Szerdán délnyugat felől csapadékzóna érkezik Magyarország felé, az ország északi-északkeleti részén nagy valószínűséggel hóréteg is kialakulhat – írja a HungaroMet.

A meteorológiai szolgáltató térképet is közzétett, amely a hóréteg kialakulásának valószínűségét mutatja csütörtök hajnalig.

Szerdán a délelőtti órákban délnyugat felől egy csapadékzóna éri el az országot, mely az esti órákra észak, északkelet felé terjedve fokozatosan megerősödik.

Az ország északi részein jellemzően havazás (akár tapadó hó), attól délre növekvő valószínűséggel vegyes halmazállapotú csapadék (havas eső, ónos eső, fagyott eső) és eső várható

– olvasható a HungaroMet honlapján.

Szerda éjfélig a havazás súlypontja kiemelten a Dunazug-hegyvidék, Északi-középhegység nyugati térségét és a fővárost érintheti leginkább, ahol 4-5 cm feletti (lokálisan főként a magasabb térszíneken ~10 cm) hóréteg is összegyűlhet, máshol általában lepel- 4 cm.

Elsősorban a Dunántúli-középhegység környezetében, az esti órákban már a főváros térségében is előfordulhat időszakos jelleggel ónos eső (néhány tized mm), kisebb körzetekben 1 mm-nél nagyobb mennyiség. Az éjszaka további részében az északi határ közelében is átmeneti ónos csapadék válhatja fel a havazást.

Csütörtök hajnaltól egy közeledő ciklonból újabb csapadékhullás kezdődik, ennek halmazállapota ugyanakkor még bizonytalan.

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