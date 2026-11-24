Ismét lehet cégeknek számlázni
A 2022-es KATA-szigorítás után az adózási forma lényegében a főfoglalkozású egyéni vállalkozókra szűkült, akiknek kizárólag magánszemélyektől származhatott bevételük, a taxisokat leszámítva. Az új szabályozás ezen a ponton hozza a legjelentősebb változást: 2027-től ismét lehetőség nyílik arra, hogy a katás egyéni vállalkozók cégeknek, szervezeteknek és más vállalkozásoknak is számlázzanak.
A szabályozás emellett az eddiginél jóval szélesebb vállalkozói kört enged be, vagyis a 2022-es szigorítás előtti rendszer egyik fontos elemét állítja vissza a jogalkotó. A KATA-t nemcsak főállású egyéni vállalkozók, hanem mellékállásban dolgozók, nappali tagozatos hallgatók és nyugdíjasok is választhatják. Ez különösen azok számára jelenthet új lehetőséget, akik a főállásuk vagy a nyugdíjuk mellett végeznek kisebb vállalkozói tevékenységet.
A nyitás azonban nem jelenti azt, hogy a KATA ismét korlátozás nélkül használhatóvá válik a céges megrendelésekre. Ha egy kisadózó bevételének legalább fele egyetlen kifizetőtől, illetve annak kapcsolt vállalkozásaitól származik, az adóalanyisága az adott adóév végén megszűnik, és a következő 12 hónapban nem választhatja újra ezt az adózási formát. A szabály célja, hogy a vállalkozói jogviszony ne válhasson egyszerű eszközzé egy tényleges munkaviszony adózási szempontból kedvezőbb konstrukcióval történő kiváltására.
Külön korlátozás vonatkozik a jelenlegi és a korábbi munkáltatóktól származó bevételekre is. Ha a vállalkozó a munkáltatójától, vagy a munkaviszony megszűnését követő 24 hónapon belül a volt munkáltatójától szerez bevételt, a KATA-alanyisága már a bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik.
Emelkedik a havi adó, de a társadalombiztosítási alap is
Az új rendszerben 2027-ben a főfoglalkozású katások havi 100 ezer forint, a nem főfoglalkozású kisadózók pedig havi 50 ezer forint tételes adót fizetnek. Utóbbi csoportba tartoznak például azok, akik legalább heti 36 órás munkaviszony mellett vállalkoznak, a nappali tagozatos hallgatók és a nyugdíjasok.
A tételes adó 2028-tól már a minimálbérhez igazodik: főfoglalkozású vállalkozóknál az előző év január 1-jén érvényes minimálbér 31,5 százalékának, a nem főfoglalkozásúaknál 15 százalékának megfelelő összeget kell majd fizetni, ezer forintra kerekítve.
A magasabb adóteher mellett a társadalombiztosítási ellátások alapja is jelentősen emelkedik. A főfoglalkozású új katásoknál ez 2027-ben havi 317 ezer forint lesz, szemben a jelenlegi 108 ezer forinttal. 2028-tól az ellátási alap a tárgyévi minimálbérhez igazodik. Ez a változás a táppénz, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó ellátások és a nyugdíjszámítás szempontjából is lényeges.
A mellékállású katások esetében ugyanakkor a havi 50 ezer forintos adó megfizetése önmagában nem hoz létre külön társadalombiztosítási biztosítotti jogviszonyt.
A céges számlázásnak külön ára lesz
A cégeknek és szervezeteknek történő számlázás lehetősége nem jelenti azt, hogy ezekből a bevételekből ugyanúgy lehet majd adózni, mint a magánszemélyektől származó bevételekből.
A jogszabály a kifizetőktől származó bevételekre 15 százalékos kiegészítő adót vezet be. Ebből azonban levonható az adott évben megfizetett tételes adó összege, vagyis a vállalkozónak nem kell még egyszer megfizetnie a teljes adót a már leadózott bevétele után.
A mechanizmus főállású katásoknál évi 8 millió forintos céges bevételig nem jelent a havi tételes adón felüli többletterhet, amennyiben a bevétel teljes egészében kifizetőktől származik. Ennek oka, hogy a havi 100 ezer forintos tételes adó éves összege 1,2 millió forint, ami éppen megegyezik a 8 millió forint 15 százalékával. Mellékállású katásoknál ugyanez a határ évi 4 millió forint.
A 22 millió forintos éves bevételi keret felett továbbra is 40 százalékos különadó terheli a keret feletti részt. Fontos változás, hogy az új rendszerben a céges és a magánszemélyektől származó bevételek is beleszámítanak ebbe a keretbe. Vegyes ügyfélkör esetén először a magánszemélyektől származó bevételek töltik ki a 22 milliós keretet, és az azt meghaladó rész kerül a 40 százalékos különadó alá.
A KATA tehát ismét használhatóvá válik a kisebb, céges ügyfelekkel is dolgozó vállalkozások számára, de a konstrukció költsége a megrendelői összetételtől és a bevételek nagyságától is függ majd. Aki elsősorban egyetlen vállalatnak dolgozik, annak továbbra sem ez lesz a megfelelő adózási forma.
Két évig még párhuzamosan él a régi és az új rendszer
A jogalkotó átmeneti időszakot is biztosít a jelenleg katázó egyéni vállalkozóknak. Azok, akik 2026. december 31-én már a jelenlegi KATA hatálya alá tartoznak, 2027-ben és 2028-ban még választhatják a régi szabályok szerinti adózást is, vagy áttérhetnek az új rendszerre.
A régi KATA azonban ebben az átmeneti időszakban már nem marad változatlan. A havi tételes adó 2027. január 1-jétől 75 ezer forintra, 2028-tól pedig 100 ezer forintra emelkedik. Ezzel párhuzamosan a társadalombiztosítási ellátások számításának alapja a jelenlegi havi 108 ezer forintról 2027-ben 161 ezer, 2028-ban pedig 215 ezer forintra nő.
A régi rendszerben maradók továbbra is csak a korábbi, 18 millió forintos bevételi kerettel számolhatnak, és a taxisokat leszámítva nem számlázhatnak cégeknek. A régi KATA 2028. december 31-ig marad elérhető, az abban maradók 2029. január 1-jétől automatikusan átkerülnek az új rendszerbe, amennyiben nem rendelkeznek másként.
Az új szabályozás tehát egyszerre jelent nyitást és jelentős átalakítást. A 2022-ben szűkített adózási forma ismét szélesebb vállalkozói kör számára válik elérhetővé, miközben a magasabb tételes adó, a céges bevételek különadója és az ügyfélkoncentrációt korlátozó rendelkezések új keretek közé helyezik a kisadózást. A vállalkozóknak ezért nemcsak azt kell mérlegelniük, hogy jogosultak-e a KATA választására, hanem azt is, hogy az ügyfélkörük és a várható bevételük alapján valóban ez lesz-e számukra a legkedvezőbb adózási mód.
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