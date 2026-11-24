A Sajtóalap alapító okiratának elfogadása alkalmából tartott eseményen Polyák Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnöke (címlapképünkön) azt hangoztatta, hogy nincs demokrácia helyi nyilvánosság nélkül, ezért döntöttek úgy, hogy
első körben a támogatás célcsoportjai a helyi televíziók, rádiók, nyomtatott és online médiatermékek lesznek,
amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak.
A médiatanács elnöke úgy fogalmazott, nincs kétsége afelől, hogy szükség van a Sajtóalapra, amely reményeik szerint tisztességesen, átláthatóan, nem politikai alapon, a lehető legkevesebb vitatható döntést hozva működik majd.
Szeretnék a kétkedőket meggyőzni arról, hogy közpénzt lehet értelmesen, korrekten is használni az etikus újságírást folytató, független médiaszolgáltatók és médiatermékek működése érdekében - emelte ki.
Polyák Gábor közölte: a médiatanács elkerülné, hogy tartalmi kérdésekben kelljen döntést hozni, nehogy az legyen a benyomása a médiapiaci szereplőknek, hogy sorsukról a testület tagjainak szimpátiája dönt. Ezért
terveik szerint létrehoznak majd egyfajta "védőfalként" egy szakmai kollégiumot, amely távol tartja a döntéseket a médiatanácstól.
Kérdésre válaszolva elmondta, ebbe a testületbe semmiképp sem a médiatanács tagjai jelölnek majd tagokat, hanem a piaci szereplők szempontjait figyelembe véve, konzultációk során alakítják majd ki az összetételét.
Szintén kérdésre kifejtette, a különböző támogatási formák kialakítása még nem kezdődött el, de várhatóan évente több pályázatot is kiírnak majd, a különböző méretű médiumok számára pedig különböző pályázatokat hirdetnek meg, hiszen míg a kisebb médiumoknak inkább működési támogatásra van szükségük, addig a nagyobbaknak beruházási és innovációs fejlesztési lehetőségeket kell biztosítani.
Bodrogi Bea Judit, a médiatanács Sajtóalap ügyeiért felelős tagja arról beszélt, hogy a minőségi, független újságírás világszerte nehéz helyzetben van, de Magyarországon az elmúlt évtizedekben különösen torzította a piacot az állami reklámköltések aránytalan elosztása.
A Sajtóalap reményeik szerint segítséget nyújthat ennek korrigálásában - fűzte hozzá.
Beszámolója szerint az első a pályázat "nyers" verzióját szeretnék megmutatni a szakmának, amelytől visszajelzést kérnek majd, és a további támogatási modellekről is szeretnének majd széles körű konzultációs folyamatot indítani.
A szakmai konzultációról azt mondta, a Sajtóalap nem titkolt célja, hogy
ösztönözze a sajtópiacot érdekvédelmi szakmai szervezetek létrehozására,
nem tudnak ugyanis sok száz médiapaci szereplővel egyenként egyeztetni, de ha a hasonló típusú médiaszolgáltatók összeállnának, akkor csak néhány ilyen szervezettel kellene tartani a kapcsolatot.
A Polyák Gábor által említett, elbírálást segítő szakmai kollégiumról úgy vélekedett, legitimitását az segítené, ha a szakmai szervezetek jelölnének tagokat. Példaként a litván modellt említette, amely egy 50 fős szakértői csoport, egy-egy pályázati modellhez pedig közülük választanak ad hoc bírálókat.
Bodrogi Bea Judit kiért arra is, hogy a Sajtóalap jogutódja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) korábbi támogatási irodájának, amelytől átvették a folyamatban lévő ügyeket, és az ott dolgozó, adminisztrációval foglalkozó munkatársakat. Ugyanakkor új, a korábbiaktól eltérő támogatási modelleket is szeretnének kidolgozni, amelyek mentén igazságosan, egyenlően és szakmai alapon történhet a támogatások kiosztása.
Radetzky András, a médiatanács tagja megemlítette, hogy jövő év elejétől országjárást terveznek, felkeresnek az egyes régiókban működő kisebb-nagyobb szerkesztőségeket, beszámolóik alapján pedig készítenek egy problématérképet, amelyet hasznosítani tudnak majd a Sajtóalap működésében.
A sajtótájékoztatón bemutatták Bellay Szilviát, a Sajtóalap megbízott ügyvezető igazgatóját, aki a nyílt pályázaton kiválasztott vezető munkába állásáig menedzseli a működési alapok kialakítását.
Bellay Szilvia elmondta, sok tapasztalatot szerzett az elmúlt években a pályáztatás terén, az általa vezetett előkészítő folyamat célja pedig az, hogy az új vezető egy már felépített, működő szervezetet kapjon, ne az operatív feladatok vigyék el az idejét, hanem azonnal a tartalmi munkára tudjon koncentrálni.
Arra a felvetésre, hogy az előző kormányhoz közel álló médiumok részesülhetnek-e támogatásban, Polyák Gábor azt válaszolta, objektív szempontok mentén bírálják majd el a pályázatokat, például az alapján, hogy az elmúlt időszakban az egyes sajtótermékek mennyi állami támogatásban részesültek.
Bodrogi Bea Judit ezzel kapcsolatban megjegyezte,
a pályázóknak önbevalláson alapuló nyilatkozatot kell tenniük a tulajdonosi viszonyokról, összeférhetetlenségről, korábbi állami támogatásokról, és ezeket ellenőrzik majd.
Ha valaki nem valós információkat közöl, annak lehetnek komoly következményei, például kizárhatják egy időre a pályázatokból. Ezeket a nyilatkozatokat nyilvánosságra is hozzák majd - tette hozzá.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
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