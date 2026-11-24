Az MSZP története még maximum két évig tart, utána lehet, hogy könnyes búcsút kell tőle venni. De azért, hogy kinőhessen valami új, ami modernebb, ami kevésbé dohos - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Komjáthi Imre. 2026. április 12-én nemcsak az dőlt el, hogy véget ér a Fidesz-KDNP 16 éve a hatalomban, hanem kiestek a parlamentből a hagyományos, divatos néven óellenzék tagjai. A legtöbb párt el sem indult a választásokon, a Demokratikus Koalíció pedig versenyben vérzett el. Második rész.

Ha holnap kiírnának egy választást, amelyen csak az MSZP indulna, lenne elég szavazójuk ahhoz, hogy bejussanak a parlamentbe?

Nem.

Konkrét válasz.

Az április választás utáni első választmányi ülésen, április végén azt kértem a pártomtól, hogy mielőtt bármit elemeznénk vagy bármiféle tervet készítenénk, először tartsunk önreflexiót. Az MSZP egy része elvégezte ezt a munkát, és ugyanarra jutott, mint én. A másik része viszont még mindig gyászol. Ez egy 37 éves párt, most fordult elő először, hogy nem indult a választáson. Ki kellett mondani, hogy a gödör alján vagyunk. Ugyanakkor az értékeink megvannak, van közösségünk.

Hány tagja van most az MSZP-nek?

Még mindig 3600 aktív, fizető tagunk van. Vannak önkormányzati képviselőink és polgármestereink is – csak egy példát mondok, Szolnok polgármestere, Györfi Mihály vállaltan MSZP-s. De jelenleg nagyjából nem kíváncsi ránk a társadalom. Tisztán látszik, hogy hiába szólalunk meg számunkra fontos politikai ügyekben – mint a szociális és gyermekvédelmi dolgozók béremelése, a munkavállalói jogok –, csak nagyon szűk réteget érünk el. Azt látom, hogy a politikai szereplők, a társadalom és a média egy része is beárazta: nemcsak az MSZP, hanem az összes volt – ez csúnya szó – óellenzéki párt eltűnése kell ahhoz, hogy teljes legyen ez a fajta rendszerváltás. Ez a "múltat végképp eltörölni" logikája. Itt tartunk. Lehet, hogy egy új választási törvény mellett, ha el tudnánk indulni, akkor valahol mérhető kategóriában lennénk – mondjuk 3 százalékon. Most nem vagyunk ott, félreértés ne essék, abszolút nem.

Sokan – olyanok is, akik az MSZP-t nem szívlelik – egy hiteles, kétkezi munkásból lett politikusnak tartják. Minek kell önnek az, hogy a mérhetetlen MSZP elnöke legyen?

Egyszerűbb lenne, ha hagynám, csak én nem ilyen vagyok. Aki engem ismer, az egész életutamat, beleértve a szakszervezeti múltamat, a nagycsaládomat, az tudja, nálam a felelősségvállalás nem azt jelenti, hogy ha valami nem jött össze, akkor otthagyom a közösséget, és belevágok valami újba. Biztos, hogy egyszerűbb lenne a múltammal, a hitelességemmel, az azóta összegyűjtött tapasztalattal és tudással másba kezdeni, de tartozom ennyivel ennek a közösségnek – és ez nem politikusi duma. Sokat kaptam az MSZP-től és sokat is adtam neki. Most az a feladatom, hogy megőrizzük az értékeinket, egyben tartsuk a közösségünket, és készüljünk arra, hogy ha lesz egy új baloldali mozgalom, ami majd esetleg párttá alakulhat, akkor abba át tudjuk menteni ezt a csapatot és ezeket az értékeket, ott legyünk velük.

Tehát akkor ennyi volt az MSZP-nek?

Nagyjából az látszik, hogy az MSZP története szerintem még maximum két évig tart, utána lehet, hogy könnyes búcsút kell tőle venni. De azért, hogy kinőhessen valami új, ami modernebb, ami kevésbé dohos – új nyelvezettel, új politikával, új emberekkel.

