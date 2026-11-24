Románia a 2030-as évek elejére újra képes lehet teljesíteni az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket – jelentette ki Luca Niculescu román miniszterelnök kedden. Az országnak jelenleg nincs kitűzött céldátuma a csatlakozásra, és a belépési kritériumok egyikének sem felel meg.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kabinet a költségvetési kiigazításra vonatkozó vállalások szigorú betartásával tudja támogatni az euróövezeti csatlakozási törekvéseket. A közös európai fizetőeszköz bevezetéséhez szükséges gazdasági mutatók elérése így alapvetően a fiskális fegyelem fenntartásán múlik.

Bár Bukarest korábban már teljesített egyes előírásokat,

jelenleg egyetlen maastrichti konvergenciakritériumot sem teljesít.

Emellett a román vezetés hivatalos céldátumot sem határozott meg az euró bevezetésére.

Forrás: Reuters

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