat is van, a 25 százalékos korlátot a nagyvállalati tagra jutó adó alapján kell meghatározni.

Háromszorosan számolható el bizonyos kutatás-fejlesztési költség

A változások másik fontos területe a kutatás-fejlesztési tevékenységek ösztönzése. A kormány egyszerre kívánja növelni a valódi vállalati innovációhoz kapcsolódó adókedvezményeket és szűkíteni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a vállalkozások külső szolgáltatásokon keresztül csökkenthetik az adóalapjukat.

A saját kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és az ilyen tevékenységhez használt tárgyi eszközök értékcsökkenése után új szuperlevonási lehetőség jelenik meg. A vállalatok a kutató-fejlesztők bérköltségét, illetve a kapcsolódó eszközök értékcsökkenését az adóalapban az eredeti összeg kétszeresével további adóalap-csökkentő tételként számolhatják el. Az alapvető költségelszámolással együtt így az érintett kiadások háromszoros mértékben vehetők figyelembe.

Emellett az általános K+F-adókedvezmény mértéke 10 százalékról 20 százalékra emelkedik. A kedvezmény projektalapon lesz érvényesíthető: a költségek felmerülésének évében és az azt követő három adóévben is felhasználható. A két konstrukció egyidejűleg is alkalmazható, de ugyanazt a költséget nem lehet mindkét kedvezménynél figyelembe venni.

A külső szolgáltatóktól igénybe vett kutatás-fejlesztési szolgáltatások elszámolása ezzel szemben szigorodik. Az ilyen szolgáltatások költsége főszabály szerint akkor lesz elszámolható kedvezményként, ha a vállalat kis- és középvállalkozástól, egyetemi klinikától, felsőoktatási intézménytől vagy jogszabályban meghatározott kutatóhelytől veszi igénybe a szolgáltatást. A szabályozás célja, hogy a kedvezmény tényleges kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódjon, és ne pusztán a különböző vállalatok között elszámolt szolgáltatásokkal lehessen csökkenteni az adóterhet.

Az új szabályokat a 2026. december 31. után induló kutatás-fejlesztési projektekre és az ezt követően felmerülő jogosult költségekre kell alkalmazni.

Szigorodnak a beruházási adókedvezmények feltételei

A fejlesztési adókedvezmény rendszere is jelentősen átalakul. A kedvezmény a vállalatok beruházásaihoz kapcsolódó társaságiadó-csökkentési lehetőség, amelynek célja, hogy ösztönözze a magyarországi kapacitásbővítéseket és fejlesztéseket.

Az új szabályozás a beruházások általános kategóriájában az eddigi 3 milliárd forintos értékhatárt 5 milliárd forintra emeli, jelenértéken számítva. Több korábbi jogosultsági kategória megszűnik, a kedvezmény igénybevételének időtartama pedig rövidül.

A fejlesztési adókedvezmény a beruházás üzembe helyezésének évében és az azt követő tíz adóévben használható fel, de legkésőbb a bejelentés vagy kérelem benyújtását követő tizenkettedik adóévben. A kedvezmény felső korlátja is csökken: az eddigi 80 százalék helyett a számított társasági adó legfeljebb 70 százalékáig vehető igénybe.

A nagyvállalkozások számára további feltételként jelenik meg a kutatás-fejlesztési ráfordítások növelése. A beruházáshoz kapcsolódó kötelező működtetési időszak első három évében az elszámolható közvetlen K+F-költségeket évente 5 százalékkal kell növelni az azt megelőző három év átlagához képest. Ezt a növekedést a kedvezmény igénybevételének időszakában fenn kell tartani. A tiszta technológiához kapcsolódó beruházások kivételt képeznek.

Fontos különbség, hogy a jogszabályban szereplő nagyvállalat és nagyvállalkozás nem ugyanazt jelenti. A 15 százalékos társasági adóhoz az 500 millió eurós bevételi küszöböt kell elérni, a beruházási kedvezmények szigorúbb feltételeinél viszont a kkv-besorolás a meghatározó. Ezért a szigorítás olyan nagyvállalkozásokat is érinthet, amelyek nem tartoznak az új, 15 százalékos társaságiadó-kulcs alá.

A fejlesztési adókedvezmény igénybevételéhez a környezetvédelmi feltételek mellett munkavédelmi követelményeket is teljesíteni kell. A legalább háromszoros mértékű munkavédelmi bírság kizárhatja a vállalkozást a kedvezményből, és bizonyos esetekben a korábban igénybe vett támogatás visszafizetését is eredményezheti. A végleges szabályozás a bírságot megállapító határozat véglegessé válásához köti a kizárás időpontját.

