Elfogadta kedden az Országgyűlés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) működésének átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a kormány szándéka szerint politikai befolyástól mentes, átláthatóbb és költséghatékonyabb agrárkamarát hoz létre, és átalakítja a szervezet vezetési, választási és tagdíjfizetési rendszerét is.

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A törvény értelmében a kamara stratégiai és operatív irányítása különválik: előbbiért egy tíztagú elnökség, utóbbiért a főigazgató felel majd. Svájci mintára rotációs elnöki rendszert vezetnek be, amelynek keretében az elnökség tagjai félévente váltják egymást a szervezet élén. A jelenlegi 304 fős küldöttgyűlés létszámát 100-200 főre csökkentik, közülük legfeljebb 60 tagot közvetlenül a gazdálkodók választhatnak meg, míg további legfeljebb 140 tagot szakmai szervezetek delegálhatnak. Megszűnik a vármegyei választott testületi struktúra is, a helyi ügyintézés és a falugazdász-hálózat azonban megmarad.

A jogszabály a tagdíjfizetés rendszerét is átalakítja, a kötelező kamarai tagság ugyanakkor továbbra is fennmarad. A kormány számításai szerint 2027-re a kamara tagdíjbevétele a 2025-ös összeg mintegy harmadára csökkenhet.

A választott tisztségviselők többsége a jövőben nem kaphat tiszteletdíjat, kizárólag a tevékenységével összefüggő, igazolt költségeinek megtérítésére lesz jogosult.

Az agrárkamara átalakítása komoly vitát váltott ki. Árvay Nikolett agrár- és élelmiszergazdaságért felelős államtitkár (aki címlapképünkön is szerepel) a novemberi parlamenti vitában azzal érvelt, hogy a reform célja a korábbi politikai befolyás megszüntetése és a gazdálkodók szakmai érdekképviseletének helyreállítása. Az államtitkár szerint a kamara idei költségvetésében 11,1 milliárd forintos megtakarítást terveznek elérni.

A novemberi törvényjavaslatot az ellenzéki pártok elsősorban a kisgazdák érdekképviselete és a tagdíjak átalakítása miatt bírálták. Papp Zsolt fideszes képviselő szerint az új tagdíjrendszer elsősorban a nagy árbevételű vállalatoknak kedvezhet, egyes őstermelők és családi gazdaságok fizetési kötelezettsége szerinte növekedhet. Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselője támogatta a kamara megújítását, ugyanakkor kifogásolta, hogy a szakmai szervezetek által delegált küldöttek többségbe kerülhetnek a gazdák által közvetlenül megválasztott képviselőkkel szemben, valamint azt is, hogy a felsőfokú végzettség előírása tapasztalt gazdálkodókat zárhat ki egyes kamarai tisztségekből.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor