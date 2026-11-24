Elfogadta kedden az Országgyűlés a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslatot, amelynek célja a politika és a sport szétválasztása. A közbeszédben csak lex Kubatovként emlegetett jogszabály több jelenlegi és korábbi politikus sportvezetői tisztségét is érinti.

A Ruff Bálint által benyújtott törvény értelmében a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a sportszövetségekben és az ötszáznál több igazolt sportolóval rendelkező sportegyesületekben többek között a miniszterek, az államtitkárok, a pártelnökök, az országgyűlési és európai parlamenti képviselők, valamint a többségi állami tulajdonú vállalatok vezetői. A tilalom az érintett politikai és állami tisztségek megszűnését követően további négy évig fennáll.

A jogszabály emellett lehetőséget teremt arra is, hogy súlyos támogatási szabálytalanságok esetén négy évre kizárják az érintett vezetőket a sportszervezetek irányításából. Az összeférhetetlenséggel érintett sportvezetőknek a törvény hatálybalépését követően harminc napon belül kell nyilatkozniuk, a fennálló összeférhetetlenséget pedig hatvan napon belül kell megszüntetniük.

A törvény egyik legismertebb érintettje Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC 2011 óta hivatalban lévő elnöke, akit október végén újabb négy évre választottak meg a klub élére.

Az eredeti törvényjavaslat kapcsán jogászok között is vita alakult ki arról, hogy a szabályozás vonatkozik-e a már megszűnt parlamenti mandátummal rendelkező politikusokra, ezért novemberben módosító indítvánnyal pontosították a rendelkezéseket. Kubatov mellett Deutsch Tamásnak, az MTK elnökének és a Fidesz európai parlamenti képviselőjének, valamint Szijjártó Péternek, a Budapesti Honvéd Sportegyesület elnökének a sportvezetői pozícióját is érinti az új szabályozás.

A törvénytervezet már a benyújtása előtt tiltakozást váltott ki a sportélet egyes szereplőiből. Kubatov és Deutsch októberben közös nyilatkozatot tett közzé, amelyben a tervezet visszavonását követelték, és a sportszervezetek önállósága mellett érveltek. A kormány ezzel szemben a politikai befolyás visszaszorításával és az átláthatóság erősítésével indokolta az intézkedést. Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár korábban azt is hangsúlyozta, hogy a törvény nem egyes személyek ellen irányul, hanem általános összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg.

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