A kkv-k számára ugyanakkor könnyítés, hogy bizonyos beruházások esetében megszűnik a létszámtartási követelmény.

Megszűnik a jelenlegi tao-rendszer a látvány-csapatsportok támogatásánál

A vállalati adócsomag egyik legjelentősebb intézményi változása a látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó társaságiadó-kedvezmények kivezetése.

A jelenlegi rendszerben a vállalatok társaságiadó-fizetési kötelezettségük egy részét meghatározott sportegyesületek és sportszervezetek támogatására fordíthatják. A konstrukció az elmúlt másfél évtizedben a magyar sportfinanszírozás egyik meghatározó elemévé vált.

A 2027. január 1-jétől életbe lépő szabályokkal ez a támogatási forma megszűnik. A kormány egy új, közvetlen állami sportfinanszírozási rendszer kialakítását tervezi, amelyben a sporttámogatások elosztása közvetlenebb állami csatornán keresztül történik.

A változás ugyanakkor nem jelenti a sporttámogatások teljes megszüntetését. A szabályozás az amatőrsport támogatását továbbra is ösztönözné: a megfelelő feltételekkel nyújtott támogatások után a vállalkozások a támogatás értékének 20 százalékát levonhatják a társaságiadó-alapjukból, legfeljebb az adózás előtti eredményük összegéig.

A régi rendszerből való átmenetre is vonatkoznak szabályok. A korábbi tao-kedvezmény még igénybe vehető, ha a támogatás és a kiegészítő támogatás is 2026 végéig megfizetésre kerül. A felajánlásokhoz kapcsolódó külön határidők ugyanakkor ennél korábbiak: a felajánlást legkésőbb november 30-ig kell megtenni, a kapcsolódó adóelőleget vagy adót pedig december 2-ig rendezni kell.

Emelkedik az innovációs járulék

A vállalatokat érintő további változás az innovációs járulék emelése. Ennek mértéke 2027. január 1-jétől a jelenlegi 0,3 százalékról 0,5 százalékra nő.

Az adóalap nem változik, továbbra is a helyi iparűzési adó alapjához igazodik. A változás a közép- és nagyvállalkozásokat érinti, a mikro- és kisvállalkozások számára azonban nem jelent új terhet.

Az emelés azért is fontos, mert az innovációs járulék alapja nem a vállalat nyeresége, hanem a helyi iparűzési adó alapjához kapcsolódik. Ez a magas hozzáadott értékű, jelentős bérköltséggel működő, illetve alacsony anyagköltségű szolgáltató cégeknél különösen lényeges lehet, hiszen náluk a járulékalap és a ténylegesen elért nyereség között nagy különbség lehet.

A kutatás-fejlesztési kedvezmények bővítése mellett tehát a közép- és nagyvállalkozások egy része magasabb innovációs járulékot fizet majd.

Változnak a transzferár-adatszolgáltatás szabályai is

A vállalati adózást érintő módosítások között adminisztratív változások is szerepelnek. A kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek transzferár-adatszolgáltatását a jövőben külön nyomtatványon kell majd teljesíteni, nem pedig a társaságiadó-bevallás részeként.

A 2026-os adóévre még önkéntesen lehet alkalmazni az új adatszolgáltatási módot, a későbbi évekre azonban már kötelező lesz a NAV által rendszeresített külön nyomtatvány használata. A cél az adatszolgáltatási rendszer egyszerűsítése és az adatok átláthatóbb kezelése.

A legnagyobb cégek nagyobb adóterhet viselnek, de a kedvezmények is átalakulnak

A vállalati adócsomag összességében két irányban alakítja át a magyar adórendszert. Egyrészt a legnagyobb vállalatok esetében megemeli a társasági adó nominális kulcsát, és szigorítja egyes beruházási adókedvezmények feltételeit. Másrészt a kutatás-fejlesztési tevékenységet célzottabb kedvezményekkel ösztönzi, és különösen a saját innovációs tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolását teszi kedvezőbbé.

A változások tehát nem minden vállalatot érintenek egyformán. A 9 százalékos társaságiadó-kulcs a legtöbb vállalkozás számára megmarad, de a nagyvállalati adóalanyok, a nagyobb beruházók és a közép- és nagyvállalkozások egy része magasabb terhekkel vagy szigorúbb feltételekkel szembesülhet. Ezzel párhuzamosan a valódi kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények bővülnek.

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