Készült rólam egy fotó Csepelen, a gyártelepen. Van ott egy nagyon erős, vastag törzsű, öreg fa, amit körbebetonoztak, a törzsét pedig nagyjából 2 méter magasan elvágták, majdnem kivágták. És ez a fa elkezdett kihajtani. Valahogy így képzelem: ez a nagy, erős törzsű régi fa az MSZP, amit körbebetonoztak, és el is száradt. Tudom, hogy sokaknak eszébe jut most Ujhelyi István volt uniós képviselőnk mondata, hogy elhervadt a szegfű. De még mindig képes és alkalmas arra, hogy kinőjön belőle valami – ha nem is az MSZP-ből, de annak a magjából és bázisából, amelynek a hite nagyon erős. És nagyon érdekes ez a hitkérdés, mert sokszor párton belül összegezve a szememre vetik, túlságosan szívből politizálok, és hogy a politika az érdekek és az ész művészete. Én meg azt szoktam mondani: igen, lehet szív nélkül is politizálni, csak nem érdemes.

Komjáthi Imre szerint a legnagyobb gond, hogy nem tudnak konstruktívak lenni a kormányzó Tisza Párttal

Akár MSZP, akár új név: kell egyáltalán a magyar társadalomnak az úgynevezett baloldal?

Jelen pillanatban valóban az a helyzet, hogy a társadalmat most igazán az elszámoltatás érdekli, meg az, legyen vége a NER-rendszernek, még az irmagját is irtsák ki, és mindenki bűnhődjön, aki annak idején részt vett benne – amit abszolút megértek.

Viszont ott vannak azok a feszítő kérdések, amelyek lehet, hogy most nincsenek jelen, de előjönnek majd. Szerintem felértékelődik a baloldali gondolat, de még tényleg nem tartunk itt. Nekünk viszont erre tudatosan kell készülnünk, új szereplőkkel és új gondolatokkal. Mindent az alapjáról kell újrakezdeni. Ez hosszú lesz, lehet, 2030-ig sem tud megépülni, bár természetesen azon vagyunk, hogy megépüljön. Nem az utcai pultozások, nem a szokásos konferenciák kellenek, hanem tudomásul kell venni, hogy a hagyományos baloldali pártok kiszakadtak a társadalom szövetéből. Régen ott voltunk mindenhol, a hímző szakköröktől a horgászszövetségig, most meg nem vagyunk. Mondhatják egyesek, hogy ezek általánosságok vagy közhelyek, de nem azok – eddig ezt nem így csináltuk, vagy nem teljesen úgy, ahogy kellett volna. Erről sokat beszélgetek a fiatalokkal, hiszen nekem hat gyermekem van. Elmegyek velük és a barátaikkal sörözni, beszélgetünk, együtt játszunk – én is nagyon szeretem a videojátékokat –, rockzenét hallgatok, koncertekre járok. És elképesztően másképp látják a világot, mint ahogy mi, politikusok eddig gondoltuk vagy láttuk. Magamat is beleértem ebbe: más közegekben mozogtam, mást gondoltam a politikáról. Újra kell tanulni ezt az egészet, és ez egy hosszú és fájdalmas folyamat lesz.

Megmenthető lett volna a történet?

Volt egy kegyelmi pillanat, amikor ezen lehetett volna fordítani, közvetlenül az áprilisi választás után. Amikor bejelentettük, hogy nem indulunk el, és támogatjuk a kormányváltást – nem Magyar Pétert vagy a Tiszát támogatjuk, hanem magát a politikai folyamatot –, akkor ezt megköszönték nekünk. Én napi szinten megéltem, akár itt Edelényben, ahol élek, akár Budapesten, hogy odakiabáltak az emberek: „köszönjük szépen.” Ez egészen pontosan addig tartott, amíg nem jelent meg egy kiszivárgott felvétel, amelyen egy volt politikusunk azt mondta, igen, létezett a 70-30-as leosztás a Fidesz és az MSZP között. Ez néhány embernek a mocskos, aljas biznisze volt, ők gyarapodtak belőle, a párt nem, sőt, mégis pusztító hatású volt. Nagyon sokak számára, sőt a párton belül is azt jelentette, aktív részesei voltunk annak, hogy hatalomban maradjon a Fidesz, miközben nem így volt.

