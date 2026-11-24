A 46. héten 166 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI), közülük 20 100-an – azaz 12,1 százalékuk – influenzaszerű megbetegedés (ILI) tüneteivel. A két szám 18,1 és 20,4 százalékost emelkedést mutat a 45. heti adatokhoz képest. amikor 11,9 százalékos ILI arányt mért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyügyszerészeti Központból (NNGYK) november 1-vel ONI-vá vált intézmény.
A tiszta betegszámok tekintetében az ARI terén az idei szezon az előző négynél enyhébben indult.
Ahogy a bevezetőben is említettük,
az influenzaszerű megbetegedések tekintetében 2009 óta nem álltunk ilyen rosszul:
akkor 22 100 megbetegedést jelentett a 46. hétre az Országos Epidemiológiai Központ (OEK), szemben a mostani 20 100-zal.
Ráadásul most már második hete az ötéves átlagot is meghaladta az influenzaszerű megbetegesések száma.
Az influenzaszerű megbetegedések aránya idén szinte hajszálra ugyanúgy indult, mint 2024-ben, viszont a 46. héten már a 2022 óta mért legmagasabb rátát látjuk (12,1%).
Az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók aránya 100 ezer lakosra szintén a legmagasabb volt a 46. héten a 2011-ig terjedő adatbázisunkban.
A sentinel orvosok által ledott minták száma (176) magasabb, mint egy éve (137), de jóval kevesebb, mint 2024-ben (229) vagy három éve (248). A SARS-CoV2-pozitivitás 15,9%-ra ugrott a 46. héten 8,1%-ról, míg tavaly ilyenkor csak 12,4% és két éve 10% volt, bár három éve jóval magasabban áltt (22,6%).
Az RSV (légúti óriássejtes vírus) pozitivitási rátája a 22. héten még 6,7% volt idén (tavaly 4% volt az interszezonális csúcs a 23. héten), de az idei szezon mintáiban a 42. héten tűnt fel először (1 pozitív minta, 0,6%-os pozitivitás). A 46. heti mintákból nem mutattak ki RSV-t.
A sentinel orvosok által beküldött mintákban az influenza aránya a 41. héten volt eddig a legmagasabb (3,4%), a 46. héten már csak 1,1%-ot mértek. Volt már jobb is, rosszabb, mielőtt azonban mindenki hátra dőlne, hogy nincs itt semmi látnivaló, hangsúlyoznánk, hogy az igazi influenzaszezon év vége, jövő év eleje környéként kezd igazán beindulni. Két évvel ezelőtt közel 60%-ra ugrott a pozitivitási ráta a 6-7. hét környékén! Még mindig nem késő elmenni a patikába vakcináért, és megkérni a háziorvoshoz, hogy adja be, ha el akarjuk kerülni a súlyos következményeket.
Az összes beküldött minta kumulált számát tekintve (1240) most nagyjából ott állunk, ahol egy éve (1246), jobban, mint 2022-ben és 2023-ban, de elmaradva a 2024-es adattól (1426).
Ha nem csak a sentinel orvosok által beküldött mintákat, hanem az összes értékelhető vizsgálati anyagot nézzük, ott is szembetűnő a koronavírus pozitivitási rátája.
A 46. héten 92 beteget vettek fel kórházba súlyos akut légúti fertőzéssel (SARI), többet, mint egy éve (85), viszont jóval kevesebbet, mint két (104) vagy három évvel ezelőtt (161).
Intenzív/szubintenzív ellátásra tizen szorultak. Az előző három év számai ugyanezen a héten: 7, 8, 15. A SARI-val kórházban lévők 10,9 százalékának volt szüksége intenzív/szubintenzív ellátásra, ami magasabb arány az előző három évben mértnél (8,2%, 7,7% és 9,3%).
A kórházban kezeltek 27,2%-ánál (25) mutattak ki koronavírus-fertőzést, ami jelentős ugrás az előző heti 9,1%-hez (7 beteg) képest. Négyen (4,3%) influenza és egy beteg (1,1%) RSV miatt szorult ellátásra.
A 100 ezer lakosra jutó megbetegedések korcsoportos eloszlása azt mutatja, hogy az akut légúti fertőzések tekintetében egyértelműen a legfiatalabbak (0-14 évesek) vannak többségben, míg az influenzaszerű megbetegedéseknél már gyerekek és a 15-34 éves korosztály értintettsége nagyjából azonos.
Címlapkép forrása: Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images
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