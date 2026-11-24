Léptek a nyomozók: másfél milliárdos állami támogatás miatt tartottak házkutatásokat
A Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt végzett ma lefoglalásokat alapítványi és egyesületi székhelyeken, valamint azok képviselőinek lakásain. A nyomozati cselekmények a több mint másfél milliárd forintos állami támogatások felhasználási útjának feltárása érdekében zajlottak, írja a police.hu.
A Miniszterelnökség július 14-i feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya büntetőeljárást folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt több mint másfél milliárd forintos állami támogatással kapcsolatban, amit hét civil szervezet számára folyósított a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021 és 2026 között. A nyomozók az összeg felhasználásának jogszerűségét, az esetleges eltérő célra történt igénybevételt vizsgálják. Ezen túl a nyomozó hatóság további bűncselekmények – mint hivatali visszaélés, illetve költségvetési csalás – törvényi tényállásának megvalósulását is vizsgálja.
A bizonyítékok beszerzése érdekében ma reggel összesen 12 – többségében budapesti – helyszínen az NNI munkatársai házkutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a feljelentésben szereplő hét civil szervezet székhelyein, valamint egy alapítvány és hat egyesület képviselőinek lakcímein is, írja a police.hu.
A lefoglalt több zsáknyi irat között voltak könyvelési anyagok, szerződések, számlák, vállalási dokumentumok és teljesítési igazolások. A forenzikus nyomozók elektronikus adatokat biztosítottak számítógépekről, laptopokról és telefonokról. Az ügyben jelenleg is zajlanak tanúkihallgatások, zárul a bejegyzés.
A mostani rendőrségi akció előzménye, hogy a Tisza-kormány az előző kormányzati időszakból átvett dokumentumok átvilágítása során hét, egymással összefüggő civil szervezet állami támogatásait is vizsgálni kezdte. A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021 és 2026 között összesen 1 milliárd 520 millió forint támogatást folyósított ezeknek a szervezeteknek. A Miniszterelnökség július 9-én jelentette be, hogy feljelentést tesz az ügyben, amelyet július 14-én meg is tett hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt.
Az érintett szervezetek a FICSAK 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (FICSAK), a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás XI. Sportegyesület.
A kormányzati vizsgálat szerint a szervezetek között személyi és gazdasági összefonódások figyelhetők meg, közös kapcsolódási pontjuk pedig Király Nóra, a Fidesz korábbi csepeli országgyűlési képviselőjelöltje, aki több szervezetben is vezetői, alapítói vagy képviseleti szerepet töltött be. A Miniszterelnökség az összefonódások mellett közös ingatlanvásárlásokat, hasonló tartalmú programsorozatok párhuzamos finanszírozását és a költségek többszöri elszámolásának lehetőségét is kifogásolta. Király Nóra korábban azt közölte, hogy a támogatásokat nyilvános döntések és szerződések alapján, a jogszabályoknak megfelelően kapták a szervezetek, amelyek szerinte ténylegesen megvalósított, dokumentálható programokat finanszíroztak a pénzből.
A mostani nyomozati cselekmények azt jelzik, hogy az ügy a kormányzati feljelentés után a bizonyítékok tényleges összegyűjtésének szakaszába lépett. A rendőrség azt vizsgálja, hogy a több mint másfél milliárd forintos támogatást jogszerűen használták-e fel, illetve előfordult-e, hogy a pénzeket az eredetileg meghatározott céloktól eltérően költötték el. A hatóság a hűtlen kezelés mellett a hivatali visszaélés és a költségvetési csalás gyanúját is vizsgálja.
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