Magyar Péter kormányfő szerint – és a társadalom többsége szerint is – az „óellenzék” része volt a NER-rendszerének.

Hadd mondjak egy személyes példát! A feleségem a hatodik diplomáját csinálja, egy kis település szociális intézményközpontjának a vezetője. Őt anno azért rúgták ki az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó tartozó Integrált Jogvédelmi Szolgálattól, mert Rétvári Bence bukott államtitkár meglátta a nevét, rájött, hogy az én feleségem és azt mondta, repülnie kell. Azért sem lehetett például egy nagyobb intézmény vezetője, mert azt mondta a polgármester: tudjuk, hogy szakmailag elképesztően jó vagy, emberileg minden szempontból tökéletes lennél, de nem gondolod, hogy az MSZP-elnökségi tagjának feleségéből csinálunk intézményvezetőt – az visszaütne ránk. Tehát mi konkrétan áldozatokat hoztunk, a családunkat is érintette, hogy ellenzéki politikusok vagyunk, küzdöttünk a rendszer ellen. Mégis úgy csapódott le, mintha mi segítettük volna, hogy ők tovább maradjanak – ha más nem, ezzel az "összefogósdinak" nevezett bohózattal.

Nehéz elvitatni, hogy a Magyar Péter-féle Tisza-kormánynak vannak baloldali elemei – elég a vagyonadóra gondolni –, ez biztos tetszik önnek.

Ez így van, látjuk mi magunk is – ez kérdés volt az elnökségben és a választmányban is, hogy milyen politikai szerepet szánunk magunknak. Úgy fogalmaznám meg, hogy konstruktív ellenzék vagyunk: ami helyes, jó és támogatható, azt támogatjuk, ami nem, azt pedig szóvá tesszük. És van mit szóvá tenni amellett, hogy van támogatandó is. A legnagyobb gond, hogy nem tudunk konstruktívak lenni. Többször kerestem meg minisztereket, államtitkárokat konkrétan kidolgozott anyagokkal, szaktudással, a szakértői hálózatunkat felkínálva – és válaszra sem méltattak. Még képviselőként hússzor tettem fel kérdést az akkor kormánynak, hogy miért rúgták ki a gyerekjogi képviselők egyharmadát 2023-ban, miközben épp szigorítani akarták a gyermekvédelmi törvényt. Gyurkó Szilvia államtitkárnak írtam egy levelet, amelyben azt kérdeztem, mikor veszik vissza ezeket az embereket, van-e bármilyen tervük. Nem tudtam átadni sem az államtitkár asszonynak, sem senki másnak, mert nincs rá protokoll, hogy ki vegye át. A kormánynak vannak erős elemei is. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lubickol abban, amit csinál, látszik a szakértelme. Lőrincz Viktória vidékfejlesztési miniszter tárcájánál viszont katasztrófa, ami történik. Más: az egyik szlogenünk, amikor még parlamenti párt voltunk, az volt, hogy az MSZP a politika emberi hangja. Mi nem mentünk egy szint alá a parlamentben sem. Mondtam én is nagyon kemény beszédeket, de nem mentünk bele a személyeskedésbe. Azt gondoltuk, hogy április után újra lesz terepe a szakpolitikának. Ehhez képest az a téma, hogy kiszakadt-e 18 évesen a miniszterelnök óvszere.

KOMJÁTHI IMRE



Kilencgyermekes család legidősebb tagja. Lakatosszakmát szerzett, majd 1985–2018 között a BorsodChem-nél illetve jogelődjénél dolgozott. 1991 és 2001 között a Kazincbarcikai Vegyész Szakszervezet üzemi titkára volt. 2006-ban lépett be az MSZP-be. 2014. július 19. és 2016. július 25. között tagja volt az MSZP országos elnökségének. 2018. június 17-én az MSZP alelnökévé választották. 2022. április 3-án országos listán országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. 2024-től az MSZP elnöke, idén ősszel újraválasztották.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.