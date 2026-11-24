Hozzátették: a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a gyógyszerellátási helyzet alakulását, és együttműködnek az érintett gyártókkal, nagykereskedőkkel, orvosokkal és gyógyszerészekkel a szükséges készletek biztosítása érdekében.
A meghozott intézkedések azt szolgálják, hogy a társadalombiztosítási támogatásba befogadott magas lipáz enzim aktivitású pancreatin tartalmú gyógyszerekből rendelkezésre álló korlátozott készletek elsősorban a legsúlyosabb betegségben szenvedők kezelését biztosítsák.
Az érintett gyógyszerek átmenetileg kijelölt gyógyszertárakban lesznek elérhetők, amelyek listáját a NEAK és az OGYI a honlapján teszi közzé.
Ezeket a gyógyszereket elsősorban olyan betegek kezelésére alkalmazzák, akiknek a hasnyálmirigye nem termel elegendő emésztőenzimet. A készítmények nélkülözhetetlenek lehetnek többek között a cisztás fibrózisban, krónikus hasnyálmirigy-betegségben szenvedők, illetve bizonyos hasnyálmirigyműtéten átesett betegek számára.
Tudatták: a magyarországi ellátási nehézségek hátterében a Pangrol esetében hatóanyag-ellátási problémák, míg a Kreon esetében a több európai országot érintő gyártási kapacitáskorlátok és a megnövekedett kereslet állnak. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tájékoztatása alapján a Kreon ellátásában 2027 első feléig további időszakos hiányok fordulhatnak elő. A probléma tehát nem kizárólag Magyarországot érinti, és megoldása részben a nemzetközi gyártási és szállítási kapacitások helyreállásától függ.
Közölték, hogy az átmeneti rendszerben az érintett készítmények az emelt vagy kiemelt társadalombiztosítási támogatásra jogosult betegek számára lesznek elérhetők. A gyógyszerekből egy alkalommal legfeljebb egyhavi kezeléshez szükséges mennyiség írható fel és adható ki, hogy a korlátozott készletekből minél több beteg folyamatos ellátása biztosítható legyen.
A kijelölt gyógyszertárak rendszeres, heti gyógyszerszállításban részesülnek.
A rendelkezésre álló mennyiségeket folyamatosan a tényleges betegigényekhez igazítják annak érdekében, hogy az ország különböző területein élő betegek ellátása a lehető legbiztonságosabban történjen. Az intézkedés átmeneti jellegű. Amint a gyógyszerellátási helyzet javul, és a rendelkezésre álló készletek lehetővé teszik, a készítmények ismét szélesebb gyógyszertári körben is hozzáférhetővé válhatnak.
A minisztérium kitért arra, hogy a pancreatin hatóanyagú gyógyszerek közül a társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő Mezym Forte ellátása továbbra is biztosított. Emellett a Dipankrin Optimum készítmény 2026. november 1-jétől társadalombiztosítási támogatással is elérhető.
Az OGYI emellett engedélyezte további, a hiányzó készítmények helyett alkalmazható gyógyszerek beszerzését, és folyamatosan egyeztet a gyártókkal a Magyarországra érkező mennyiségek növelése érdekében. Fontos, hogy a betegek gyógyszerük esetleges helyettesítéséről minden esetben kezelőorvosukkal egyeztessenek, mivel az egyes készítmények hatáserőssége és adagolása eltérhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megállapodott Magyar Péter Volodimir Zelenszkijjel: erről tárgyalt a két vezető Kárpátalján
Röplabdáztak is egymás ellen.
Súlyos kibertámadás érte az amerikai hírszerzést – A CIA rendszerébe is behatoltak a hackerek
Több kormányzati szerv is veszélybe kerülhetett.
Súlyos pénzügyi csapás fenyegeti a szebb napokat is látott országot – Egyre súlyosabb döntések jöhetnek
Veszélyes spirálba kerülhet a világ legnagyobb réztermelője.
Légi katasztrófa az üdülőországban: csak füstölgő roncsok maradtak a katonai helikopterből
Öt ember életét vesztette.
Kiszivárgott Trump újabb nagy dobása: brutális vámcsapás érheti a világ legnagyobb gazdaságait
Újabb importvámok jöhetnek.
Korlátozást vezetnek be a magyar patikákban: csak a legsúlyosabb betegek kaphatják meg ezt a két gyógyszert
Átmenetileg csak a kijelölt patikákban lesznek elérhetők.
Álnéven szerzett új útlevelet Putyin szövetségesének a fia, fény derült a titkos akcióra
Így vízum nélkül utazhat az egész schengeni övezetben.
Javított az MVM kilátásain a Moody's, megerősítette a vállalat hitelminősítését
Az is kiderült, hogy mi kellene egy újabb felminősítéshez.
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Harapófogó, bizonytalanság és optimizmus - így néz ki a magyar gazdaság helyzete vállalkozói szemmel
A vállalkozók saját helyzetük javulását várják, miközben nem számítanak a gazdasági környezet javulására. Akkor mire épül ez a derűlátás? A gazdasági környezet természetes állapota
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?