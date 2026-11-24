Átmeneti intézkedéseket vezet be az Egészségügyi Minisztérium, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) a Kreon és Pangrol gyógyszerek esetében, a hasnyálmirigy elégtelen enzimtermelésére adott készítmények átmenetileg csak kijelölt patikákban lesznek elérhetők - közölte a minisztérium kedden.

Hozzátették: a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a gyógyszerellátási helyzet alakulását, és együttműködnek az érintett gyártókkal, nagykereskedőkkel, orvosokkal és gyógyszerészekkel a szükséges készletek biztosítása érdekében.

A meghozott intézkedések azt szolgálják, hogy a társadalombiztosítási támogatásba befogadott magas lipáz enzim aktivitású pancreatin tartalmú gyógyszerekből rendelkezésre álló korlátozott készletek elsősorban a legsúlyosabb betegségben szenvedők kezelését biztosítsák.

Az érintett gyógyszerek átmenetileg kijelölt gyógyszertárakban lesznek elérhetők, amelyek listáját a NEAK és az OGYI a honlapján teszi közzé.

Ezeket a gyógyszereket elsősorban olyan betegek kezelésére alkalmazzák, akiknek a hasnyálmirigye nem termel elegendő emésztőenzimet. A készítmények nélkülözhetetlenek lehetnek többek között a cisztás fibrózisban, krónikus hasnyálmirigy-betegségben szenvedők, illetve bizonyos hasnyálmirigyműtéten átesett betegek számára.

Tudatták: a magyarországi ellátási nehézségek hátterében a Pangrol esetében hatóanyag-ellátási problémák, míg a Kreon esetében a több európai országot érintő gyártási kapacitáskorlátok és a megnövekedett kereslet állnak. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) tájékoztatása alapján a Kreon ellátásában 2027 első feléig további időszakos hiányok fordulhatnak elő. A probléma tehát nem kizárólag Magyarországot érinti, és megoldása részben a nemzetközi gyártási és szállítási kapacitások helyreállásától függ.

Közölték, hogy az átmeneti rendszerben az érintett készítmények az emelt vagy kiemelt társadalombiztosítási támogatásra jogosult betegek számára lesznek elérhetők. A gyógyszerekből egy alkalommal legfeljebb egyhavi kezeléshez szükséges mennyiség írható fel és adható ki, hogy a korlátozott készletekből minél több beteg folyamatos ellátása biztosítható legyen.

A kijelölt gyógyszertárak rendszeres, heti gyógyszerszállításban részesülnek.

A rendelkezésre álló mennyiségeket folyamatosan a tényleges betegigényekhez igazítják annak érdekében, hogy az ország különböző területein élő betegek ellátása a lehető legbiztonságosabban történjen. Az intézkedés átmeneti jellegű. Amint a gyógyszerellátási helyzet javul, és a rendelkezésre álló készletek lehetővé teszik, a készítmények ismét szélesebb gyógyszertári körben is hozzáférhetővé válhatnak.

A minisztérium kitért arra, hogy a pancreatin hatóanyagú gyógyszerek közül a társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő Mezym Forte ellátása továbbra is biztosított. Emellett a Dipankrin Optimum készítmény 2026. november 1-jétől társadalombiztosítási támogatással is elérhető.

Az OGYI emellett engedélyezte további, a hiányzó készítmények helyett alkalmazható gyógyszerek beszerzését, és folyamatosan egyeztet a gyártókkal a Magyarországra érkező mennyiségek növelése érdekében. Fontos, hogy a betegek gyógyszerük esetleges helyettesítéséről minden esetben kezelőorvosukkal egyeztessenek, mivel az egyes készítmények hatáserőssége és adagolása eltérhet.

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