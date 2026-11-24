Korábban több cikkünkben is elemeztük, értékeltük a vagyonadó törvényt és annak részletes szabályait, a parlamenti elfogadás napján most a főbb elemeit mutatjuk be.
A legfontosabb számok
Az adó az egymilliárd forintot meghaladó, a törvény szerint számított nettó vagyont terheli. Az egymilliárd forint feletti vagyonrészre 100 milliárd forintos vagyonértékig 1%-os, az e feletti részre 1,5%-os adókulcs vonatkozik.
A magyar adóügyi illetőségű magánszemélyek esetében a külföldön tartott vagyonra is kiterjed az adókötelezettség. A külföldi adóügyi illetőség önmagában nem jelent mentességet: bizonyos magyarországi ingatlanok és vállalati részesedések után továbbra is keletkezhet adófizetési kötelezettség.
A bizalmi vagyonkezelésbe helyezett vagyon sem marad kívül az adóztatás hatókörén.
Az adó éves kötelezettség, amelyet az év végi vagyonállapot alapján kell megállapítani.
A szabályozás egyik lényeges sajátossága, hogy a vagyonadó szempontjából az egyébként adózási szempontból kedvezményezett befektetések sem élveznek általános mentességet. Így az állampapírokban, tartós befektetési számlán vagy nyugdíjbiztosításban felhalmozott megtakarítások is relevánsak lehetnek az adókötelezettség megállapításakor.
Általános egységes szabály mentén értékelik a nem tőzsdei cégeket, és az ingatlanokra is részletes értékelési szabályok vonatkozank. Ezekről külön cikkeinkben írtunk korábban:
A vagyonadó szabályait fontos elem egészíti ki a személyi jövedelemadózásban: az exit tax, ez ugyanis azt célozza, hogy az érintett magyar magánszemélyek külföldre csoportosítsák át a vagyonukat az új adófizetési kötelezettség elkerülése céljából.
A törvény zárószavazásával azonban még mindig nem dőlt el minden
Az utolsó módosítások értelmében
a jogszabály a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba,
ezért most már a köztársasági elnök aláírásának, illetve a Magyar Közlönyben történő megjelenésnek az időpontja is meghatározó. Amennyiben a törvény november 30-ig megjelenik a közlönyben, akkor már a 2026. december 31-i vagyonállapot alapján keletkezhet adókötelezettség, amelyet 2027. augusztus 31-ig kell teljesíteni. Ellenkező esetben egy évvel későbbre tolódhat az első adókötelezettség.
Az utolsó pillanatban is változtak a szabályok
A zárószavazás előtt több ponton is enyhített a jogalkotó az eredeti elképzeléseken. A bizalmi vagyonkezelési konstrukcióknál a kapcsolódó vagyonokat immár az azonos vagyonrendelő személye alapján kell összeszámítani, nem pedig a teljes hozzátartozói kör alapján. Az egymilliárd forintos adómentes értékhatár alkalmazása szempontjából ennek komoly jelentősége lehet a nagyobb családi vagyonok esetében.
Kikerült a törvényből a családon belüli vagyonátruházások visszamenőleges vizsgálatára vonatkozó külön rendelkezés is. Ez ugyanakkor korántsem jelenti azt, hogy a családtagok közötti vagyonmozgásokkal automatikusan elkerülhető lenne az adó: az általános visszaélés-ellenes szabályok továbbra is érvényesek.
Kedvezőbb értékelési lehetőséget kaptak bizonyos innovatív startupok tulajdonosai, és az adóhatósággal előzetesen is egyeztethetővé vált egyes vagyonelemek piaci értékének meghatározási módszere. Szintén az utolsó módosítások között jelent meg annak lehetősége, hogy az érintettek a tartós befektetési számlájukon lévő megtakarításból fizessék meg a vagyonadót. Az erre felhasznált összeghez kapcsolódó hozam ugyanakkor adókötelessé válik.
A legnagyobb kérdések
A vagyonadó egyik legérdekesebb gazdasági következménye az lehet, hogy miként változtatja meg a hazai vállalkozások tulajdonosainak döntéseit. Az adófizetési kötelezettség ugyanis teljesen elszakadhat az adott évben ténylegesen realizált tulajdonosi jövedelemtől.
Egy több milliárd forintra értékelt vállalkozás tulajdonosának akkor is elő kell teremtenie az adó összegét, ha a cége abban az évben nem fizetett osztalékot, a megtermelt eredményt pedig visszaforgatta a vállalkozásba.
Ez a gyakorlatban akár a vállalkozások osztalékpolitikájának megváltoztatását is kikényszerítheti, és közvetetten a beruházási döntésekre, valamint a cégekben maradó tőke nagyságára is hatással lehet.
Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője a Portfolio-nak adott korábbi értékelésében arra is felhívta a figyelmet, hogy az új adónem becslések szerint mindössze 15-25 ezer adózót érinthet, ehhez képest azonban rendkívül összetett adózási és ellenőrzési rendszert kell felépíteni. A vagyon felmérése, értékelése és az adóhatósági kontroll egyaránt jelentős erőforrásokat köthet le.
Mindezek fényében az új adónem sikerességét nem feltétlenül csak azon lesz érdemes lemérni, hogy a kormány be tudja-e szedni az évi 200 milliárd forintra tervezett adóbevételt. Legalább ennyire érdekes kérdés lesz, hogy milyen költségek árán sikerül ezt elérni, hogyan alkalmazkodnak az érintett vagyonos magánszemélyek, és mindez milyen következményekkel jár a hazai vállalkozások tőkeállományára és beruházási aktivitására nézve.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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