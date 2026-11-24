A héten megérkezik Magyarországra a szezon első jelentősebb havazása, miután vasárnap a Mátrában már szállingózott a hó. A HungaroMet szerint szerdán délnyugat felől csapadékzóna éri el az országot, északon havazás, délebbre havas eső, ónos eső és eső várható. Csütörtökön újabb hullám jön, amikor az északi fagyos légtömegek egy mediterrán ciklonnal találkoznak a Kárpát-medence felett. A szakemberek szerint még nem tudni, hogy rövid hideg epizódról vagy a tartós tél kezdetéről van szó, a december azonban valószínűleg az átlagosnál hidegebben indul. A téma a Google-ben is a legnépszerűbbek közé került, a legnagyobb érdeklődés az adatok szerint Zala, Vas és Veszprém megyében mutatkozik a havazás irán.

Érkezik a havazás, beköszönt a tél Magyarországon

Az időjárás előrejelzések szerint a héten eléri Magyarországot a szezon első jelentősebb havazása. A tél előszele azonban már a múlt hét végén is beköszöntött hazánkba. Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap délelőtt Kékestetőn és a Mátra magasabb részein már szállingózott a hó, az Eger melletti Ostoroson pedig hódara fehérítette ki a háztetőket. A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán a délelőtti órákban délnyugat felől egy csapadékzóna éri el az országot, mely az esti órákra észak, északkelet felé terjedve fokozatosan megerősödik.

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Az ország északi részein jellemzően havazás (akár tapadó hó), attól délre növekvő valószínűséggel vegyes halmazállapotú csapadék (havas eső, ónos eső, fagyott eső) és eső várható.

Csütörtökön újabb hullámban érkezik majd csapadék, amikor az északról érkező fagyos légtömegek és egy csapadékos mediterrán ciklon fog találkozik a Kárpát-medence felett.

A HungaroMet előrejelzése ugyanakkor a havazás kiterjedése és halmazállapota körül még sok a bizonytalanság. Az ország nagy részén eső, havas eső és havazás várható, helyenként ónos esővel, és „megmaradó hó nyugaton, északnyugaton és az északi tájakon hullhat”.

A szakemberek szerint azonban még nincs egyértelmű válasz, hogy a havazás csak egy rövid hideg epizód lesz, vagy a tartós tél kezdete. A The Weather on Maps előrejelzése szerint a december jó eséllyel az átlagosnál hidegebben indul, karácsony környékére viszont ismét megérkezhet a megszokott enyhülés. A hideghullám hossza nemcsak az autósoknak számít, hiszen ahogy megírtuk, az ENTSO-E szerint a magyar áramrendszer terhelése idén télen új csúcsot érhet el, leginkább egy elhúzódó hideg idején.

A Google-ben is top téma a havazás

Az időjárás témája iránti erős érdeklődés már a hét elején is tükröződött a Google Trends leginkább felkapott kereséseket listázó felületén Magyarországon.

Hétfő délután a legnagyobb érdeklődést kiváltó témakör volt az időjárás.

Kép forrása: Google Trends

A "havazás" kifejezés iránti érdeklődést vizsgálva az látszik, hogy az érdeklődés vasárnap kezdett el jelentősen növekedni, mikor a Mátrában már hószállingózás volt tapasztalható.

A keresési intenzitás ezt követően hétfőn ugrott a legmagasabbra az elmúlt hét napban.

Kép forrása: Google Trends

A térképes eloszlás alapján az ország nyugati régiójában volt legerősebb az érdeklődés a témakör iránt, ami egybeesik az előrejelzésekben a havazással leginkább érintett térségekkel.

A legerősebb érdeklődést Zala, Vas és Veszprém megyékben váltotta ki a témakör.

Kép forrása: Google Trends

A Google Trends ötéves grafikonja alapján az látszik, hogy a havazás iránt évről évre megélénkül az érdeklődés a Google-ben a téli időszakban. A legnagyobb kiugrás az elmúlt években 2026 januárjában figyelhető meg, mikor történelmi hóhelyzetet okozott Magyarországon az intenzív havazás.

Kép forrása: Google Trends

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio