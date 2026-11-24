Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy november 28-ától a jövő év január 31-ig ünnepi fényekbe öltözött komp közlekedik Szántód és Tihany között.

A fénykomp a normál menetrend szerinti járatok részeként, külön jegy vagy különjárat nélkül közlekedik.

A díszkivilágítás reggel 7 és 8 óra között, délután pedig 16 órától működik, így

a téli balatoni átkelés a korán munkába indulóknak és a délutáni kirándulóknak is különleges élmény lehet

– írta Vitézy.

A miniszter emlékeztetett rá, hogy idén télen 30 percente indul komp Szántódrév és Tihanyrév között minden nap.

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