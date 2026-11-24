Kármán András ismertetése szerint a bevételi oldalon a társasági adónál jelentkezett a legnagyobb elmaradás az előirányzathoz képest, de az áfa, a személyi jövedelemadó, a jövedéki adó, a kisvállalati adó és a kiskereskedelmi adó bevételei sem érték el a tervezett szintet. Kármán ezt az előző kormány elhibázott gazdaságpolitikájának és a vártnál jóval gyengébb növekedésnek tulajdonította.
A kamatkiadások 9,4 százalékkal haladták meg az előirányzatot, és megközelítették a 4200 milliárd forintot.
A miniszter szerint Magyarország ezzel Olaszországgal holtversenyben az Európai Unió legmagasabb GDP-arányos kamatterhét viselte.
Összehasonlításként elmondta, hogy az állam többet költött kamatokra, mint az Egészségbiztosítási Alap a teljes gyógyító-megelőző ellátásra, a kamatszámla pedig a 13. havi nyugdíj költségének több mint nyolcszorosát tette ki. A magas terheket részben a felelőtlen tervezés és az év közbeni rendeleti beavatkozások miatti bizalomvesztéssel magyarázta.
A nyugdíjaknál Kármán az infláció alultervezését kifogásolta:
a januári 3,2 százalékos emelést novemberben további, januárig visszamenőleg járó 1,6 százalékos korrekcióval kellett kiegészíteni.
A két intézkedés összesen 273,3 milliárd forinttal növelte a Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásait. Értékelése szerint a nyugdíjasok tíz hónapon keresztül viselték az alultervezett infláció következményeit, és csak az év végén kapták meg az elmaradt összeget.
A 13. havi nyugdíjra 501,5 milliárd forintot fizettek ki, nyugdíjprémiumra azonban a miniszter elmondása szerint a gazdasági növekedés elmaradása miatt nem volt lehetőség. A kormány ehelyett novemberben, néhány hónappal a választások előtt egyszeri élelmiszerutalványról döntött, amelynek költsége 60 milliárd forint volt. A nyugellátások kiadásai összességében 82 milliárd forinttal lépték túl az eredeti előirányzatot.
Kármán szerint a kiszámíthatóságot az szolgálta volna, ha a költségvetés reális inflációval számolna, és a januári emelés már az év elejétől biztosítaná a nyugdíjak értékének megőrzését.
Az Egészségbiztosítási Alap eredetileg 4706 milliárd forintos, egyensúlyban lévő bevételi és kiadási tervvel indult, végül azonban 143,6 milliárd forintos hiánnyal zárt. Az intézmények finanszírozására év közben 150 milliárd forintos többletforrást biztosítottak az alapon keresztül, és a felhalmozott kórházi adósságokat is rendezni kellett. A pénzügyminiszter szerint a rendszeres pótlások azt mutatják, hogy a finanszírozás évek óta nem fedezi az ellátás valós költségeit, az előző kormány pedig alultervezéssel, majd év közbeni beavatkozásokkal kezelte a problémát.
Az Állami Számvevőszék a zárszámadás bevételi és kiadási teljesítési adatait megbízhatónak ítélte, és megállapította, hogy a javaslat valósághűen mutatja be a költségvetés végrehajtását – ismertette Kármán.
A miniszter a törvényjavaslat elfogadását kérte, egyúttal arról beszélt, hogy a Tisza-kormány az elmúlt fél évben megkezdte a költségvetési politika hitelességének helyreállítását, és el akarja kerülni az előző kabinet szerinte sok százmilliárd forintos veszteséget okozó hibáit.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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